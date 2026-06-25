Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.10 комментариев
Рябков указал на недоработки Нового банка развития БРИКС
Российская сторона считает важным выработать эффективные схемы реализации совместных проектов с финансовым институтом БРИКС в условиях жесткого санкционного давления, сообщил заместитель главы МИД Сергей Рябков.
Российские дипломаты видят необходимость адаптации форматов сотрудничества с Новым банком развития БРИКС в том числе из-за стратегической значимости этого партнерства.
«Нас не устраивают некоторые элементы той бизнес-практики, которой придерживается Новый банк развития, но сам по себе институт очень важен и ценен, и у него есть глубокий фундаментальный опыт работы, в том числе на российском направлении», – сказал он РИА «Новости».
Рябков добавил, что сейчас требуется найти работоспособную схему для нормального обеспечения совместных инициатив.
Финансовая организация приостановила кредитование российских проектов в 2022 году из-за западных ограничений.
В мае министр финансов Антон Силуанов сообщил об успешном поиске решений для возобновления инвестиций в страну. Сформированные механизмы планируется полноценно интегрировать в новую стратегию развития организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин в мае оценил потенциал технологического развития БРИКС в 406 млрд долларов. Тогда же Путин провел встречу с главой Нового банка развития БРИКС Роуссефф. Узбекистан официально присоединился к Новому банку развития БРИКС.