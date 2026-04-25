Глава МИД Ирана усомнился в готовности США к дипломатии

Печальная дата 40-летия Чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.2 комментария
Глава МИД Ирана Арагчи усомнился в готовности США к дипломатии
По итогам переговоров в Исламабаде исламская республика намерена дождаться от США реальных шагов, подтверждающих их отказ от агрессивной политики, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.
Министр иностранных дел страны Аббас Арагчи обозначил позицию государства по отношениям с Вашингтоном, передает ТАСС.
«Следует еще понаблюдать, чтобы выяснить, насколько США действительно готовы перейти к дипломатии», – отметил руководитель ведомства на своей странице в соцсети.
Кроме того, Арагчи назвал свой недавний визит в Исламабад весьма плодотворным. По его словам, в ходе поездки стороны детально обсудили условия для окончательного прекращения любых агрессивных действий в отношении исламской республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская делегация покинула Пакистан без встречи с представителями США.
Перед этим Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности с американской стороной.
Ранее Тегеран окончательно отказался от участия в запланированных переговорах с Вашингтоном в Исламабаде.