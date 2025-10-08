  • Новость часаРоссийские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР
    Кризис во Франции ударил по живучести Евросоюза
    В США выявили переводы Зеленского в саудовский банк на 50 млн долларов ежемесячно
    Херш: В Белом доме обеспокоены ухудшением умственных способностей Трампа
    Эксперт: Нобелевские лауреаты открыли возможность манипуляции квантовыми эффектами
    Путин сообщил об отступлении ВСУ по всей линии фронта
    Путин заслушал доклад о ситуации на фронтах
    Мерц предупредил немцев о снижении их доходов
    Европа вдвое повысила пошлины на импорт стали
    Трамп сравнил сложность урегулирования на Украине с решением палестинского вопроса
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы, и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия предлагает миру разум и справедливость

    В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.

    7 комментариев
    8 октября 2025, 07:58 • Новости дня

    «Флотилия стойкости» заявила об атаке Израиля на суда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединение «Глобальная флотилия Сумуда» (палестинская концепция стойкости) заявило об атаке израильских военных на суда около Газы, два судна, по их информации, были захвачены.

    По данным объединения активистов, инцидент произошел примерно в 120 морских милях, что составляет около 222 километров, от побережья Газы, передает РИА «Новости». В публикации отмечается, что израильские военные атаковали флотилию и захватили по меньшей мере два судна.

    В заявлении организации на странице в соцсети Х говорится: «Примерно в 120 морских милях от Газы Израиль атаковал нашу флотилию. На данный момент как минимум два судна были захвачены... Военные пытаются изменить маршрут».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль перехватил суда «Флотилии стойкости», которые направлялись к сектору Газа. ВМС Израиля обвинили в таране одного из судов участники «Флотилии стойкости». МИД Израиля сообщил, что активисты «Флотилии стойкости» отказались выгрузить гуманитарную помощь для сектора Газа в предложенном порту.

    7 октября 2025, 17:52 • Новости дня
    Институт социальной архитектуры будет создан на платформе «Россия – страна возможностей»

    Tекст: Ольга Иванова

    На базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» появится новый институт, который займется социальным прогнозированием и моделированием будущего.

    Институт социальной архитектуры будет создан на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ), передает ТАСС. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев на II Международном симпозиуме «Создавая будущее».

    Харичев подчеркнул: «Актуальность сегодня высока для социального прогнозирования, я бы даже сказал – для социального моделирования, для выстраивания моделей будущего, моделей социальных изменений, моделей образа будущего. Мне кажется, это сегодня крайне актуально, на базе платформы "Россия – страна возможностей" принято решение создать институт социальной архитектуры». По словам чиновника, институт займется оперативным реагированием на социальные перемены, моделированием будущего и проектированием новых общественных практик.

    Он добавил, что РСВ – это «очень практичная платформа», объединяющая конкурсы и социальные проекты, где можно реализовать таланты, получить знания и найти единомышленников.

    Платформа «Россия – страна возможностей» создана по указу президента в мае 2018 года. За семь лет работы организацией реализовано более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе «Лидеры России», «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Я – профессионал», Международный строительный чемпионат и другие.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    В США выявили переводы Зеленского в саудовский банк на 50 млн долларов ежемесячно
    В США выявили переводы Зеленского в саудовский банк на 50 млн долларов ежемесячно
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Владимир Зеленский на протяжении нескольких месяцев перечисляет по 50 млн долларов в банк Саудовской Аравии, заявили в Конгрессе США.

    О подозрительных ежемесячных банковских переводах, совершаемых украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщила американский конгрессмен Анна Паулина Луна, передает URA.RU. По ее утверждению, президент Украины отправляет по 50 млн долларов каждый месяц на счета одного из банков Саудовской Аравии.

    Луна указала: «Судя по всему, Зеленский переводит 50 миллионов долларов в месяц в какой-то саудовский банк – это странно». При этом политик не раскрыла источник информации или конкретные детали возможных транзакций, но подчеркнула, что подобные действия вызывают множество вопросов.

