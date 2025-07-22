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    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Германия готова назло русским вооружать Украину даже в одиночку

    А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Стамбул для Зеленского – просто шоу

    Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    22 июля 2025, 22:41 • Новости дня

    Госдеп сообщил о командировке Уиткоффа в Газу ради прекращения огня

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отправляется в командировку на Ближний Восток для обсуждения возможности прекращения огня в секторе Газа и создания гуманитарного коридора, сообщила на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

    «Уиткофф направляется на Ближний Восток, в район Газы», – сказала она в ходе брифинга, сославшись на слова госсекретаря Марко Рубио.

    Он добавила, что США рассчитывают договориться о «прекращении огня и установления гуманитарного коридора» для помощи жителям Газы.

    Брюс не стала уточнять, посетит ли спецпосланник США палестинский анклав, отметив, что у США в регионе множество партнеров. Она заявила, что не располагает информацией о точном маршруте Уиткоффа.

    «Конечно, это будет место, откуда он сможет вести переговоры, которые, надеюсь, приведут к прекращению огня», – ответила она на вопрос журналиста.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минздрав Газы заявил о 58 тыс. погибших в ходе войны с Израилем. Тогда же ХАМАС обвинил Фонд гуманитарной помощи Газе, управляемый Израилем и США, в причастности к гибели мирных жителей и призвал к его немедленному роспуску.


    21 июля 2025, 11:16 • Новости дня
    Стало известно о досрочном завершении миссии посла Израиля в России
    Стало известно о досрочном завершении миссии посла Израиля в России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В октябре Симона Гальперин покинет пост посла Израиля в Москве из-за нового назначения, кандидатура преемника пока не определена, сообщили в диппредставительстве еврейского государства.

    Посол Израиля в России Симона Гальперин досрочно завершит свою миссию в октябре, передает ТАСС. В диппредставительстве сообщили, что новая кандидатура на пост посла пока не определена.

    В посольстве отметили, что уход Гальперин связан с новым назначением. Она вскоре возглавит европейский департамент МИД Израиля. По словам представителя посольства, «ожидается, что госпожа посол уедет в октябре. Новая кандидатура пока не была определена».

    Симона Гальперин занимает должность посла Израиля в России с ноября 2024 года. Она родилась в 1969 году в Риге, детство провела в Ленинграде, а с 1976 года живет в Израиле. В МИД Израиля работает с 1993 года. Ранее дипломат занимала различные посты в зарубежных миссиях страны, включая Казахстан, Южную Корею и Европейский союз. С 2010 по 2015 год возглавляла неофициальное представительство Израиля на Тайване, а с 2017 по 2019 год была послом в Сингапуре и Восточном Тиморе.

    После возвращения в Израиль Гальперин работала заместителем главы департамента Евразии и Западных Балкан, отвечая за отношения с Россией и странами постсоветского пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильское посольство в Москве приостановило оказание консульских услуг. Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о проведении военной операции против иранской ядерной инфраструктуры, в ходе которой был поражен ключевой объект в Натанзе. Посол также объяснила причины атаки на ядерные объекты Ирана.

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    20 июля 2025, 01:07 • Новости дня
    После 20 лет комы в Саудовской Аравии умер «спящий принц» Аль-Валид аль Сауд

    Tекст: Ирма Каплан

    Член королевской семьи Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Халед аль Сауд, известный как «спящий принц», скончался в возрасте 35 лет, 20 из которых он провел в коме после автокатастрофы.

    Принц Аль-Валид – правнук основателя саудовского королевства, короля Абдулазиза, и внук принца Талала бин Абдулазиза родился в 1990-м году, учился в военном колледже в Лондоне, сообщил портал Masrawy.

    В 2005 году принц попал в Лондоне в автокатастрофу, получил серьезные травмы головы и 20 лет провел в коме. Врачи не давали никаких надежд, но семья потребовала поддерживать жизнь «спящего принца».

    В субботу, 19 июля, его сердце остановилось.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    21 июля 2025, 06:20 • Новости дня
    Axios заявил о недовольстве Белого дома «вышедшим из-под контроля» Нетаньяху

    Tекст: Антон Антонов

    В администрации США усилилось недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который «вышел из-под контроля», пишет Axios.

    «Пока дым и обломки кружились над сирийским президентским дворцом, разговоры в Западном крыле становились все громче: Биньямин Нетаньяху вышел из-под контроля», – приводит РИА «Новости» текст Axios.

