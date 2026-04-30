    Мечта для русских эмигрантов обобрала детей и родителей
    Мерц заявил о завершении эпохи благополучия для немцев
    В РПЦ вступились за девушек, устроивших танцы у собора в Ростове-на-Дону
    Воспитывающий двух дочерей Залужный пообещал заставить сына «вернуть Донбасс»
    Путин предостерег Трампа от наземной операции в Иране
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы
    Трамп заявил о поражении Украины в военном противостоянии
    Путин и Трамп обсудили перспективы крупных экономических проектов
    Умер известный математик Владимир Воеводин
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Трамп запутался, где кровь, а где вода

    Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    30 апреля 2026, 04:57 • Новости дня

    США предложили коалицию для возобновления судоходства в Ормузе

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация президента США продвигает создание альянса Maritime Freedom Construct для обмена разведданными и обеспечения соблюдения санкций в зоне Ормузского пролива.

    Администрация президента США Дональда Трампа предлагает другим странам сформировать новый альянс для возобновления движения судов в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal. Издание пишет, что инициатива описана в дипломатической телеграмме Госдепартамента, разосланной во вторник в посольства США.

    «Эта инициатива, получившая название Морская коалиция свободы судоходства (Maritime Freedom Construct), была подробно изложена во внутренней телеграмме Госдепартамента, разосланной во вторник посольствам США, которая призывала американских дипломатов добиваться от иностранных правительств присоединения к нему», – цитирует WSJ документ. В телеграмме отмечается, что возглавляемая США коалиция должна обмениваться разведданными, координировать дипломатические усилия и обеспечивать соблюдение санкций.

    По данным газеты, MFC станет совместным проектом Госдепартамента и Центрального командования вооруженных сил США. Хотя альянс позиционируют как мирную инициативу, дипломатам поручено уточнять у иностранных коллег готовность стать «дипломатическим и/или военным партнером».

    Ранее ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон утверждает, что не связанные с Ираном суда могут свободно проходить через пролив, если не платили за проход Тегерану. Власти Ирана о введении такой платы не объявляли, но говорили о планах ее установить.

    29 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Заявление немецкого канцлера об унижении дипломатов США в Иране вызвало жесткую реакцию Дональда Трампа, упрекнувшего оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Политический конфликт разгорелся из-за разногласий вокруг иранской ядерной программы, передает Bloomberg.

    Ранее Фридрих Мерц заявил студентам, что американские переговорщики терпят унижение от руководства Исламской республики, а стратегия выхода США из кризиса остается неясной. Немецкий политик также высоко оценил мастерство дипломатов из Тегерана.

    Ответная реакция последовала незамедлительно в соцсети Truth Social. «Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Он не понимает, о чем говорит!» – написал Дональд Трамп. Политик добавил, что появление атомной бомбы у Тегерана сделает весь мир заложником ситуации.

    Американский деятель подчеркнул, что жесткое давление на ядерную программу следовало оказать давным-давно. Кроме того, глава Белого дома связал экономические трудности Германии с некомпетентностью ее нынешнего руководства. Официальный представитель канцлера отказался комментировать эти выпады.

    Берлин последовательно требует от Тегерана прекратить обогащение урана и отказаться от создания атомного оружия. Издание отмечает, что инцидент подчеркивает растущее разочарование европейских лидеров в выстраивании отношений с Трампом.

    Напомним, накануне Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном.

    Канцлер ФРГ поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    29 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Путин предостерег Трампа от наземной операции в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул неприемлемость и опасность перехода к наземной операции в Иране, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин акцентировал внимание на том, что любые силовые действия США и Израиля могут привести к крайне пагубным последствиям не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, передает ТАСС.

    Российский президент отметил, что вариант с проведением наземной операции на территории Ирана видится «совсем неприемлемым и опасным».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, в ходе которого поддержал решение США о продлении перемирия вокруг Ирана.

    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    29 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    США отказались принять мирные предложения Ирана
    @ IMAGO/WILL OLIVER/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон решил продолжить жесткую экономическую блокаду иранских портов, несмотря на предложение Тегерана открыть Ормузский пролив в обмен на завершение конфронтации.

    Президент США Дональд Трамп не принял мирные предложения иранской стороны по урегулированию конфликта, передает РБК со ссылкой на портал Axios. Иранская инициатива предполагала открытие Ормузского пролива и расположенных в нем портов для завершения противостояния, а обсуждение ядерной программы откладывалось на будущее.

