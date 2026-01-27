Российские войска улучшили положение на основных участках фронта в зоне СВО

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение подразделениям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Стецковки, Сосновки, Корчаковки и Кучеровки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами и Захаровкой.

Противник при этом потерял до 150 военнослужащих и бронемашину.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Петровки, Березовки, Нечволодовки в Харьковской области и Соснового в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой, трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Алексеево-Дружковки, Константиновки, Краматорска и Резниковки в ДНР.

При этом ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям аэромобильной, егерской, четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии у Гришино, Доброполья в ДНР, Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 415 военнослужащих, американский бронетранспортер Stryker, 12 бронемашин.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой, двух механизированных бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Зеленого, Любицкого, Горького, Воздвижевки, Зализничного в Запорожской области и Александровки в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

При этом противник потерял до 350 военнослужащих, танк, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ под Магдалиновкой и Преображенкой в Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих и два склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне Минобороны также сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях.

В минувшие выходные российские войска освободили Старицу в Харьковской области, а до этого освободили Симиновку в Харьковской области.