    По данным портала, в администрации США растет скептицизм по поводу израильского лидера, а его действия в регионе вызывают тревогу и недовольство. Один из чиновников США сравнил Нетаньяху с «ребенком, который просто не хочет хорошо себя вести», другие назвали Нетаньяху «безумцем», действия которого подрывают усилия США в регионе.

    Также чиновники предупредили, что политика Израиля может привести к нестабильности в Сирии, от которой пострадают как друзская община, так и сам Израиль. При этом, по данным Axios, Нетаньяху рассчитывает, что удары по Сирии не навредят отношениям с США, однако американские представители предостерегают, что терпение Белого дома не беспредельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные группировки совершили нападение на друзские поселения в провинции Сувейда в Сирии. Друзские отряды самообороны начали бои с бедуинскими племенами. Израиль, поддерживая друзские силы, нанес серию ударов по Сирии.

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    22 июля 2025, 10:29 • Новости дня
    Израиль отверг призыв 25 стран к прекращению огня в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Израиля выступило против совместного заявления 25 стран о необходимости безусловного прекращения огня в секторе Газа.

    Израиль отклонил совместный призыв 25 стран, включая Британию, Францию, Австралию и Канаду, к «безусловному и постоянному прекращению огня» в секторе Газа, сообщает Анадолу.

    В заявлении израильского МИД говорится, что подобное требование, а также осуждение действий израильской армии, «оторваны от реальности» и «посылают неправильный сигнал ХАМАС».

    Израильская сторона подчеркивает, что «лучше избегать подобных заявлений» в деликатный период переговоров в Дохе. Власти страны утверждают, что готовы поддержать проект соглашения о прекращении огня, согласованный в Катаре, однако ХАМАС, по заявлению Израиля, «упорно отвергает его».

    В совместном заявлении 25 стран осуждаются «капельная доставка гуманитарной помощи и бесчеловечные убийства гражданских лиц», а также отмечается, что война в Газе привела к новым масштабам страданий населения. Подчеркивается, что модель доставки помощи, применяемая Израилем, «опасна, подпитывает нестабильность и лишает жителей Газы человеческого достоинства». В документе говорится: «Ужасно, что более 800 палестинцев были убиты в поисках помощи. Отказ израильского правительства в предоставлении базовой гуманитарной помощи гражданскому населению неприемлем».

    Помимо этого, страны требуют немедленно снять все ограничения на доставку помощи и обеспечить безопасную работу ООН и гуманитарных организаций. По мнению авторов заявления, прекращение огня – лучший способ вернуть заключённых домой и прекратить страдания их семей. В финале документа все стороны призываются защищать гражданское население и соблюдать международное гуманитарное право.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 100 палестинцев погибли в результате ударов Израиля по Газе. Более десяти человек погибли при стрельбе у центра гуманитарной помощи в секторе Газа. Организации ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода.

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    20 июля 2025, 15:59 • Новости дня
    Белый дом выразил тревогу действиями и политикой Нетаньяху в регионе

    Tекст: Ольга Иванова

    В администрации США нарастают опасения из-за политики премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, которую считают угрозой для стабильности и отношений с Вашингтоном.

    Чиновники Белого дома выражают обеспокоенность «деструктивностью» и региональной политикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Axios со ссылкой на неназванных представителей администрации США. В материале говорится, что скептицизм в отношении Нетаньяху в окружении президента Дональда Трампа усиливается на фоне обстрелов в Сирии, передает РИА «Новости».

    По словам одного из собеседников портала, «Нетаньяху иногда похож на ребенка, который просто не хочет хорошо себя вести». Другие чиновники в разговоре с Axios назвали израильского премьера «безумцем» и заявили, что действия Израиля могут подорвать усилия Трампа в регионе. В администрации считают, что долгосрочная стратегия Нетаньяху может стать для него «большой ошибкой».

    Также представители Белого дома опасаются, что политика Израиля приведет к дестабилизации ситуации в Сирии, негативно сказавшись на положении друзской общины и самом Израиле. В публикации отмечается, что Нетаньяху рассчитывает на то, что удары по Сирии не навредят отношениям с Вашингтоном, однако американские чиновники предупредили, что терпение Трампа и поддержка со стороны США могут закончиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Сирии Том Барак заявил о прорыве на переговорах между Сирией и Израилем. Сирия и Израиль договорились о введении режима прекращения огня.

