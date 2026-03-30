Лифт с ребенком рухнул в красноярской многоэтажке

В Красноярске лифт с ребенком рухнул с высоты шести этажей
Пятнадцатилетняя школьница получила травму головы в результате падения лифта в многоэтажном доме в Красноярске, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
Инцидент произошел в жилом доме на 1-й Хабаровской улице, сообщает канал «360».
По данным прокуратуры, лифт рухнул 29 марта с 14-го по восьмой этаж из-за неправильной работы автоматики и экстренного торможения.
В момент падения в кабине находилась пятнадцатилетняя девочка. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, ребенка госпитализировали.
Дом, где упал лифт, находится под управлением ООО УК «Капитал». В 2026 году в отношении работников этой компании дважды возбуждали административные дела за нарушения порядка содержания общедомового имущества.
«Прокуратура даст оценку действиям управляющей компании, застройщика и уполномоченных органов. Расследование возбужденного следственным органом уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК России), поставлено на контроль прокуратуры», – подчеркнули в ведомстве.