    Американский лидер объяснил свой отказ высокой эффективностью текущего давления на исламскую республику. «Блокада эффективнее бомбардировок. Они задыхаются, как набитая свинья. И для них это будет еще хуже. У них не должно быть ядерного оружия», – заявил глава государства.

    По оценке американского президента, нефтяная инфраструктура Ирана находится в критическом состоянии. Нефтехранилища и трубопроводы страны переполнены из-за невозможности экспортировать сырье в условиях жестких санкций. Вашингтон намерен сохранять блокаду до тех пор, пока Тегеран полностью не откажется от разработки ядерного оружия на условиях США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив ради прекращения боевых действий. Дональд Трамп поручил своим советникам готовиться к длительной блокаде Ирана. Американские власти продолжат оказывать максимальное давление на Иран.

    29 апреля 2026, 13:17 • Новости дня
    Кремль выразил надежду на сохранение ОПЕК+ после выхода ОАЭ
    @ Lisa Leutner/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль рассчитывает, что уход ОАЭ из ОПЕК+ не приведет к прекращению деятельности объединения, несмотря на неожиданность решения для участников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил журналистам, что Москва надеется на сохранение работы формата ОПЕК+ после выхода ОАЭ, передает РИА «Новости».

    «Мы хотели бы на это надеяться», – сказал Песков в ответ на вопрос о перспективах существования объединения после решения ОАЭ.

    Источник в одной из делегаций ОПЕК сообщил, что организация не была заранее осведомлена о намерениях ОАЭ выйти из соглашения.

    Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК с 1 мая 2026 года.

    В Кремле исключили возможность прекращения участия России в данном формате.

    В Совете Федерации спрогнозировали выгоду для Москвы на фоне сложившейся ситуации.

    29 апреля 2026, 06:48 • Новости дня
    Reuters заявило о переходе власти в Иране к КСИР
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    После гибели аятоллы Али Хаменеи реальная власть в Иране сконцентрировалась в руках сторонников жесткой линии из Корпуса стражей исламской революции, передает Reuters.

    По данным Reuters, роль нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи преимущественно сводится к легитимизации политических шагов, предпринимаемых военными.

    Высокопоставленный представитель правительства Пакистана пожаловался, что «иранцы мучительно медлительны в своих ответах». Он добавил, что из-за изменений в структуре командования реакция Тегерана иногда занимает два или три дня.

    Аналитики подчеркивают, что главным препятствием для сделки с США остаются разногласия между предложениями Вашингтона и требованиями иранских силовиков. Несмотря на давление, спустя девять недель конфликта в стране не наблюдается признаков раскола системы или массовых уличных протестов.

    Аналитики считают, что происходит смещение власти от духовенства к сектору безопасности, реальная власть принадлежит лидерам военного времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи после тяжелого ранения делегировал принятие ключевых решений иранским генералам. Существенное влияние на управление государством сохранило руководство Корпуса стражей исламской революции. При этом гибель предыдущего лидера страны в начале конфликта не подорвала боеспособность иранской армии.

    29 апреля 2026, 22:30 • Новости дня
    WP: Авианосец «Джеральд Форд» вскоре покинет Ближний Восток
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский военный корабль «Джеральд Форд» завершает миссию после рекордных 309 дней непрерывного плавания и возвращается домой из-за серии серьезных технических поломок на борту, сообщает газета Washington Post.

    Участвовавший в операции против Ирана корабль ВМС США покинет регион в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

    «Авианосец «Джеральд Форд» покинет Ближний Восток и отправится домой в ближайшие дни», – пишет The Washington Post. Издание отмечает, что судно установило абсолютный рекорд среди современных американских авианосцев, находясь на плаву 309 дней.

    Длительное плавание негативно сказалось на техническом состоянии корабля. На борту регулярно происходили различные происшествия и аппаратные сбои.

    По информации The New York Times, в марте экипажу потребовалось более 30 часов на тушение пожара в прачечной. Кроме того, в конце февраля The Wall Street Journal писала о системных неполадках в вакуумной канализации судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский авианосец установил новый рекорд по длительности боевого дежурства.

    После ремонта на Крите боевой корабль прибыл на якорную стоянку в хорватском Сплите.

    Экипажу судна понадобилось более суток для полной ликвидации возникшего на борту пожара.