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    22 июля 2025, 04:06 • Новости дня
    Трамп пригрозил уничтожить ядерные объекты Ирана
    Трамп пригрозил уничтожить ядерные объекты Ирана
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США уничтожили ядерные объекты Ирана и при необходимости «сделают это снова», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи об иранских ядерных объектах: «Ущерб очень серьезный, они уничтожены», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил: «Конечно, уничтожены, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если это будет необходимо!». Он комментировал интервью Аракчи телеканалу Fox News. Однако в интервью Аракчи лишь признал, что удары США нанесли серьезный ущерб, но не говорил о полном уничтожении ядерной программы.

    Кроме того, Трамп вновь обратился к телеканалу CNN с призывом уволить журналистку Наташу Бертран, которая заявила, что удары США не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности нанести удары по будущим ядерным объектам Ирана в случае их строительства. В июне Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. США в рамках операции «Полуночный молот» также нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана.

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    20 июля 2025, 08:10 • Новости дня
    Израильские удары за сутки убили 136 человек в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа за последние сутки в результате ударов армии Израиля погибли 136 палестинцев, среди которых были гражданские, ожидавшие гуманитарную помощь.

    По меньшей мере 136 палестинцев погибли за последние сутки в секторе Газа в результате ударов и рейдов израильской армии, передает ТАСС со ссылкой на данные палестинского агентства WAFA. В сообщении уточняется, что среди жертв находятся 38 человек, которые ожидали получения продовольствия в пунктах распределения гуманитарной помощи.

    Медицинские источники заявили, что атаки начались с рассвета субботы. Помимо жертв среди ожидавших помощи, агентство отмечает, что за последние сутки умерли трое палестинских детей из-за недоедания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. Организация Объединенных Наций выразила обвинения в адрес Израиля по поводу препятствий работе своих сотрудников в Палестине. На территории сектора Газа зарегистрировали катастрофическую нехватку питания для младенцев.

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    20 июля 2025, 14:54 • Новости дня
    Армия Израиля подорвала крупный туннель радикалов в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные уничтожили на севере сектора Газа сеть подземных тоннелей радикалов длиной 2,7 км на глубине около 20 метров.

    Израильские военные уничтожили туннель радикалов протяженностью 2,7 км на севере сектора Газа, передает ТАСС. По информации армейской пресс-службы, саперные подразделения обнаружили ход на глубине 20 м в районе Джабалии и полностью его подорвали.

    В заявлении отмечается, что израильская армия продолжает расширять наземную операцию в этом районе. Сообщается об уничтожении сотен террористических объектов, обнаружении большого количества оружия и ликвидации десятков радикалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа отмечается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН обвинила Израиль в препятствиях работе гуманитарных организаций в Палестине.

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    21 июля 2025, 08:25 • Новости дня
    Эскалацию в Сирии связали с попыткой Израиля вытеснить Турцию из региона

    Hurriyet заявила о провокациях Израиля для ослабления турецкого влияния в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль намеренно провоцирует внутренние конфликты в Сирии, стремясь ослабить позиции Турции и вытеснить ее из региона, сообщает турецкая газета Hurriyet.

    Турецкое издание пишет, что Израиль пытается спровоцировать гражданскую войну в Сирии и вытеснить Турцию из региона, где Анкара сохраняет заметное влияние, передает РИА «Новости».

    В издании отмечается, что основной целью Израиля является ослабление позиций Турции в Сирии и Ливане. Газета пишет, что если Турции удастся разоружить курдских боевиков, то ее влияние в Сирии усилится.

    Hurriyet считает, что Израиль стремится не допустить разоружения запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней формирований. По мнению издания, Турция ведет эффективное кризисное управление, противодействуя израильской политике в регионе и нейтрализуя ее шаги. Газета выражает уверенность, что если РПК сложит оружие, Израиль понесёт очередное поражение.

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    По информации американского посла в Турции Томаса Баррака, все стороны конфликта в Сирии перешли к прекращению огня, начиная с воскресенья, с 17:00 по местному времени.

    Ранее 13 июля вооруженные формирования атаковали друзские поселения в Сувейде, временно перекрыв основную трассу на Дамаск. Друзские отряды самообороны были вынуждены вступить в бой с бедуинскими племенами ради защиты мирного населения.

    Согласно данным министерства обороны Сирии, в ходе столкновений в провинции Сувейда погибли более 30 человек, свыше 100 получили ранения, также объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Вместе с тем, правозащитная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» заявляет о гибели за последнюю неделю в Сувейде 940 человек, из них 262 – гражданские лица из друзской общины.