    Конгрессмен регулярно выступает с критикой киевских властей, в том числе по поводу отмены выборов и слухов о перепродаже западного оружия. Ранее Луна уже заявляла, что не намерена поддерживать дальнейшее финансирование Украины, ссылаясь на аналогичные причины и обвиняя украинское руководство в неуважении к американскому руководству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Зеленского ежемесячно переводило 50 млн долларов в ОАЭ. Приближенные Зеленского планировали потратить пять млрд долларов на продукцию Dolce&Gabbana.

    Комментарии (16)
    7 октября 2025, 18:10 • Видео
    Франция шокировала Евросоюз

    Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 17:06 • Новости дня
    Росавиация озвучила пессимистичный сценарий сокращения российского авиапарка

    Росавиация: К 2030 году гражданская авиация России лишится 339 самолетов

    Росавиация озвучила пессимистичный сценарий сокращения российского авиапарка
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    К 2030 году российские авиакомпании могут лишиться 339 самолетов и 200 вертолетов, включая 230 отечественных и 109 иностранных лайнеров.

    По словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, такие данные приводятся в пессимистичном сценарии развития, который обсуждался на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, передает ТАСС.

    По информации Ядрова, на сегодняшний день в современных парках 76 авиакомпаний, которые выполняют 99% всех рейсов в России, насчитывается 1 тыс. 135 воздушных судов, из которых 1088 эксплуатируются, а 47 не летают.

    Из общего числа планируемых к выбытию самолетов 230 составляют отечественные машины, среди которых есть воздушные суда возрастом 40–60 лет, а 109 – иностранного производства. Также предполагается, что к 2030 году из эксплуатации будут выведены 200 вертолетов: 190 отечественных и 10 иностранных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Ростеху разработать предложения по финансовой модели производства самолетов и вертолетов, чтобы сделать закупку импортозамещенных машин более выгодной для авиакомпаний.

    Россия не смогла договориться об аренде воздушных судов у эфиопской авиакомпании из-за сильных связей перевозчика с США и международных ограничений.

    Комментарии (28)
    7 октября 2025, 15:40 • Новости дня
    Орешкин: Симпозиум «Создавая будущее» становится частью экосистемы «Открытого диалога»

    Орешкин: Симпозиум «Создавая будущее» становится частью глобальной экосистемы «Открытого диалога»

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве стартовал II Международный симпозиум, на котором обсуждаются сценарии развития мира и роль молодежи в будущем.

    Открытие II Международного симпозиума «Создавая будущее» состоялось в Национальном центре «Россия», сообщает Национальный центр «Россия». Мероприятие собрало представителей более 85 стран, включая Китай, США, Италию, страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. В симпозиуме принимают участие государственные деятели, ученые, инженеры, футурологи, художники и представители медиа.

    На открытии заместитель руководителя администрации президента РФ, заместитель председателя организационного комитета Национального центра «Россия» Максим Орешкин зачитал приветствие Владимира Путина. Президент РФ подчеркнул: «Уверен, что свое будущее мы должны созидать сами – на основе суверенного мировоззрения и неустанного смелого, новаторского поиска, опираясь на выдающиеся достижения наших предков, исторические, духовные, патриотические традиции, передающиеся из поколения в поколение».

    «У нас активно развивается новая важная инициатива – Открытый диалог. Здесь есть участники того мероприятия, который у нас состоялся в апреле, который назывался «Будущее мира: новая платформа глобального роста». Форум ставил перед собой амбициозные цели, и они действительно были достигнуты. Симпозиум «Создавая будущее», на котором мы сегодня здесь присутствуем, становится частью глобальной экосистемы Открытого диалога», – сказал Орешкин.

    Симпозиум проходит 7-8 октября в рамках Десятилетия науки и технологий при поддержке российских министерств. Одним из ключевых событий станет экспертная сессия Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» с участием международных экспертов.

