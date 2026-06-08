Мирра Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA после триумфа на «Ролан Гаррос»

Tекст: Мария Иванова

Россиянка Мирра Андреева после победы на Открытом чемпионате Франции возглавила чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации, обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации, передает РИА «Новости».

До старта «Ролан Гаррос» Андреева шла пятой, теперь она лидирует с 4928 очками.

В субботу Андреева в финале «Ролан Гаррос» обыграла польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. На втором месте в гонке идет первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (4510), на третьей позиции находится представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина (4388). В топ-10 также входят украинка Элина Свитолина и американки Джессика Пегула и Кори Гауфф.

Серьезный рывок совершила россиянка Диана Шнайдер, дошедшая до полуфинала «Ролан Гаррос»: она поднялась на 11 строк, на 12-е место, и имеет 1613 очков. Анна Калинская, уступившая Хвалиньской в четвертьфинале, стала 17-й (1299), тогда как Екатерина Александрова опустилась с 47-й на 50-ю позицию (573).

Хвалиньская, пробившаяся в основную сетку через квалификацию и обыгравшая по ходу турнира Калинскую и Шнайдер, поднялась в гонке с 131-го на 14-е место.

Между тем в мужском туре первая ракетка России Даниил Медведев сохранил восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, новая версия которого размещена на сайте ATP. Ранее он в седьмой раз завершил выступление на «Ролан Гаррос» в первом круге, проиграв австралийцу Адаму Уолтону со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

В рейтинге ATP на первой строчке остался итальянец Янник Синнер (13500), вторым идет испанец Карлос Алькарас (9960), третьим значится чемпион «Ролан Гаррос» немец Александр Зверев (7305).

Представляющий Казахстан Александр Бублик покинул топ-10 и стал 11-м.

Среди россиян Андрей Рублев занимает 13-е место (2460), Карен Хачанов располагается на 15-й позиции (2320).

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирра Андреева победила Марту Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос» со счетом 6:1, 6:3. А в финале турнира россиянка выиграла у польки Майи Хвалиньской со счетом 6:3, 6:2 и впервые завоевала титул Большого шлема.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал успех Андреевой на «Ролан Гаррос» «победой года, а может быть даже десятилетия российского спорта».