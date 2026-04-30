Первые серые киты вернулись в Кроноцкий залив на Камчатке
Первые серые киты вернулись в Кроноцкий залив на Камчатке, зиму они провели на другом краю Тихого океана, сообщили в Кроноцком заповеднике.
Первые серые киты вернулись в Кроноцкий залив на Камчатке после зимовки на другом краю Тихого океана, передает ТАСС. В Кроноцком заповеднике сообщили, что киты преодолели около 8 тыс. км, чтобы достичь побережья Камчатки. В ходе первых выходов сотрудники встретили три, затем пять и еще двух китов, причем только одну особь встретили повторно.
Сотрудники заповедника уточнили, что сейчас киты находятся в худой физической форме, что обычно наблюдается в начале сезона кормежки. Основной поток серых китов ожидается в мае, когда массово прибывают самцы, молодняк и беременные самки. Во вторую волну миграции в залив приходят самки с детенышами.
Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник – один из старейших и крупнейших в России. Он расположен на восточном берегу Камчатки и включает 25 вулканов, Долину гейзеров, термальные озера и часть акватории Тихого океана, что делает его уникальным природным комплексом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Находки Приморского края ученые обнаружили мертвого горбатого кита.
На юге Сахалина спасатели вывезли тушу выброшенного на берег северного малого полосатика.