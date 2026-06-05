В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.7 комментариев
Мэр Оренбурга сообщил о падении лифта с людьми
Три человека госпитализированы после падения лифта в жилом доме Оренбурга
В одном из многоквартирных домов областного центра рухнула кабина подъемника, в результате инцидента пострадали несколько местных жителей.
В многоэтажном доме Оренбурга упала лифтовая кабина, травмы получили три человека, передает ТАСС. Инцидент произошел в жилом здании на улице Березка.
Глава города Альберт Юмадилов прокомментировал ситуацию в своем канале в «Максе». «Сегодня в Оренбурге в многоквартирном доме по ул. Березка, 2/1, произошла нештатная ситуация, связанная с лифтовым оборудованием. Госпитализированы трое человек», – сообщил градоначальник.
Региональная прокуратура подтвердила факт происшествия. По предварительным данным ведомства, падение кабины подъемника случилось 5 июня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года в Красноярске пятнадцатилетняя школьница получила травму головы при падении лифта.
В декабре прошлого года спасатели вызволили двух подростков из рухнувшей кабины в Уфе. Месяцем ранее на юго-западе Москвы лифт с пассажиркой сорвался с тринадцатого этажа.