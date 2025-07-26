Госдеп заявил о необходимости пересмотреть стратегию США по Газе

Госсекретарь США Рубио заявил о необходимости новых шагов по конфликту в Газе

Tекст: Вера Басилая

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с семьями заложников, удерживаемых движением ХАМАС, заявил о необходимости пересмотра стратегии США в отношении ситуации в Газе, передает РИА «Новости».

По его словам, после провала очередного раунда переговоров администрации Дональда Трампа нужно «пересмотреть» свой подход и «предложить президенту новые варианты».

Издание отмечает, что это заявление прозвучало в пятницу, когда обсуждались дальнейшие шаги по освобождению американских граждан и других заложников, находящихся в Газе. Семьи заложников выразили обеспокоенность затягиванием переговоров и просили власти активнее участвовать в урегулировании кризиса.

Позднее Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию, обвинив ХАМАС в срыве переговоров. Он отметил, что, по его мнению, представители палестинского движения «похоже, хотят умереть». Таким образом, в США активизировались дискуссии о возможной корректировке политики в отношении конфликта в Газе и поиска новых вариантов действий.

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