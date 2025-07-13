Минздрав Газы заявил о 58 тыс. погибших в ходе войны с Израилем

Tекст: Ольга Иванова

Израильские удары по центру Газы в воскресенье привели к гибели по меньшей мере 19 человек, сообщает Associated Press. По данным местных медиков, шесть детей погибли на водосборном пункте в Нусейрате, куда жители приходили за водой. Свидетели рассказали, что в момент удара у водозабора стояли около двадцати детей и четырнадцати взрослых.

В центральном городе Завайда израильский авиаудар по жилому дому привел к гибели девяти человек, среди которых были две женщины и трое детей, сообщают сотрудники больницы Аль-Акса Мартирас. Израильская армия заявила, что целью был боевик, но техническая ошибка привела к падению боеприпаса в нескольких десятках метров от цели. Сообщается о начатом расследовании инцидента.

Между тем общее число жертв войны, по данным Минздрава Газы, превысило 58 тысяч человек, половину из которых составляют женщины и дети. Боевые действия сопровождаются сложными переговорами о перемирии, успеха в которых достичь пока не удалось.

В тот же день на оккупированном Израилем Западном берегу прошли похороны двух палестинцев, среди них – палестино-американца Саефоллы Мусаллета, который, по данным палестинского Минздрава, погиб в результате нападения израильских поселенцев. Его семья призывает власти США расследовать обстоятельства гибели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в Газе на 60 дней. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе. Спецпредставитель Вашингтона по Ближнему Востоку выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.