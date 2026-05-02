КСИР заявил о грядущем изменении правил управления Персидским заливом

КСИР: Новый порядок управления Персидским заливом установит Хаменеи
Тегеран планирует ввести обновленный режим контроля над Персидским заливом, его определит верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, следует из заявления командования военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
«Новые правила и условия управления Персидским заливом будут установлены и реализованы под руководством верховного лидера», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim официальное заявление ведомства.
На сегодняшний день под контролем иранских военных находятся 2 тыс. км морской границы, пролегающей вдоль залива и Ормузского пролива. В документе подчеркивается, что руководство страны намерено использовать этот водный маршрут как надежное средство к существованию для иранского народа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о начале новой эпохи в Персидском заливе. Reuters сообщало, что после гибели Али Хаменеи реальная власть в стране сконцентрировалась в руках Корпуса стражей исламской революции.