    Генеральный директор центра «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что симпозиум становится местом, где можно увидеть и почувствовать будущее глазами лучших умов мира.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 21:18 • Новости дня
    Херш: В Белом доме обеспокоены ухудшением умственных способностей Трампа

    Херш сообщил о тревоге Белого дома из-за когнитивных проблем Трампа

    Херш: В Белом доме обеспокоены ухудшением умственных способностей Трампа
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Сеймур Херш рассказал о растущей обеспокоенности в администрации США по поводу когнитивных функций президента США Дональда Трампа.

    Херш написал, что официальные лица в Белом доме выражают растущую обеспокоенность состоянием когнитивных функций Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Собственные источники Херша в Белом доме заявили, что тревога особенно усилилась после 71-минутной речи Трампа перед генералами и адмиралами на военной базе Куантико 30 сентября. По словам Херша, военные и чиновники, присутствовавшие на выступлении, отметили признаки умственной дезорганизации и неспособности президента концентрироваться на ключевых темах.

    «Президент, который раньше умел чувствовать настроение аудитории, больше не способен "читать зал"», – пишет журналист.  Вместо изложения актуальных внешнеполитических позиций Трамп вновь перечислил свои «величайшие достижения», среди которых он назвал урегулирование семи конфликтов, включая спор между Индией и Пакистаном, отметил Херш.

    Херш подчеркивает, что подобные выступления Трампа его приближенные рассматривают как тревожный симптом усиления когнитивных нарушений, проявляющихся в потере фокуса и повторении одних и тех же фраз.

    Ранее Белый дом неоднократно опровергал сообщения о проблемах со здоровьем Трампа. Сам Трамп также заявлял, что успешно проходил тесты на когнитивные способности, и даже шутил, что сделал это, чтобы отличаться от своего предшественника Джо Байдена. Он отмечал, что находится в отличной форме.

    Ранее Трамп заявил, что ощущает себя так же или бодрее, чем тридцать лет назад. Он ответил на слухи о своей смерти, подчеркнув отличное самочувствие и готовность к новым активностям.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила отличное состояние здоровья Трампа.

    Комментарии (13)
    7 октября 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»

    Военный эксперт Анпилогов: Трамп пытается снять с США ответственность за возможные удары «Томагавками» по России

    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»
    @ Petty Officer 1st Class Justin Wolpert/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дональда Трампа о намерении спросить у Киева, куда «направят Tomahawk», – фигура речи. Запускать ракеты будут сами американцы и, возможно, британцы. Вашингтон же пытается переложить ответственность на Киев, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал слова президента США о том, что тот «почти принял решение» о передаче Tomahawk Украине.

    «Слова Дональда Трампа о том, что он «почти принял решение» о поставке на Украину ракет Tomahawk, – с одной стороны, попытка дипломатически надавить на Москву. С другой стороны, эта риторика связана с натиском Запада, который добивается того, чтобы президент США максимально использовал американские арсеналы. Их цель состоит в том, чтобы обеспечить Киеву если не победу над Россией, то хотя бы возможность выхода на «почетную» ничью», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Собеседник напомнил, что именно западные страны постоянно поднимали градус эскалации: они сначала передавали стрелковое оружие, потом в ход пошли танки, бронетранспортеры, самолеты, а затем оперативно-тактические крылатые ракеты. При этом европейские политики в дальнейшем снимали с себя ответственность, заявляя, что это, например, украинские, а не немецкие Leopard.

    Ту же фигуру речи использует Трамп, когда говорит, что он спросит у Киева, куда «направят Tomahawk», подчеркнул эксперт. «Важно понимать, что запуск ракет предполагает, например, загрузку трехмерной карты местности, которая производится прямо перед миссией. Эти карты представляют серьезную военную тайну. Их не станут передавать украинской стороне», – пояснил Анпилогов.

