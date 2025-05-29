ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в Газе на 60 дней

Tекст: Денис Тельманов

О согласии ХАМАС и Израиля на прекращение огня в секторе Газа на срок 60 дней сообщил телеканал Al Arabiya, передает ТАСС. По информации источников телеканала, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уже был уведомлен о достижении договоренностей между сторонами и одобрении предложенного им проекта соглашения.

Ожидается, что в ближайшие несколько часов об этом объявит американский президент Дональд Трамп, отмечают источники Al Arabiya. Детали соглашения и условия прекращения огня пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля подтвердил готовность страны действовать по новому плану урегулирования ситуации в Газе.

Правительство Израиля приняло решение расширить присутствие на Западном берегу реки Иордан, включая восстановление поселений и строительство забора вдоль границы.

Палестинское движение согласилось на новое предложение США, предусматривающее освобождение десяти заложников и перемирие сроком на семьдесят дней.