    Ранее администрация США выразила недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Спецпредставитель США по Сирии Том Барак сообщил о прорыве на переговорах между Сирией и Израилем, в результате которых стороны договорились о введении режима прекращения огня.

    Президент Сирии обвинил Израиль в обострении ситуации до опасного уровня.

    Власти Сирии приняли решение о введении режима немедленного прекращения огня в Эс-Сувейде после столкновений между ополченцами и силами самообороны.

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    20 июля 2025, 05:59 • Новости дня
    Al Jazeera: Более 100 палестинцев погибли в субботу от ударов Израиля по Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    35-дневный младенец умер от недоедания в больнице «Аль-Шифа» в Газе, он стал второй жертвой голода, погибшей больнице в субботу, сообщил директор клиники Мухаммад Абу Салмия.

    Жертвами атак Израиля на сектор Газа в субботу, 19 июля, стали 116 палестинцев, среди них – 38 отчаявшихся, пытавшихся найти еду на пунктах распределения гумпомощи GHF, передает Al Jazeera со ссылкой на источники в медслужбах.

    «Израиль продолжает блокаду гуманитарной помощи и обстреливает людей, вынужденных искать пропитание в сомнительных пунктах оказания помощи, поддерживаемых США (Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF), которые называют «смертельными ловушками», – отметили в материале.

    Министерство здравоохранения Газы предупредило, что отделения неотложной помощи больниц переполнены голодающими людьми, а официальные лица заявили, что 17 тыс. детей в Газе страдают от острого недоедания.

    Представитель агентства гражданской обороны Махмуд Бассал заявил, что людей расстреливали на юге сектора Газа у пунктов гумпомощи в Хан-Юнисе и Рафахе.

    Министерство здравоохранения сообщает, что почти 900 палестинцев были убиты израильскими военными и частниками вблизи пунктов фонда GHF с тех пор, как он начал раздавать помощь в конце мая, открыв четыре пункта, которые заменили около 400 центров, находящихся в ведении учреждений ООН и благотворительных организаций.

    «Внезапно мы увидели, что с одной стороны приближаются джипы, а с другой –  танки, и они начали стрелять в нас», – рассказал телеканалу один из свидетелей.

    Другой добавил, что в «смертельных ловушках» для отчаявшихся любой может быть убит, как его двоюродный брат, который просто пошел за едой, потому что хотел есть и жить, как и все люди, но его убили.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ООН просила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН также обвинила Израиль в препятствиях работе гуманитарных организаций в Палестине.

    В секторе Газа за сутки с 18 июля в результате израильских атак погибли 61 и получили ранения 70 палестинцев.

    Папа римский Лев XIV подчеркнул важность защиты священных религиозных мест в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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    21 июля 2025, 05:46 • Новости дня
    Суд Иерусалима перенес дачу показаний Нетаньяху

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху разрешили перенести дачу показаний в суде Иерусалима из-за пищевого отравления, пишет Times of Israel.

    Окружной суд Иерусалима повторно перенес дату дачи показаний. Слушания должны были пройти 21 и 22 июля, однако за день до них офис Нетаньяху сообщил о его недомогании в связи с пищевым отравлением и необходимостью соблюдать домашний режим ближайшие три дня. Адвокат премьера Амит Хадад подал ходатайство о переносе слушаний, передает ТАСС со ссылкой на The Times of Israel.

    Генпрокуратура поддержала перенос и предложила новые даты – 23 и 24 июля, но из-за совпадения с другими слушаниями суд отменил допрос Нетаньяху на этой неделе. В связи с уходом израильских судов на летние каникулы в конце июля заседания по делу премьер-министра перенесены на сентябрь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле суд освободил Нетаньяху от дачи показаний из-за визита в США. Генеральный прокурор Израиля предъявил Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием по трем уголовным делам. Некоторые эксперты считают, что Нетаньяху продолжает конфликты на Ближнем Востоке, чтобы избежать судебного преследования.

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    22 июля 2025, 09:51 • Новости дня
    Хуситы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный представитель движения «Ансар Алла» сообщил об успешном ударе по аэропорту в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты.

    Вооруженные формирования хуситов из движения «Ансар Алла» заявили об атаке аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2», передает ТАСС. По словам военного представителя движения Яхьи Сариа, операция достигла своей цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом. Хуситы ранее сообщили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион.

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    21 июля 2025, 13:29 • Новости дня
    Эрдоган обвинил Израиль в попытке «оккупации» юга Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль использует нестабильность на юге Сирии для продвижения своих оккупационных намерений в регионе, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

    Эрдоган заявил, что Израиль использует конфликт на юге Сирии в своих интересах, чтобы реализовать планы по оккупации региона, передает ТАСС.