    Следовательно, делать это будут иностранные специалисты – сами американцы и, возможно, британцы. «Tomahawk, вероятно, используют, в том числе для вскрытия нашей системы ПВО и ПРО, для проверки ее на прочность. Но повторю, Вашингтон попытается всячески переложить ответственность на Киев, стараясь вывести американскую сторону и западных союзников из-под обвинений в ракетно-ядерной эскалации», – рассуждает аналитик.

    «Я думаю, что Штаты постараются всячески ограничить список целей. Попытка Киева его расширять будет сталкиваться с заявлениями Трампа о том, что «ответы Украины неудовлетворительные, и, как следствие, вопрос по Tomahawk отложен в дальний ящик», – считает эксперт. Он напомнил, что администрация Джо Байдена устраивала «качели» вокруг ракет ATACMS: все запуски согласовывались с США, и несколько целей Белый дом вычеркивал.

    «С Tomahawk, вероятно, последует такой же постоянный торг: сначала в вопросе принципиального их использования, а потом в вопросе выбора целей», – добавил спикер. Как бы то ни было, если или когда будут согласованы поставки, это ознаменует выход на следующий этап эскалации, который может приблизить вероятность открытого конфликта между Россией и Штатами». На этом фоне Анпилогов упомянул недавнее заявление Владимира Путина о том, что Москва будет предпринимать ответные меры.

    По его мнению, среди них может быть «передача неких вооружений противникам США, в том числе Ирану или Северной Корее, интенсификация российско-китайского военного сотрудничества, оказание помощи Венесуэле или Кубе».

    Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Он не пояснил, в чем именно оно заключается. «Думаю, я хочу знать, что они с ними сделают. Куда они их направят. Думаю, мне придется спросить об этом. Я бы задал определенные вопросы», – сказал президент США.

    При этом глава Белого дома вновь отметил, что не хочет видеть эскалации конфликта. «Эта война не должна была начинаться. Никогда бы не началась. Были приняты такие плохие решения. Никто не смотрится хорошо. Никто», – считает Трамп.

    Ранее Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Он напомнил, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.

    На минувшей неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

    Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

    При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahawk, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

    В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.

    Комментарии (19)
    7 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    ВСУ атаковали беспилотником градирню Нововоронежской АЭС
    ВСУ атаковали беспилотником градирню Нововоронежской АЭС
    @ Вязовой Михаил/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский беспилотник атаковал градирню Нововоронежской АЭС в ночь с 6 на 7 октября, сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

    Росэнергоатом в Telegram-канале сообщил, что в ночь с 6 на 7 октября технические средства обнаружили и подавили боевой беспилотник Вооруженных сил Украины в районе Нововоронежской АЭС.

    После столкновения с башенной испарительной градирней энергоблока №6 БПЛА детонировал, оставив на конструкции темный след. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

    В результате инцидента эксплуатация станции осталась безопасной, а радиационный фон на территории предприятия и прилегающей зоны не изменился и соответствует природным значениям. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

    Работа АЭС не нарушена: действуют энергоблоки №4, 5 и 6, энергоблок №7 с четвертого октября находится на планово-предупредительном ремонте. Общая мощность станции составляет 2 556 мегаватт.

    Это не первая атака ВСУ на российские атомные объекты – ранее были зафиксированы попытки ударов по основным сооружениям Курской и Смоленской АЭС.

    В сентябре украинский беспилотник предпринял попытку атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове.

    В августе силы ПВО рядом с Курской АЭС сбили боевой дрон ВСУ.

    Президент России Владимир Путин предупредил о возможности принятия зеркальных мер в ответ на обстрелы Запорожской АЭС, напомнив о наличии работающей атомной станции на территории Украины.

    Комментарии (25)
    7 октября 2025, 10:00 • Новости дня
    Путин в свой день рождения решил провести совещание с Совбезом России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин запланировал в собственный день рождения, 7 октября, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это не столько для того, чтобы постоянные члены Совбеза могли поздравить президента, сколько [связано] с рабочей повесткой дня», – цитирует Пескова ТАСС.

    Также у главы государства есть множество международных телефонных переговоров в связи с поздравлениями с днем рождения.

