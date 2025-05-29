Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в Газе на 60 дней
Палестинское движение и Израиль одобрили проект соглашения о прекращении огня, предполагающий двухмесячную паузу в боевых действиях в секторе Газа.
О согласии ХАМАС и Израиля на прекращение огня в секторе Газа на срок 60 дней сообщил телеканал Al Arabiya, передает ТАСС. По информации источников телеканала, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уже был уведомлен о достижении договоренностей между сторонами и одобрении предложенного им проекта соглашения.
Ожидается, что в ближайшие несколько часов об этом объявит американский президент Дональд Трамп, отмечают источники Al Arabiya. Детали соглашения и условия прекращения огня пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля подтвердил готовность страны действовать по новому плану урегулирования ситуации в Газе.
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