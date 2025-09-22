«Мосэнергосбыт» подал иск к Галкину на полмиллиона рублей

Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.16 комментариев
Суд рассмотрел иск о долге Галкина за электричество в Грязях
Максим Галкин* оказался ответчиком по иску на сумму свыше 500 тысяч рублей из-за неоплаченной электроэнергии.
Иск к Максиму Галкину* о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию подал «Мосэнергосбыт», передает ТАСС. Сумма требований превышает 500 тыс. рублей. Предмет взыскания – неоплаченная электроэнергия дома артиста в деревне Грязи.
Черемушкинский районный суд Москвы принял дело к производству. В пресс-службе суда уточнили: «В производстве Черемушкинского районного суда города Москвы находится гражданское дело по иску АО «Мосэнергосбыт» к Максиму Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября 2025 года».
В иске фигурирует сумма свыше 500 тыс. рублей. Судебное разбирательство назначено на 25 сентября 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Алла Пугачева перестала оформлять ОСАГО на свои элитные автомобили, включая Rolls-Royce Phantom. Певица заявила, что вынужденный переезд их семьи на Кипр связан с позицией ее супруга Максима Галкина* (признан иноагентом в России). Снос замка Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь под Москвой оценили в 40 млн рублей, включая разбор здания и вывоз мусора.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом