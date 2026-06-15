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Мирра Андреева попала в топ-5 рейтинга WTA
Мирра Андреева поднялась на пятое место обновленного рейтинга WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на пятую строчку мирового рейтинга после победы в турнире Большого шлема «Ролан Гаррос».
Россиянка Мирра Андреева поднялась с шестой на пятую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации, обновленная версия которого за 15 июня опубликована на сайте организации, передают РИА «Новости». Спортсменка повторила свой лучший результат, ранее она уже занимала это место.
6 июня Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый турнир Большого шлема, одержав победу на «Ролан Гаррос». В финале Открытого чемпионата Франции она обыграла польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.
На прошедшей неделе россиянка не выходила на корт, но поднялась в рейтинге благодаря тому, что американка Аманда Анисимова опустилась с пятого на шестое место.
Лидером женского рейтинга по-прежнему остается белоруска Арина Соболенко, набравшая 9090 очков. На втором месте идет представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина с 8143 очками, на третьем – полька Ига Швентек с 6733 очками.
Из россиянок Диана Шнайдер сохранила16-ю позицию, Екатерина Александрова опустилась с 17-й на 19-ю строчку, Анна Калинская осталась 20-й, а Людмила Самсонова, Анастасия Захарова и Алина Корнеева занимают соответственно 37-е, 90-е и 97-е места.
Как писала газета ВЗГЛЯД, победа Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» вывела российскую теннисистку в лидеры чемпионской гонки WTA.
В финале турнира в Париже 19-летняя Андреева завоевала свой первый титул Большого шлема, обыграв польку Майю Хвалиньскую. Ранее на пути к трофею россиянка одержала уверенную победу над украинкой Мартой Костюк в полуфинале Открытого чемпионата Франции.