Серьезный пожар произошел в промышленной зоне в Берлине
Экстренные службы локализовали крупный пожар в промзоне Берлина
Утром в промзоне района Берлин-Лихтерфельде вспыхнул сильный пожар, площадь которого составила 400 кв. метров и была повышена степень опасности, сообщили представители городской пожарной службы.
Пожар произошел на территории промышленной зоны в Берлине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Morgenpost.
Загорелись промышленный зал и соседний офисный комплекс на улице Барнакуфер. По словам представителя пожарной службы Генри Мошнера, сначала происшествию присвоили третью степень сложности, но позже повысили до шестой.
По информации Мошнера, возгорание возникло во дворе с мастерскими, после чего огонь распространился на промышленный зал. Предварительно установлено, что пожар охватил здание, принадлежащее компании по переработке отходов. Сейчас пожар удалось локализовать, дальнейшего распространения пламени нет.
Пожарным удалось обезопасить несколько баллонов с пропаном и предотвратить возможные взрывы. В ликвидации возгорания участвуют около 95 сотрудников пожарно-спасательных служб.
