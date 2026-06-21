«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.23 комментария
В крупном промышленном центре Катара раздался мощный взрыв
Reuters сообщило о сильном взрыве в центре Катара
В одном из крупнейших промышленных центров Катара, где расположены мощности по переработке сжиженного газа, произошел сильный взрыв, сообщили в МВД страны.
«Министерство внутренних дел Катара сообщило, что в воскресенье на заводе в Рас-Лаффане, где расположены основные производственные мощности страны по переработке СПГ, произошел взрыв», – передает Reuters.
О пострадавших или утечке газа не сообщается.
Ранее очевидцы сообщали, что в столице Катара Дохе был слышен мощный взрыв.