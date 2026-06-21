«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.16 комментариев
Трамп пригрозил Ирану жесткими ударами из-за группировок в Ливане
Американский президент потребовал от Тегерана немедленно взять под контроль своих сторонников в Ливане, предупредив о возможных жестких военных мерах.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанесением новых ударов в случае, если тот не заставит проиранские группировки в Ливане прекратить создавать проблемы, передает РИА «Новости».
«Иран должен немедленно остановить своих щедро оплачиваемых ставленников в Ливане, которые создают проблемы. Если они этого не сделают, мы снова очень жестко ударим по Ирану, как на прошлой неделе, только еще сильнее», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.
В ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум, предполагающий завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта.
Документ определяет сроки снятия американской морской блокады и восстановления иранского судоходства в Ормузском проливе.
Кроме того, Тегеран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением.
Стороны проведут переговоры на этот счет в течение 60 дней. Для Ирана итогом должно стать снятие санкций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.
Верховный лидер Исламской республики Моджтаба Хаменеи одобрил заключение данного документа.
Накануне иранский МИД пригрозил разорвать соглашение из-за невыполнения американских обязательств.