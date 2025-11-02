Серьезный пожар произошел в промышленной зоне в Берлине

Экстренные службы локализовали крупный пожар в промзоне Берлина

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пожар произошел на территории промышленной зоны в Берлине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Morgenpost.

Загорелись промышленный зал и соседний офисный комплекс на улице Барнакуфер. По словам представителя пожарной службы Генри Мошнера, сначала происшествию присвоили третью степень сложности, но позже повысили до шестой.

По информации Мошнера, возгорание возникло во дворе с мастерскими, после чего огонь распространился на промышленный зал. Предварительно установлено, что пожар охватил здание, принадлежащее компании по переработке отходов. Сейчас пожар удалось локализовать, дальнейшего распространения пламени нет.

Пожарным удалось обезопасить несколько баллонов с пропаном и предотвратить возможные взрывы. В ликвидации возгорания участвуют около 95 сотрудников пожарно-спасательных служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при взрыве в магазине в Мексике погибли 22 человека.