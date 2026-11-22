Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего мировоззрения, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, не только торжество оружия, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.2 комментария
WSJ: Оборонная промышленность Украины достигла предела возможностей
WSJ: Военно-промышленный комплекс Украины лишился возможности расширения
Оборонно-промышленный комплекс Украины исчерпал ресурсы для роста из-за нехватки финансирования, дефицита кадров и угрозы российских ударов, сообщили СМИ.
Украинская оборонная промышленность больше не может наращивать объемы производства. Киев не способен выпускать ракеты в тех же масштабах, что и Москва, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников отрасли и военных аналитиков.
«Оборонная промышленность Украины, <…>, скорее всего, достигла своего потолка», – говорится в публикации.
Финансирование распределяется между множеством оборонных стартапов, из-за чего лучшим производителям достаются ограниченные средства. Найти квалифицированных сотрудников тяжело из-за оттока населения за рубеж и мобилизации в армию. Кроме того, расширение производственных мощностей затруднено нежеланием владельцев недвижимости сдавать помещения под военные нужды из-за риска поражения объектов.
В ответ на атаки украинских войск российская армия наносит высокоточные удары беспилотниками и дальнобойным оружием по центрам принятия решений, военным предприятиям и складам противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России нанесли удар по месту совещания представителей украинской армии и военно-промышленного комплекса.
Во вторник российские войска поразили беспилотниками предприятия ВПК Украины.
В августе агентство Bloomberg сообщило о кадровом голоде в украинской оборонной сфере.