«АвтоВАЗ» подтвердил переход на пятидневку с января 2026 года

Дробницкий: Трамп победит либеральные элиты только, если начнет репрессии

Tекст: Анастасия Куликова

«У идеологического раскола между США и Европой долгая история. Так, в XIX веке Америка считала европейские страны вырожденными, коррумпированными и погрязшими во многих грехах и неприятностях. Тогда же впервые появился лозунг «Америка прежде всего» (America First)», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

Он указал, что Дональд Трамп в ходе своего первого президентского срока пытался направить Штаты на этот курс американской исключительности. «Возрождение идеологии America First требовало отстранения от Западной Европы как одного из идеологических центров современного империализма. Другое дело, что каждый раз и глобально-либеральный политический мейнстрим внутри Штатов, и союзники по НАТО мешали реализации задумки политика», – уточнил собеседник.

«После возвращения Трампа в Белый дом напряжение возросло: неприязнь к Европе, недовольство странами континента проявлялось открыто», – добавил эксперт, напомнив мюнхенскую речь вице-президента США Джей Ди Вэнса, где он резко раскритиковал руководства европейских государств. Поэтому содержание Стратегии нацбезопасности США относительно Европы – вовсе не неожиданность, это новое издание американского консерватизма, отметил Дробницкий.

Политолог допускает, что разработкой документа занимались люди, не связанные с секретариатом Белого дома, иначе бы текст «слили в прессу» задолго до официальной публикации. «В Стратегии сформулирован целый ряд тезисов, который отвечает позиции «Америка прежде всего». Так, Европа в документе представлена как некий либеральный зоопарк. Старый свет ушел куда-то не туда. На этом фоне США будут заниматься прежде всего собой и Западным полушарием», – указал собеседник.

«На этом фоне неудивительно, что Стратегия вызвала раздражение у европейских политиков. Ключевой вопрос теперь заключается в том, удастся ли ее воплотить в жизнь. Для этого американскому лидеру потребуются соответствующие законодательные акты, а также лояльные действия государственного аппарата. Однако ничего из вышеуказанного на сегодняшний день не наблюдается», – рассуждает аналитик.

«Более того, все силы американского политического мейнстрима и глобального евроатлантического либерализма будут брошены на то, чтобы документ остался всего лишь на сайте Белого дома», – прогнозирует Дробницкий. В этой связи американист упомянул представленный Палатой представителей законопроект об оборонном бюджете, приоритеты которого противоречат описанному в Стратегии.

«Что будет делать администрация Трампа? Наложит ли она вето на проект бюджета и преодолеет ли тогда его Конгресс?», – задается вопросами собеседник. По его оценкам, речь пойдет не только о законодательных баталиях. Администрацию Трампа попытаются раскачать и через историю с лодкой в Карибском море.

Впрочем, у команды президента США есть варианты «встречного наступления». В этом смысле коррупционные скандалы неспроста гремят в Европе. Речь идет и о воровстве на Украине, и о делах против бывшей главы евродипломатии Федерики Могерини и экс-генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино. «Я думаю, что это не последние скандалы», – добавил политолог.

«Обе стороны – консерваторы и либералы – пытаются победить. Но ни одна из них не может системно переиграть другую. Примирить их тоже невозможно: одержать верх может только один, другой же должен отступить или быть убран с политической арены. Поэтому и стоит ожидать новых порций «грязного белья», – прогнозирует аналитик.

«Повторю, глобальные либеральные элиты пойдут на что угодно, чтобы ни в коем случае Стратегия не стала претворяться в жизнь. Если Трамп хочет переломить ситуацию, то ему следует воспользоваться опытом Гарри Трумэна и перейти к репрессиям. До сих пор президент США действовал мягко, и его попытки кого-то «прижать», заканчивались фиаско», – напомнил он.

«Другими словами, пока Трамп не перейдет к действиям, ничего не сдвинется. Более того, никакие разборки с Европой, никакие мирные процессы на Украине не имеют шанса на успех, пока глава Белого дома не начнет репрессии внутри Штатов, потому что подавляющее большинство политического класса и федерального госаппарата не лояльны ему и против того, что написано в Стратегии», – заключил Дробницкий.

Ранее Дональд Трамп выразил беспокойство из-за политического курса, которого придерживаются страны ЕС. «Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась», – сказал президент США.

На минувшей неделе ЕС оштрафовал соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в России) на 120 млн евро, обвинив ее в нарушении закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Основная претензия Брюсселя – «синяя галочка» верификации, вводящая в заблуждение аудиторию соцсети, поскольку ее может получить абсолютно любой человек всего лишь за семь евро в месяц.

Произошедшее вызвало значительное негодование у американского руководства. Так, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что штраф со стороны ЕК является не просто атакой на Х, но «нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ Штатов». Илон Маск призвал упразднить ЕС и вернуть полный суверенитет его странам-участницам. По его оценке, это поможет национальным правительствам «лучше представлять интересы собственных народов».

Интересно, что конфликт из-за X произошел на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между Вашингтоном и Брюсселем. Так, издание Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности США содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

Европейские страны в Стратегии представлены как приходящие в упадок державы, которые утратили суверенитет в пользу Евросоюза, а их правительства обвиняются в подавлении демократических процессов. В свою очередь ЕС «подрывает политическую свободу и суверенитет», сказано в документе.

Европе грозит «цивилизационное стирание» из-за миграции. «В долгосрочной перспективе более чем вероятно, что не позднее чем через несколько десятилетий некоторые члены НАТО станут большинством неевропейцев. Таким образом, остается открытым вопрос, будут ли они рассматривать свое место в мире или свой союз с Соединенными Штатами так же, как те, кто подписал Хартию НАТО», – говорится в документе.

Одним из приоритетов США в отношениях с Европой в Стратегии указана необходимость обеспечить самостоятельность Европы, чтобы она могла действовать как «группа объединенных суверенных государств, в том числе берущих на себя основную ответственность за свою обороноспособность». Целью политики Вашингтона в регионе названо «поощрение в европейских странах сопротивления их нынешней траектории развития».

Новая Стратегия США фиксирует кардинальные изменения в трансатлантических отношениях при Трампе, говорят эксперты The Guardian. Неудивительно, что Европа оказалась страшно возмущена позицией Вашингтона. Так, глава Евросовета Антониу Кошта, комментируя Стратегию, заявил, что в Евросоюзе не должны допустить вмешательства во внутренние дела извне. «США не могут решать вместо европейских граждан, какие стороны являются хорошими, а какие – плохими», – приводит его слова «Интерфакс».