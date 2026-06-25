Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.10 комментариев
Самозанятым и ИП в ряде сфер решили ограничить срок работы с заказчиком
Власти установят предел в 60 часов ежемесячно для оказания услуг одному клиенту через онлайн-площадки, чтобы разграничить платформенную занятость и традиционные трудовые отношения.
Постановление правительства с критериями разграничения платформенной занятости и трудовых отношений будет действовать с 1 октября 2026 года до 1 октября 2032 года, передает Forbes.
Индивидуальные предприниматели (ИП) смогут сотрудничать с одним контрагентом не более 60 часов в месяц на протяжении шести месяцев подряд. При этом общее количество клиентов для исполнителей никак не лимитируется.
Ограничения затронут площадки, где компании ищут специалистов для выполнения конкретных задач.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснили, что инициатива призвана сделать взаимодействие сторон более прозрачным. Это позволит найти баланс между гибкостью цифровой экономики и защитой прав работников.
Требования коснутся множества отраслей, включая строительство, торговлю, информационные технологии, образование и сферу услуг. Следить за соблюдением временных рамок обяжут операторов онлайн-сервисов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в «Единой России» выступили в защиту прав самозанятых, а в конце мая партия выступила за сохранение мер государственной поддержки самозанятых. Глава Минтруда рассказал о планах легализации 1,3 млн работников в 2026 году.