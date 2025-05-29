Израиль одобрил строительство 22 новых поселений на Западном берегу

Tекст: Елизавета Шишкова

Правительство Израиля одобрило строительство 22 новых поселений на Западном берегу, сообщает Bloomberg. В проект включено восстановление поселений Хомеш и Са-Нур, которые были эвакуированы два десятилетия назад, а также развитие ряда участков в Иорданской рифтовой долине на восточной границе с Иорданией.

Министр обороны Израиля Израэль Кац заявил, что шаги направлены на предотвращение создания независимого палестинского государства и усиление стратегического контроля над территорией. По его словам, этот проект можно назвать «развитием поколения», способным обеспечить безопасность страны.

Власти также начнут строительство новой линии безопасности – забор протяженностью примерно 400 километров на восточной границе с Иорданией и Сирией, что предусмотрено последним бюджетом страны. Около 500 тыс. израильтян проживают в уже существующих поселениях на Западном берегу.

Министр финансов Бецалель Смотрич призвал пересмотреть вопрос о «суверенитете» над территорией, что может означать возможную аннексию части или всей территории. Обострение внутриполитических настроений против независимости Палестины произошло после атаки ХАМАС на юге Израиля в октябре 2023 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация Израиля нанесла массированные удары по военным объектам радикальных группировок в секторе Газа. Удары были направлены на подземные сооружения, используемые боевиками.