    Кроме того, у президента есть личные планы на этот день, добавил представитель Кремля.

    Путин родился 7 октября 1952 года. Обычно глава государства проводит дни рождения за работой.

    Напомним, Путина с днем рождения поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 09:07 • Новости дня
    Politico сообщило о риске «фатального ослабления» ЕС из-за Франции
    Politico сообщило о риске «фатального ослабления» ЕС из-за Франции
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возможная смена власти и правительственные перестановки во Франции могут привести к системному ослаблению Евросоюза и осложнить согласование бюджета, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

    Политическая нестабильность во Франции может привести к «фатальному ослаблению» Евросоюза и осложнить положение в еврозоне, пишет ТАСС со ссылкой на издание Politico и европейских дипломатов.

    По словам одного из собеседников, «Франция слишком велика, чтобы потерпеть крах, поэтому эта бесконечная нестабильность ставит под угрозу всю еврозону. Сегодня это главная тема для разговоров».

    В Брюсселе считают, что позиции президента Франции Эмманюэля Макрона в ЕС ослабевают. Дипломаты отмечают, что частая смена министров финансов осложняет переговоры по бюджету Евросоюза. Особую обеспокоенность вызывает вероятность досрочных выборов во Франции, которые могут поставить под угрозу принятие долгосрочного бюджета ЕС до выборов 2027 года.

    Европейские эксперты подчеркивают, что политический кризис во Франции может негативно сказаться на совместных инициативах с Германией и Британией, включая проекты вроде «коалиции желающих». По мнению чиновников, нынешняя ситуация с безопасностью в Евросоюзе делает подобную неопределенность особенно опасной.

    В то же время французские чиновники, комментируя отставку премьер-министра Себастьена Лекорню, подчеркивают, что несмотря на непростые обстоятельства, «в министерстве экономики страны все еще есть пилот в кабине». Они стараются сохранять спокойствие и уверяют, что контроль над ситуацией не утрачен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство французов поддержали идею досрочной отставки Макрона. Макрон поручил ушедшему в отставку Лекорню провести переговоры о формировании нового правительства. Отставка Лекорню ввергла Макрона в хаос.

    Комментарии (7)
    7 октября 2025, 18:51 • Новости дня
    Мерц предупредил немцев о снижении их доходов

    Канцлер Германии Мерц предупредил о сокращении реальных доходов в стране

    Мерц предупредил немцев о снижении их доходов
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Фридрих Мерц предупредил о сокращении реальных доходов в Германии на фоне старения населения и растущих расходов на социальные программы.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о предстоящем снижении реальных доходов граждан, передает «Комсомольская правда».

    По словам политика, одной из причин этого станет необходимость направлять больше средств на пенсии, здравоохранение и уход за пожилыми.

    Издание отмечает, что система здравоохранения Германии уже испытывает дефицит, измеряющийся миллиардами евро. В 2026 году ожидается новая финансовая «дыра» не менее 4 млрд евро. Власти обсуждают повышение взносов, а также частичную отмену существующих льгот.

    Мерц также высказал идею реформировать пенсионную систему. По его предложению, возраст выхода на пенсию можно заменить требованием определенного трудового стажа.

    Ранее, по данным опроса института INSA, уровень недовольства работой канцлера среди немцев достиг 65%. Большинство опрошенных граждан отмечают раздражение действиями Мерца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Мерц выступил за отказ Германии от «Евровидения» в случае исключения Израиля.

    Комментарии (15)
    7 октября 2025, 13:37 • Новости дня
    Кремль: Поставка «Томагавков» Украине станет серьезной эскалацией конфликта
    Кремль: Поставка «Томагавков» Украине станет серьезной эскалацией конфликта
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин ранее предупреждал о серьезной эскалации в случае передачи Киеву американских ракет Tomahawk и очень конкретно изложил позицию Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Возможная поставка Киеву американских крылатых ракет Tomahawk может стать серьезным витком эскалации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже четко обозначил реакцию Москвы на заседании клуба «Валдай». По словам Пескова, «все было четко сказано» на этой встрече.

