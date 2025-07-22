Госдеп сообщил о командировке Уиткоффа в Газу ради прекращения огня

Tекст: Ирма Каплан

«Уиткофф направляется на Ближний Восток, в район Газы», – сказала она в ходе брифинга, сославшись на слова госсекретаря Марко Рубио.

Он добавила, что США рассчитывают договориться о «прекращении огня и установления гуманитарного коридора» для помощи жителям Газы.

Брюс не стала уточнять, посетит ли спецпосланник США палестинский анклав, отметив, что у США в регионе множество партнеров. Она заявила, что не располагает информацией о точном маршруте Уиткоффа.

«Конечно, это будет место, откуда он сможет вести переговоры, которые, надеюсь, приведут к прекращению огня», – ответила она на вопрос журналиста.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минздрав Газы заявил о 58 тыс. погибших в ходе войны с Израилем. Тогда же ХАМАС обвинил Фонд гуманитарной помощи Газе, управляемый Израилем и США, в причастности к гибели мирных жителей и призвал к его немедленному роспуску.



