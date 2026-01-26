Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.0 комментариев
В Миннесоте сотрудники миграционной полиции подверглись атаке в кафе
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что несколько сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) и Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) в Миннеаполисе (штат Миннесота) были атакованы и заблокированы в кафе местными левыми активистами.
Вэнс сообщил, что сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) и Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) подверглись нападению со стороны левых активистов в Миннеаполисе, передает ТАСС. Инцидент произошел, когда несколько сотрудников этих ведомств, находившихся не при исполнении служебных обязанностей, зашли поужинать в одном из кафе города.
По словам Вэнса, активисты следили за сотрудниками ICE и CBP, раскрыли их личные данные и местоположение в публичном доступе, а затем атаковали само заведение. Вице-президент уточнил: «Правоохранителей заблокировали в помещении, а местная полиция отказалась прийти на помощь в ответ на их призыв – по указанию местных властей. В конце концов на помощь им пришли коллеги из федеральных органов».
Вэнс также отметил, что эта история – лишь малая часть происходящего в Миннеаполисе, поскольку местные власти отказываются сотрудничать с федеральной иммиграционной службой. Он выразил надежду, что городские и региональные чиновники пересмотрят свою политику и начнут более активно поддерживать борьбу с нелегальной миграцией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон приготовился к переброске полутора тысяч военных США в Миннесоту.
Трамп пригрозил применить против Миннесоты закон о восстании.
Американист оценил угрозы Трампа ввести армию в Миннесоту.