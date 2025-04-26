В Сектора Газа не менее 78 жителей погиблиа от ударов Израиля

Израиль нанес удар по Сектору Газа, 78 человек погибли

Tекст: Денис Тельманов

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что за минувшие сутки в результате израильских атак погибло не менее 78 человек, передает ТАСС. За это же время были обнаружены тела еще шести ранее погибших людей под обломками разрушенных зданий.

В медучреждения анклава были доставлены не менее 168 раненых. При этом в ведомстве отметили, что под завалами остаются еще пострадавшие, которых спасатели не могут извлечь из-за опасности для жизни.

Согласно уточненной статистике, с 7 октября 2023 года с начала эскалации боевых действий на территории сектора погибло не менее 51 439 палестинцев, еще 117 416 получили ранения. В период с 18 марта 2025 года погибло 2 062 человека, ранены 5 375.

Боевые действия в секторе Газа Израиль возобновил 18 марта, нанеся массированные авиаудары и завершив перемирие, введенное в январе. Власти Израиля объяснили это отказом ХАМАС принять посреднические предложения по урегулированию ситуации и освобождению заложников. Представители ХАМАС возложили ответственность на Израиль и США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак дронов на семь приграничных населенных пунктов Белгородской области были повреждены жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты, однако пострадавших среди жителей нет, а после ночной атаки дронов на храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в Валуйском округе Белгородской области уцелела только небольшая часовня Божией Матери.