    По его словам, Израиль не хочет стабильности в регионе» и намеренно препятствует проектам по восстановлению мира в Сирии. Эрдоган подчеркнул, что главным стратегическим вызовом остается попытка Израиля занять эти территории, используя конфликт как предлог.

    Турция, по словам Эрдогана, продолжит поддерживать Ахмеда аш-Шараа, временного президента Сирии. Президент Турции отметил, что Анкара не хочет распада Сирии и считает восстановление страны как положительным фактором для Турции.

    Эрдоган также заявил о планах Анкары содействовать возвращению сирийских беженцев на родину. Он сообщил, что процесс добровольного возвращения уже начался, и власти Турции намерены ускорить его, чтобы стабилизировать обстановку на юге страны.

    Кроме того, турецкий лидер выразил надежду на скорое устранение Евросоюзом политических препятствий для евроинтеграции Турции. Эрдоган подчеркнул, что переговоры о вступлении Анкары в ЕС не должны откладываться, и призвал страны ЕС строить сотрудничество с Турцией на равноправной основе.

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    13 комментариев

    Ранее эскалацию в Сирии связали с попыткой Израиля вытеснить Турцию из региона.

    В администрации США усилилось недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который «вышел из-под контроля».

    Президент Сирии обвинил Израиль в обострении ситуации до опасного уровня.

    Комментарии (3)
    21 июля 2025, 07:36 • Новости дня
    Al Jazeera сообщила о гибели 115 палестинцев за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За последние сутки на территории Газы погибли не менее 115 палестинцев, из которых 92 человека были убиты во время попыток получить гуманитарную помощь.

    По данным катарского телеканала Al Jazeera, не менее 115 палестинцев погибли на территории сектора Газа за последние сутки, сообщает ТАСС. Отмечается, что 92 человека были застрелены при попытке получить продовольственную помощь в пунктах распределения.

    Среди погибших – 79 человек, ожидавших гуманитарной поддержки на контрольно-пропускном пункте Зиким на севере анклава. Еще 13 человек, по информации Al Jazeera, убиты на аналогичных пунктах в Рафахе и Хан-Юнисе на юге сектора.

    Местные органы здравоохранения также зафиксировали за последние сутки 19 смертей, причиной которых стал голод.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа отмечена катастрофическая нехватка питания для младенцев. Организация Объединенных Наций обвинила Израиль в создании препятствий для работы гуманитарных миссий в Палестине.

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    21 июля 2025, 10:52 • Новости дня
    WSJ сообщила о гибели сотен палестинцев при раздаче помощи из-за хаотичной организации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Массовые скопления людей у пунктов раздачи помощи в Газе приводят к трагическим последствиям из-за беспорядков и вмешательства военных, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Хаотичная организация раздачи гуманитарной помощи в Газе приводит к гибели сотен человек, пишет ТАСС со ссылкой на расследование The Wall Street Journal. Журналисты отмечают, что помощь распределяется фондом GHF, а во время раздачи на пунктах скапливаются тысячи палестинцев, что приводит к дракам и давке, а также к стрельбе со стороны израильских военных и охранников.

    Корреспондент WSJ стал свидетелем того, как за 15 минут были разобраны все продукты, после чего в толпе началась драка, а военные и частные охранники открыли предупредительный огонь. Такие сцены, по данным издания, происходят практически ежедневно на всех четырех пунктах GHF. Причиной хаоса называют малый объем предоставляемой помощи и присутствие армии Израиля у пунктов раздачи.

    Офицеры и солдаты ЦАХАЛ сообщили, что открывают огонь по палестинцам, если те приближаются к позициям военных вопреки предупреждениям и установленным маршрутам. Один из военных заявил: «У нас есть негласное правило: если они подходят слишком близко и вы видите, что это может представлять угрозу для вас и вашего подразделения, то рисковать не стоит».

    Продуктовые наборы включают муку, макароны, рис, масло, фасоль, чай и другие продукты, однако мясо в них, как правило, отсутствует. Плохая система оповещения о работе пунктов способствует скоплению людей перед закрытыми воротами, что провоцирует дополнительные конфликты. Также отмечены случаи нападения боевиков ХАМАС на получателей помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 100 палестинцев погибли в результате ударов Израиля по Газе. В секторе Газа при стрельбе у центра гуманитарной помощи погибли более десяти человек. ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода.

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