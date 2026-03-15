В Республике Конго началось голосование на президентских выборах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Голосование на президентских выборах стартовало в Республике Конго в условиях усиленных мер безопасности, сообщает ТАСС. С открытием 6620 избирательных участков были перекрыты все внешние, включая воздушные, границы страны. Одновременно введен запрет на массовые собрания, работу рынков, магазинов, баров и ресторанов, а также ограничено движение автотранспорта, кроме специализированного.

Ограничительные меры продлятся 12 часов и завершатся с закрытием участков. За обеспечением порядка следят около 60 тыс. военнослужащих, полицейских и сотрудников силовых структур, которые проголосовали досрочно 12 марта. Право голоса получили 2,64 млн избирателей, которым предстоит выбрать президента из семи кандидатов.

Основным фаворитом считается действующий глава государства Дени Сассу-Нгессо, находящийся у власти почти 42 года. Его поддерживает коалиция из 20 партий во главе с правящей Конголезской рабочей партией. Соперниками Сассу-Нгессо стали лидер партии La Chaine Джозеф Кигнумби Киа Мбунгу и независимый кандидат Уфрем Дейв Мафула, представляющий интересы молодежи. Две крупнейшие оппозиционные партии не выдвинули своих кандидатов из-за внутренних разногласий.

Ожидается, что предварительные итоги голосования объявят в ближайшие два–четыре дня. Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов, в противном случае через 21 день состоится второй тур между двумя лидерами первого тура.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Демократической Республики Конго согласились принять мигрантов с Британии. Русские дома по всему миру отметили День защитника Отечества.