    Песков подчеркнул, что речь идет о ракетах, которые могут быть произведены в ядерном исполнении, и такой шаг не изменит положение на фронте для украинских властей. Однако это станет новым витком эскалации.

    «Здесь важно отдавать себе отчет в том, что, если абстрагироваться от разных нюансов, речь идет о ракетах, которые могут быть в ядерном исполнении», – заявил Песков.

    Он также указал, что Кремль считает необходимым дождаться более четких заявлений от президента США Дональда Трампа по вопросу возможных поставок ракет Tomahawk Киеву, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение по вопросу поставок крылатых ракет Tomahawk на Украину.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что передача Украине Tomahawk может разрушить позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Президент России напоминал, что использовать эти ракеты без участия военных США невозможно.

    Эксперт оценил намерение Трампа выяснить, для каких целей Киев может применить Tomahawk.

    Комментарии (37)
    7 октября 2025, 18:07 • Новости дня
    Верховный суд признал законным решение по иску актера Козловского к Бородину
    Верховный суд признал законным решение по иску актера Козловского к Бородину
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный суд РФ оставил в силе решение, по которому Виталий Бородин обязан удалить высказывания об актере Даниле Козловском и выплатить ему один рубль компенсации.

    Решение об оставлении без изменений вердикта по делу Данилы Козловского и Виталия Бородина подтвердил Верховный суд, передает РИА «Новости». В суде уточнили: «Суд оставил решение без изменения». Отклонена жалоба Бородина, который намерен обжаловать вердикт у председателя Верховного суда.

    Причиной судебного разбирательства стали публичные высказывания главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией». Бородин заявлял, что Козловский уехал в США после начала спецоперации и критиковал действия властей России. Козловский эти обвинения опроверг, заявив, что продолжает работать в театре в Петербурге и не имеет второго гражданства.

    Решением суда иск Козловского был частично удовлетворен: Бородина обязали удалить сведения, опубликовать опровержение и выплатить рубль компенсации.

    В 2023 году Козловский заявил, что уходит в отпуск до конца года «по личным обстоятельствам».

    Комментарии (4)
    7 октября 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин заявил о правильности решений, принятых в феврале 2022 года
    Путин заявил о правильности решений, принятых в феврале 2022 года
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что выбор жителей Донбасса и Новороссии подтвердил правильность шагов, предпринятых властями страны в феврале 2022 года.

    Решения, принятые в феврале 2022 года, были своевременными и правильными, заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС. По его словам, желание жителей Донбасса и Новороссии связать свое будущее с Россией подтвердило обоснованность этих шагов.

    Путин напомнил, что 30 сентября отмечался день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. «Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России, и это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», – заявил глава государства на совещании с командующими группировок войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание в день своего рождения. На встрече он заслушал доклад о положении на фронтах.

    Комментарии (15)
    7 октября 2025, 14:18 • Новости дня
    В Москве оценили планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России

    Эксперт Климов: Планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России повлечет ответ Москвы

    В Москве оценили планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Планируемые Брюсселем ограничения на перемещения российских дипломатов в зоне ЕС противоречат уставным документам Евросоюза, а также международным дипломатическим документам. Но вырабатывать ответные меры нужно с учетом специфики каждой страны, сказали газете ВЗГЛЯД экс-сенаторы Андрей Климов и Константин Долгов. Ранее в Евросоюзе согласовали новые ограничения против сотрудников российских диппредставительств.

    «Брюссель хочет вернуть дипломатический уровень взаимодействия с Россией к 80-м годам, когда в отношении наших дипломатов также действовали ограничения и производились высылки из стран Европы. Впрочем, Москва уже наверняка прорабатывает ответные меры», – отметил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике.

    «При этом, не уверен, нужно ли вводить аналогичные меры против всех стран ЕС, зачесывая их, что называется, под одну гребенку. Государства, входящие в сообщество, их власти, а также политический и деловой истеблишмент весьма неоднородны, как и их отношения с Москвой», – отметил собеседник.

