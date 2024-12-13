«Яндекс» назвал слова, вызывавшие наибольший интерес у россиян в 2024 году

«Яндекс»: Слова «докс», «скуф» и «пикми» возглавили запросы россиян

Tекст: Мария Иванова

В 2024 году россияне проявили наибольший интерес к словам «докс», «скуф» и «пикми», сообщает «Яндекс». Аналитики компании исследовали обезличенные запросы с фразами «что такое», «что это» и «что значит», выявив слова, интерес к которым вырос более чем в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Помимо тройки лидеров, в пятерку вошли также «нормис» и «вонёнизм», передает РИА «Новости».

Слова «скуф», «пикми» и «нормис» описывают определенные типажи людей. «Скуфами» называют мужчин старше 30 лет, которые не следят за собой, «пикми» – девушек, стремящихся заслужить одобрение мужчин, а «нормис» обозначает ничем не примечательного человека. Слово «докс» связано с поиском конфиденциальной информации в интернете для шантажа, а «вонёнизм» отражает тренд на минимализм и здоровый образ жизни и связано с южнокорейской моделью Чан Вонён.

Аналитики также изучили тенденции в интересах пользователей с 2015 по 2024 год. В 2015 году популярностью пользовались слова «кек», «крафтовый» и «панчлайн», а в 2019 году – «вислово», «фудпорн» и «симп». В 2023 году интерес вызывали «сплитовать», «чиназес» и «подкрадули».

Некоторые слова, такие как «патимейкер» и «ковид», уже почти исчезли из поисковых запросов, что бывает, когда слово либо теряет актуальность, либо становится общеупотребимым. Однако значения некоторых слов, например жанра «фонк», продолжают искаться спустя несколько лет после их появления, отмечают в «Яндексе».

Ранее портал «Грамота.ру» выбрал словом 2024 года термин «вайб», который набрал 256 голосов из 11 слов в шорт-листе, при этом «скуф» и «прилет» заняли второе и третье места соответственно.

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