    29 апреля 2026, 07:58 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла удар дронами по израильским военным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ливанское движение «Хезболла» заявило, что нанесло массированный удар группой беспилотников по месту скопления израильских военных на опорном пункте на границе.

    Ливанское движение «Хезболла» нанесло массированный удар по израильским военным на новом опорном пункте на границе, передает РИА «Новости». По заявлению организации, атака проводилась ночью и была осуществлена с использованием большой группы ударных беспилотников.

    В официальном сообщении «Хезболлы» говорится: «Исламское сопротивление ночью нанесло удар по скоплению солдат израильской армии на недавно созданной позиции Нимр аль-Джамаль с использованием большой группы ударных беспилотников, добившись подтвержденного поражения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряды ливанского движения «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильским военным у пограничного населенного пункта Адейси.

    Позднее боевики движения атаковали учебную базу парашютной бригады в израильском поселении Кармиэль с помощью группы беспилотников.

    Кроме того, «Хезболла» нанесла серию ударов беспилотниками по военному объекту в районе населенного пункта Яара на севере Израиля.

    29 апреля 2026, 10:25 • Новости дня
    Иранский конфликт ударил по автоконцернам Японии

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало серьезные логистические сбои и нехватку базовых материалов для японской автомобильной промышленности.

    Перебои в снабжении начали создавать узкие места во всей автомобильной отрасли Японии, передает Bloomberg.

    Кризис затронул сеть компаний, окружающих корпорацию Toyota Motor Corp. Производители деталей дают осторожные прогнозы на текущий финансовый год из-за роста цен на сырье и нехватки базовых материалов.

    «Мы слышим от небольших поставщиков, которые внезапно заявляют, что не смогут поставить детали через две недели, что делает ситуацию очень труднопредсказуемой», – заявил президент Toyota Industries Corp. Коити Ито. Отсутствие даже одного компонента может полностью остановить сборку автомобилей.

    Поставщик Denso Corp. спрогнозировал операционную прибыль в размере 500 млрд иен, что эквивалентно 3,1 млрд долларов. Это значительно ниже оценок аналитиков

    Исполнительный вице-президент предприятия Ясуси Мацуи отметил, что неопределенность обошлась им в 45 млрд иен, а горизонт планирования резко сократился.

    Президент Toyoda Gosei Кацуми Сайто предупредил о возможном дефиците автомобильных растворителей к началу лета. Из-за нестабильности компания заложила в прогнозы снижение производства на 200 тыс. машин. В свою очередь Toyota Boshoku вынуждена переходить на краткосрочные гарантии поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японские производители автозапчастей обратились к компании «Русал» из-за перебоев с поставками алюминия на фоне ближневосточного кризиса.

    Мировые автоконцерны начали паническую скупку этого металла из-за проблем с логистикой в Персидском заливе.

    Японские компании Mazda и Toyota ранее сократили выпуск автомобилей для ближневосточного рынка на фоне частичного закрытия Ормузского пролива.

    29 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    NBC: В Белом доме обсудили изменение военного присутствия США в Ормузе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США и его команда по национальной безопасности обсуждали на встрече в Белом доме возможные изменения американского военного присутствия в Ормузском проливе, сообщил канал NBC.

    По информации NBC, в понедельник в ситуационной комнате Белого дома Трампу представили различные варианты действий военных в регионе, передает РИА «Новости».

    Как отмечает телеканал, на обсуждении звучал вопрос, должно ли измениться военное присутствие США в Ормузском проливе – или увеличиться, или уменьшиться – и должны ли военные стать более агрессивными в проведении операций в этом месте.

    Источники NBC подчеркивают, что окончательного решения по изменению стратегии в Ормузском проливе Трамп пока не принял.

    Ранее Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива.

    29 апреля 2026, 11:43 • Новости дня
    При ударе Израиля по югу Ливана погибла семья из пяти человек

    Tекст: Вера Басилая

    При налете израильских ВВС на юге Ливана полностью разрушен дом, где находились супруги, их дочь и двое внуков, сообщает ливанское национальное агентство новостей NNA.

    По данным ливанского агентства новостей NNA, семья из пяти человек погибла в результате ночного авиаудара израильских ВВС по жилому дому в населенном пункте Джбшит на юге Ливана, передает РИА «Новости».

    В публикации приводится сообщение: «Противник совершил новое массовое убийство в Джбшите: пять человек из одной семьи погибли в результате ночного удара по жилому зданию, принадлежащему семье Бахджа, в районе Аль-Джабаль».