    «В плане перемещения дипломатов Россия может работать с некоторыми европейскими странами по системе взаимных двусторонних соглашений», – добавил спикер. «К тому же, наши специалисты не слишком часто ездят из одной страны ЕС в другую. Я с трудом могу представить, зачем работающему в Греции сотруднику российского диппредставительства вдруг понадобилось бы побывать во Франции», – заметил он.

    «Решение Брюсселя – это проявление дискриминации в отношении нашей страны. Думаю, это повлечет за собой ответные ограничения со стороны Москвы», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его словам, готовящиеся ограничения противоречат уставным документам Евросоюза, а также Венской конвенции о дипломатических сношениях. «Не могу сказать, что теперь за российскими дипломатами будут следить активнее, поскольку европейские профильные службы и так стараются не выпускать их из зоны внимания», – продолжил спикер.

    «Впрочем, учитывая нынешний уровень реальных отношений России с подавляющим большинством стран Евросоюза, новые ограничения не создадут нашим дипломатам дополнительных серьезных проблем. Но они затруднят процессы, относящиеся к коммуникации, и вынудят сотрудников российских диппредставительств направлять дополнительные нотификации в контролирующие органы европейских стран», – полагает собеседник.

    Во вторник стало известно, что в ЕС преодолели вето Венгрии и согласовали ограничения на перемещения российских дипломатов внутри сообщества – они должны будут уведомлять принимающую страну не менее, чем за 24 часа до пересечения границы, пишет Financial Times. Инициатива, продвигаемая Чехией, является частью нового 19-го пакета санкций.

    Также дипломаты должны будут указывать марку, тип и номер авто, пункты пересечения границы, даты въезда и выезда. В случае с поездом, автобусом или самолетом потребуется предоставить данные о перевозчике и маршруте. Любая страна-член ЕС может ответить отказом без объяснения причин, сообщает ТАСС.

    Стоит отметить, что «юридическое принятие» пакета может быть отложено из-за спора по поводу заявки Австрии на включение еще одной меры, которая сняла бы санкции с активов, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать банку Raiffeisen ущерб, понесенный в России.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры со стороны Москвы неизбежно последуют, если в ЕС ограничат свободу передвижения российских дипломатов. По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство изучило «безумную новеллу» Чехии.

    В Москве считают возможное ограничение свободы перемещения российских дипломатов в ЕС откровенно конфронтационным шагом, который не останется без ответа, предупреждал, в свою очередь, директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    Комментарии (10)
    7 октября 2025, 15:06 • Новости дня
    Эксперт оценил украинскую сеть батарейных парков на случай блэкаута

    Эксперт Лизан: При попадании «Герани» украинская сеть батарейных парков будет гореть как сено

    Эксперт оценил украинскую сеть батарейных парков на случай блэкаута
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Созданная на Украине сеть из американских аккумуляторов в случае ЧП будет питать не жилые дома, а часть правительственного квартала в Киеве, а также различные дата-центры и электронные сервисы банков, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Иван Лизан. Ранее сообщалось о создании Киевом аккумуляторных парков для предотвращения длительных отключений электричества.

    «Созданный на Украине парк аккумуляторов вырабатывает 200 МВт, а общая потребность страны в электроэнергии сейчас составляет около 15 ГВт, то есть – в 80 раз больше. Соответственно, этот проект покроет ничтожную часть запроса», – пояснил экономист Иван Лизан.

    Собеседник также заметил, что указанные 600 тыс. домохозяйств, которые якобы сможет обеспечить этот парк – всего лишь удобная система подсчета, распространенная, по большей части, в США. «На самом деле, я уверен, что в случае ЧП эту энергию получат не жилые дома, а часть правительственного квартала в Киеве, а также различные дата-центры и электронные сервисы банков», – считает спикер.

