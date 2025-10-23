Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Украинских шпионов осудили в Калининградской области
К длительным срокам лишения свободы приговорили двух украинских граждан в Калининградской области, их судили по статьям о шпионаже и о попытке похищения ребенка.
Калининградский облсуд признал виновными двух сотрудников Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, передает ТАСС.
Их обвиняли в шпионаже, незаконном пересечении границы и попытке похищения ребенка.
Суд выяснил, что 25-летний М. и 41-летний К. действовали по заданию иностранной разведки. Они собирали сведения о защищенности участка российско-литовской границы.
Одной из целей пересечения границы было похищение ребенка одного из подсудимых.
В результате М. был приговорен к 16 годам лишения свободы строгого режима, а К. – к 15 годам строгого режима.
Ранее в Амурской области ФСБ выявила мужчину 1977 года рождения, который передавал ГУР минобороны Украины информацию о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали.
До этого уроженку Азербайджана, проживавшую в Рязани, осудили на пять лет за установление контакта с ГУР минобороны Украины.