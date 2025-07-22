А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
Госдеп сообщил о командировке Уиткоффа в Газу ради прекращения огня
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отправляется в командировку на Ближний Восток для обсуждения возможности прекращения огня в секторе Газа и создания гуманитарного коридора, сообщила на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.
«Уиткофф направляется на Ближний Восток, в район Газы», – сказала она в ходе брифинга, сославшись на слова госсекретаря Марко Рубио.
Он добавила, что США рассчитывают договориться о «прекращении огня и установления гуманитарного коридора» для помощи жителям Газы.
Брюс не стала уточнять, посетит ли спецпосланник США палестинский анклав, отметив, что у США в регионе множество партнеров. Она заявила, что не располагает информацией о точном маршруте Уиткоффа.
«Конечно, это будет место, откуда он сможет вести переговоры, которые, надеюсь, приведут к прекращению огня», – ответила она на вопрос журналиста.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минздрав Газы заявил о 58 тыс. погибших в ходе войны с Израилем. Тогда же ХАМАС обвинил Фонд гуманитарной помощи Газе, управляемый Израилем и США, в причастности к гибели мирных жителей и призвал к его немедленному роспуску.