    «Возможно, также в этот список входят расположенные в Днепропетровской области колл-центры, занимающиеся мошенничеством. Это очень важный для команды Зеленского элемент гибридной войны против России», – продолжил эксперт.

    «Сообщения о создании парка аккумуляторов похожи на рекламную акцию, а не на весомую помощь. Например, ранее Запад передал Украине различные газопоршневые и газотурбинные установки мобильной генерации электричества. И это гораздо более внушительное приращение объема энергии для запитывания объектов критической инфраструктуры, водоканалов, котельных, нежели сетевой аккумуляторный проект», – заметил он.

    «Сеть аккумуляторов сыграла бы большую роль для Украины в октябре-ноябре 2022 года, когда украинские диспетчеры еще не имели опыта работы в условиях атак. Тогда российские удары приводили к тому, что из энергосистемы вываливались атомные энергоблоки и их приходилось аварийно отключать из-за неспособности удерживать частоту в 50 Гц в сети», – детализировал аналитик.

    «Исходя из вышесказанного, я даже не уверен, что России стоит тратить ресурсы на обнаружение этой сети и ракеты для ее уничтожения. При этом, с последним этапом проблем не будет. Литий-ионные и даже железо-фосфатные аккумуляторы будут гореть при попадании нашей ракеты или БПЛА «Герань», как стог сена – невероятно быстро и почти без перспектив тушения», – объяснил собеседник.

    «Россия может бить по электроподстанциям, это куда более эффективно с точки зрения нанесения урона украинской генерации. К тому же, если подстанция масляная, она будет гореть, как заправка или нефтехранилище», – резюмировал Лизан.

    Ранее стало известно, что на Украине создана сеть аккумуляторных парков для предотвращения длительных отключений электроэнергии из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру, сообщает Wall Street Journal. Программа создания сети аккумуляторов компании Fluence, стоимость которой составила около 140 млн долларов, была завершена в августе этого года.

    Суммарная мощность парков достигает 200 МВт, что позволяет накапливать до 400 МВт·ч электроэнергии. Этого достаточно для обеспечения 600 тыс. домохозяйств в течение двух часов. Отдельные блоки можно заменить в случае повреждения, не нарушая работу всей сети.

    Шесть объектов в Киеве и Днепропетровской области уже подают электроэнергию, когда другие источники выходят из строя. Украина держит в секрете места расположения парков батарей и элементы их защиты, включая системы ПВО.

    Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов объяснял газете ВЗГЛЯД, что российские удары по энергообъектам ставят Украину на грань масштабного блэкаута, что грозит социальным взрывом и потерей поста Владимира Зеленского. Поэтому Киев требует перемирия в воздухе.

    Комментарии (0)
    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом

    Россию ждет новый исторический рекорд в 2025 году по производству и экспорту минеральных удобрений. Отрасль ставит рекорды уже второй год подряд. Это не сиюминутные успехи, а логичный результат работы за последние несколько десятилетий. Россия помогает аграриям с урожаями буквально по всему миру. В чем секрет популярности российских удобрений за границей? Подробности

    Кризис во Франции ударил по живучести Евросоюза

    Проблемы администрации Эммануэля Макрона начинают тревожить весь Евросоюз. Западные эксперты опасаются, что политическая и экономическая нестабильность во Франции может привести к краху всего объединения: в зоне риска оказываются курс евро и заинтересованность инвесторов во вливании средств в государства Старого Света. Грозит ли Европе экономический коллапс? Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Вопросы про «Томагавки» Украине заставляют США говорить шифровками

    Дональд Трамп заявил, что практически принял решение о поставках Украине ракет Tomahawk. При этом выражался американский президент шифровками – так и не сказал, какое решение принял, да и заявил, что для окончательного вердикта ему еще нужно задать вопросы Киеву. Но, как говорят эксперты, произнесение в Овальном кабинете слов «Украина» и «Томагавк» в одном контексте уже повысило градус эскалации и угрожает обнулить итоги саммита на Аляске с участием президентов России и США. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

