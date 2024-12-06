В Германии признали словом года «Крах светофора»

Общество немецкого языка выбрало «Крах светофора» словом 2024 года в Германии

Tекст: Мария Иванова

Общество немецкого языка (GfdS) объявило выражение «Крах светофора» (Ampel-Aus) словом 2024 года, передает ТАСС. Это решение связано с распадом в начале ноября правящей коалиции канцлера Олафа Шольца, которая была известна как «светофорная коалиция» из-за цветов партий, входящих в нее: красного, желтого и зеленого.

Фраза Ampel-Aus стала популярной в Германии как символ краха этой коалиции и также содержит различные подтексты, такие как «светофор погас» или «вне игры». В пресс-релизе GfdS отмечается, что распад коалиции произвел эффект, затмивший даже президентские выборы в США.

Среди 2,5 тыс. претендентов на звание «Слово года» фигурировали также «климатическое очковтирательство» и «готовый вести войну». Первое выражение используют для критики компаний, искажающих данные о борьбе с изменением климата, а второе – для обозначения необходимости модернизации армии, о чем часто говорит министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Общество немецкого языка, основанное в Висбадене, выбирает «Слово года» с 1977 года. В 2023 году таким словом стало «кризисное состояние» (Krisenmodus).

Как писала газета ВЗГЛЯД, Оксфордский словарь английского языка выбрал «брейнрот» словом 2024 года, объяснив это его популярностью в соцсетях как описание ухудшения ментального состояния от чрезмерного потребления примитивного контента.

Кембриджский словарь английского языка назвал глагол «манифестировать» самым популярным словом 2024 года, отметив, что его искали почти 130 тыс. раз.

Словарь Collins выбрал слово brat словом года, присвоив ему новое значение, связанное с уверенным и независимым отношением к жизни, благодаря популярности альбома британской певицы Charli XCX.

Между тем портал «Грамота.ру» выбрал словом 2024 года термин «вайб», который получил 256 голосов из 11 слов в шорт-листе, при этом «скуф» и «прилет» заняли второе и третье места соответственно.

А Институт Пушкина назвал в преддверии Дня словарей и энциклопедий слово 2024 года – «Пушкин», подчеркнув его актуальность в год 225-летия поэта.