Украинских шпионов осудили в Калининградской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Калининградский облсуд признал виновными двух сотрудников Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, передает ТАСС.

Их обвиняли в шпионаже, незаконном пересечении границы и попытке похищения ребенка.

Суд выяснил, что 25-летний М. и 41-летний К. действовали по заданию иностранной разведки. Они собирали сведения о защищенности участка российско-литовской границы.

Одной из целей пересечения границы было похищение ребенка одного из подсудимых.

В результате М. был приговорен к 16 годам лишения свободы строгого режима, а К. – к 15 годам строгого режима.

Ранее в Амурской области ФСБ выявила мужчину 1977 года рождения, который передавал ГУР минобороны Украины информацию о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали.

До этого уроженку Азербайджана, проживавшую в Рязани, осудили на пять лет за установление контакта с ГУР минобороны Украины.