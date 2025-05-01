Стало известно о катастрофической нехватке питания для младенцев Газы

Управление ООН сообщило, что 92% младенцев в Газе остались без базового питания

Tекст: Денис Тельманов

Практически девять из десяти малышей в секторе Газа не получают даже минимального рациона, информирует палестинское агентство WAFA со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), передает ТАСС.

По подсчетам ведомства, число детей, которые вынуждены проходить лечение от недоедания, увеличилось на 80% за последний месяц на фоне продолжающейся израильской блокады и закрытия пунктов пропуска.

УКГВ подчеркнуло, что 92% младенцев в возрасте от шести месяцев до двух лет не обеспечиваются минимальным питанием со стороны матерей, и это ставит под угрозу их здоровье на всю жизнь.

В управлении также отметили, что 65% жителей анклава не имеют доступа к питьевой воде, что дополнительно усугубляет гуманитарную ситуацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские удары по сектору Газа за последние сутки привели к десяткам погибших и сотням раненых, среди которых есть люди, находящиеся под завалами, которых не удается эвакуировать.

В то же время президент США Дональд Трамп предложил переселять беженцев из сектора Газа в другие ближневосточные страны за счет их финансирования, а министр энергетики Израиля Эли Коэн распорядился немедленно прекратить поставки электричества в сектор Газа для усиления давления на ХАМАС.