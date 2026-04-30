США предложили коалицию для возобновления судоходства в Ормузе

Tекст: Ольга Иванова

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает другим странам сформировать новый альянс для возобновления движения судов в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal. Издание пишет, что инициатива описана в дипломатической телеграмме Госдепартамента, разосланной во вторник в посольства США.

«Эта инициатива, получившая название Морская коалиция свободы судоходства (Maritime Freedom Construct), была подробно изложена во внутренней телеграмме Госдепартамента, разосланной во вторник посольствам США, которая призывала американских дипломатов добиваться от иностранных правительств присоединения к нему», – цитирует WSJ документ. В телеграмме отмечается, что возглавляемая США коалиция должна обмениваться разведданными, координировать дипломатические усилия и обеспечивать соблюдение санкций.

По данным газеты, MFC станет совместным проектом Госдепартамента и Центрального командования вооруженных сил США. Хотя альянс позиционируют как мирную инициативу, дипломатам поручено уточнять у иностранных коллег готовность стать «дипломатическим и/или военным партнером».

Ранее ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон утверждает, что не связанные с Ираном суда могут свободно проходить через пролив, если не платили за проход Тегерану. Власти Ирана о введении такой платы не объявляли, но говорили о планах ее установить.