ФСБ: Осужденные сотрудники ГУР Украины собирали данные о границе России и Литвы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сбор данных велся по заданию военнослужащего украинской разведки Виталия Мацюци 1998 года рождения, а основным агентом выступал «Боцман» (Владимир Кушниренко 1982 года рождения), указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Агенты опрашивали жителей приграничных литовских населенных пунктов, а также использовали квадрокоптер и результаты аэрокосмической разведки иностранных спецслужб, чтобы собрать данные о системе охраны участка границы России и Литвы.

Собранные данные предназначались для подготовки диверсий на территории России, а также переправки диверсионно-разведывательных формирований, средств террора и последующего вывода пособников в Литву после совершения резонансных преступлений.

Ранее в Калининградский облсуд приговорил двух членов главного управления разведки минобороны (ГУР МО) Украины к длительным срокам за попытку похитить ребенка одного из них, а также за шпионаж.

Их признали виновными в шпионаже и попытке похищения ребенка еще в октябре.