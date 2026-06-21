В крупном промышленном центре Катара раздался мощный взрыв

Reuters сообщило о сильном взрыве в центре Катара

Tекст: Катерина Туманова

«Министерство внутренних дел Катара сообщило, что в воскресенье на заводе в Рас-Лаффане, где расположены основные производственные мощности страны по переработке СПГ, произошел взрыв», – передает Reuters.

О пострадавших или утечке газа не сообщается.

Ранее очевидцы сообщали, что в столице Катара Дохе был слышен мощный взрыв.