    По информации агентства, в результате удара дом был полностью разрушен. Жертвами стали муж, жена, их дочь и двое внуков. Все ночные часы бригады скорой помощи и спасателей разбирали завалы, чтобы извлечь тела погибших.

    Накануне движение «Хезболла» сообщило о шести боевых операциях против армии Израиля, включая сбитый в небе над Кантары израильский беспилотник Hermes 900. Эти действия стали ответом на многократные нарушения Израилем режима прекращения огня.

    В ответ израильские военные самолеты атаковали 18 населенных пунктов на юге Ливана, а артиллерия открыла огонь по пяти приграничным с Ливаном деревням. Ситуация на юге страны остается напряженной.

    Ранее израильская авиация нанесла массированный удар по жилым кварталам города Тир.

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало беспилотниками скопление израильских солдат на границе.

    Жертвами предыдущих израильских бомбардировок на юге Ливана стали 14 человек.

    29 апреля 2026, 11:17 • Новости дня
    В центре Тегерана заметили макет иранской ракеты

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Тегерана проехал по улицам города с макетом ракеты на крыше автомобиля и флагами, вызвав внимание прохожих, сообщает русская служба Гостелерадио Ирана ParsToday.

    В центре Тегерана местный житель провез по улицам макет иранской ракеты, пишут «Аргументы и факты».

    Русская служба Гостелерадио Ирана ParsToday опубликовала видео, на котором автомобиль с макетом ракеты едет ночью по городу.

    На крыше машины был закреплен макет ракеты, флаг Ирана был прикреплен наверху, а под автомобилем разместили флаг США. В материале отмечается: «В эти ночи на улицах Тегерана».

    Видео сопровождается песней Modern Talking – You're My Heart, You're My Soul. Подробности о целях или организаторах этой акции в материале не приводятся.

    Ранее иранские военные показали новейшие ракеты на центральных площадях Тегерана.

    СМИ сообщали, что Вашингтон не намерен снимать морскую блокаду портов Ирана, стремясь остановить экспорт нефти и принудить Тегеран к возобновлению переговоров.

    29 апреля 2026, 08:32 • Новости дня
    ЦАХАЛ нанес новые удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля нанесла удары по складам оружия, пусковым установкам и военным объектам «Хезболлы» на юге Ливана.

    Израильская армия сообщила о нанесении ударов по инфраструктуре ливанского шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении отмечается, что атаки были проведены в нескольких районах к северу от линии фронта.

    В ЦАХАЛ сообщили, что были поражены склад вооружения, заряженные и готовые к запуску пусковые установки, а также другие военные объекты «Хезболлы». Кроме того, израильские ВВС уничтожили трех членов движения.

    Несмотря на продолжающийся режим прекращения огня, израильская авиация и артиллерия ежедневно наносят удары по позициям «Хезболлы» на юге Ливана. В ответ движение осуществляет атаки по израильским военным в пограничной зоне.

    Ранее движение «Хезболла» нанесло массированный удар группой беспилотников по месту скопления израильских военных на опорном пункте на границе.

    Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации более 15 боевиков шиитского движения за минувшие выходные.

    Во время спасательной операции беспилотник «Хезболлы» взорвался рядом с израильским военным вертолетом.

    29 апреля 2026, 10:31 • Новости дня
    Bloomberg: США не намерены снимать военно-морскую блокаду Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон не намерен снимать морскую блокаду портов Ирана, стремясь остановить экспорт нефти и принудить Тегеран к возобновлению переговоров, отмечает Bloomberg.

    Американские власти продолжат оказывать давление на Тегеран с помощью военно-морской блокады, передает Bloomberg.

    Президент США заявил во вторник, что Иран находится в «состоянии краха».

    Министр финансов Скотт Бессент позднее отметил, что кампания максимального давления привела к ускорению инфляции в стране. По его словам, у Ирана заканчиваются мощности для хранения нефти, и вскоре ему придется сокращать добычу.

    Блокада является главной причиной тупика в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Исламская республика отказывается возобновлять переговоры или открывать Ормузский пролив до снятия ограничений. Трамп, в свою очередь, поручил помощникам готовиться к длительной блокаде, считая ее менее рискованной, чем возобновление военных действий.

