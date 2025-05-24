При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
Израильские ВВС атаковали сто целей радикалов в Газе за сутки
За минувшие сутки авиация Израиля нанесла массированные удары по военным объектам радикальных группировок в секторе Газа, включая подземные сооружения.
ВВС Израиля за сутки нанесли удары по ста военным целям радикальных группировок в секторе Газа, передает ТАСС. В пресс-службе армии отметили, что среди пораженных объектов были военные строения и подземные объекты радикалов.
В рамках операции «Колесницы Гидеона» израильские войска также уничтожили ряд боевиков. Армия заверила, что продолжит действия по устранению угрозы для израильских граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа возникла катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН обвинила Израиль в создании препятствий для работы гуманитарных организаций в Палестине.