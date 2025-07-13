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Минздрав Газы заявил о 58 тыс. погибших в ходе войны с Израилем
Жители сектора Газа сообщили о гибели не менее 19 человек при израильских авиаударах, среди которых оказались шесть детей на водозаборной точке, между тем общее число жертв войны, по данным Минздрава Газы, превысило 58 тыс. человек.
Израильские удары по центру Газы в воскресенье привели к гибели по меньшей мере 19 человек, сообщает Associated Press. По данным местных медиков, шесть детей погибли на водосборном пункте в Нусейрате, куда жители приходили за водой. Свидетели рассказали, что в момент удара у водозабора стояли около двадцати детей и четырнадцати взрослых.
В центральном городе Завайда израильский авиаудар по жилому дому привел к гибели девяти человек, среди которых были две женщины и трое детей, сообщают сотрудники больницы Аль-Акса Мартирас. Израильская армия заявила, что целью был боевик, но техническая ошибка привела к падению боеприпаса в нескольких десятках метров от цели. Сообщается о начатом расследовании инцидента.
Между тем общее число жертв войны, по данным Минздрава Газы, превысило 58 тысяч человек, половину из которых составляют женщины и дети. Боевые действия сопровождаются сложными переговорами о перемирии, успеха в которых достичь пока не удалось.
В тот же день на оккупированном Израилем Западном берегу прошли похороны двух палестинцев, среди них – палестино-американца Саефоллы Мусаллета, который, по данным палестинского Минздрава, погиб в результате нападения израильских поселенцев. Его семья призывает власти США расследовать обстоятельства гибели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в Газе на 60 дней. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе. Спецпредставитель Вашингтона по Ближнему Востоку выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.