    Аналитическая компания Kpler оценивает оставшееся у Ирана время до необходимости остановки скважин в 12-22 дня. Тем временем на фоне ситуации цены на нефть марки Brent выросли на 1%, достигнув отметки около 112,30 доллара за баррель.

    Во вторник американские военные досмотрели коммерческое судно M/V Blue Star III в Аравийском море. Корабль подозревали в попытке нарушения блокады, но после проверки маршрута он был отпущен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские нефтяные танкеры массово скопились у порта Чабахар вблизи линии американской блокады.

    Для возобновления переговоров с Вашингтоном Тегеран потребовал полного снятия морских ограничений.

    29 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Иран добился освобождения шести членов экипажа контейнеровоза

    Tекст: Вера Басилая

    Шестеро членов экипажа иранского контейнеровоза, задержанного американскими военными в Оманском заливе, вернулись в Иран, ещё 22 моряка остаются на судне, сообщило агентство Tasnim.

    Власти Ирана добились освобождения шести членов экипажа иранского контейнеровоза, который был задержан военными США в Оманском заливе, передает ТАСС.

    Все освобожденные иранцы уже находятся на территории республики. Власти Ирана продолжают работать над возвращением еще 22 граждан страны, остающихся на борту судна.

    Как сообщает агентство Tasnim, контейнеровоз под иранским флагом был перехвачен 20 апреля военными США по пути в иранский порт. Центральное командование ВС США заявило, что действия были предприняты для обеспечения блокады портов Ирана. По их словам, после отказа экипажа подчиниться требованиям, американский эсминец нанес повреждения машинному отделению, а затем на борт поднялись морские пехотинцы США.

    Ранее президент США заявил о перехвате иранского сухогруза в Оманском заливе.

    Американские военные взяли под контроль торговое судно после обстрела машинного отделения.

    МИД Ирана потребовал немедленно освободить экипаж корабля Touska.

    30 апреля 2026, 01:28 • Новости дня
    Reuters: Разведывательный БПЛА уничтожили рядом с посольством США в Багдаде

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице Ирака нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, совершавший полет в непосредственной близости от американской дипломатической миссии, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Разведывательный беспилотник был уничтожен неподалеку от американского посольства в Багдаде, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентства Reuters.

    «Разведывательный дрон, пролетавший рядом с посольством США в Багдаде, был сбит», – отмечается в сообщении информационного агентства.

    Для успешного перехвата летательного аппарата потребовалась совместная работа двух стран. Уточняется, что при нейтрализации воздушной цели были задействованы как американские, так и иракские оборонные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник атаковал штаб иракской разведывательной службы в Багдаде.

    До этого американское посольство в иракской столице подверглось ударам дронов.

    В начале марта у здания дипмиссии Соединенных Штатов сработали системы противовоздушной обороны.

    США передали России и Китаю предложения по контролю над ядерным оружием
    Ушаков рассказал о содержании разговора Путина и Трампа
    США отказались принять мирные предложения Ирана
    В Туапсе восстановили газоснабжение после атаки дронов ВСУ
    Суд изъял активы экс-замглавы Минтранса Семенова на 6 млрд рублей
    «Северсталь» заявила о регистрации всех активов Мордашова в России
    Россельхознадзор предупредил о продаже семян борщевика на маркетплейсах

    Иранский кризис залез в американские кошельки

    Экономический парадокс наблюдается в США: с одной стороны, и американские нефтяные компании, и бюджет получают сверхприбыли, а с другой – индекс потребительских настроений достиг рекордно низких отметок. Чем объясняется такое положение дел, как происходящее влияет на кошельки американцев и чем это грозит партии Трампа? Подробности

    Молдавские шпионы послужили интересам России

    Масштабный обмен задержанными произошел между Россией и Белоруссией, с одной стороны, и рядом стран Восточной Европы – с другой. Главным результатом этой операции стало возвращение на родину российского археолога Александра Бутягина – в обмен на сотрудников молдавских спецслужб. Почему Варшава де-факто уступила требованиям России, а не запросу киевского режима? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Финнам навязывают американское ядерное оружие

    Яростное сопротивление оппозиции вызвала инициатива правительства Финляндии принять закон, позволяющий размещение в стране ядерного оружия. Более того, согласно опросам, большинство финнов тоже против того, чтобы видеть ядерные бомбы на своей территории. Перед нами не только глубокий раскол в финском обществе, но и признак того, что хотя бы его часть услышала российские аргументы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

