Посол России заявил об отсутствии приказов властей Венесуэлы отражать атаку США

Посол России Багдасаров: У военных Венесуэлы не было приказа отражать атаку США

Tекст: Вера Басилая

По словам Мелик-Багдасарова, власти Венесуэлы не отдавали приказов открывать огонь или иным образом противодействовать военной операции США, передает «Россия 24» .

«Электроника, железо, за всем этим стоят военные люди. Они просто так не стреляют. Значит, не было приказа», – подчеркнул дипломат.

Мелик-Багдасаров также прокомментировал состояние отношений между Москвой и Каракасом в военной сфере. По его словам, военно-техническое сотрудничество между Россией и Венесуэлой продолжается в полном объеме, все ранее взятые обязательства выполняются.

Дипломат отметил, что никаких изменений в договоренностях не произошло, и партнерство в оборонной сфере сохраняет свою стабильность.

Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что после захвата Николаса Мадуро США пригрозили ей и другим членам правительства убийством, потребовав за 15 минут принять решение о сотрудничестве.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска использовали в Венесуэле неизвестные ранее вооружения, которые сорвали оборону противника, оснащенного «китайскими и российскими вооружениями».

Позже Трамп уточнил, что секретное оружие называлось «Дискомбобулятор».

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия способна фиксировать вооружения иностранных государств с помощью собственных технических средств.