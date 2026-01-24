На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.15 комментариев
Родригес рассказала об угрозах убийством после похищения Мадуро
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что после захвата Николаса Мадуро ей и другим членам правительства Венесуэлы США пригрозили убийством, потребовав за 15 минут принять решение о сотрудничестве, сообщает The Guardian.
Родригес рассказала в интервью изданию The Guardian, что после захвата президента Николаса Мадуро США пригрозили ей и нескольким членам правительства убийством, передает РИА «Новости».
Она сообщила, что угрозы поступили ей, министру внутренних дел Диосдадо Кабельо и председателю Национальной ассамблеи Хорхе Родригесу. Кроме того, был дан всего 15-минутный ультиматум: либо они согласятся сотрудничать с Вашингтоном, либо будут убиты.
Родригес также сообщила, что американские военные сначала сказали им, будто Мадуро и его супруга были убиты, а не похищены. В ответ Родригес и Кабельо заявили, что готовы «разделить ту же участь».
Она добавила, что до сих пор придерживается этих слов, поскольку угрозы и шантаж со стороны США продолжаются, и подчеркнула необходимость действовать стратегически и осмотрительно.
Напомним, Родригес возглавила Венесуэлу в качестве исполняющей обязанности президента.
Родригес назвала Мадуро и его супругу «героями, находящимися в заложниках в США».
Американские власти передали венесуэльскому вице-президенту и главе МВД сообщение с угрозой ликвидации или похищения.
Российская сторона поддержала действия официального Каракаса и выразила солидарность с венесуэльским народом.
