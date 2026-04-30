  • Новость часаПосольство обвинило Нидерланды в передаче винтовок боевикам на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мечта для русских эмигрантов обобрала детей и родителей
    Мерц заявил о завершении эпохи благополучия для немцев
    Боевиков нацбатальона «Азов» похоронили на одном кладбище с дедом Зеленского
    Воспитывающий двух дочерей Залужный пообещал заставить сына «вернуть Донбасс»
    Путин предостерег Трампа от наземной операции в Иране
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы
    Трамп заявил о поражении Украины в военном противостоянии
    Путин и Трамп обсудили перспективы крупных экономических проектов
    Умер известный математик Владимир Воеводин
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Трамп запутался, где кровь, а где вода

    Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    16 комментариев
    30 апреля 2026, 05:07 • Новости дня

    Прокуратура обвинила певца D4vd в убийстве ради сокрытия сексуального насилия

    Tекст: Ольга Иванова

    Известный музыкант D4vd зарезал 14-летнюю девочку и спрятал тело в багажнике автомобиля Tesla, испугавшись обвинений в педофилии, следует из материалов прокуратуры.

    Популярный в США исполнитель D4vd, чьи треки собирают миллиарды прослушиваний, зарезал и расчленил 14-летнюю Селесту Ривас Эрнандес, передает РИА «Новости». Тело убитой нашли упакованным в сумку в багажнике автомобиля Tesla, принадлежащего артисту. Машина несколько дней простояла на штрафстоянке в Голливуде, пока полиция не вскрыла ее из-за неприятного запаха.

    Согласно материалам прокуратуры, девушка угрожала обвинить певца в педофилии. «Зная, что он должен заставить жертву замолчать, прежде чем она разрушит его музыкальную карьеру, как она грозилась, вскоре после ее прибытия к нему домой подсудимый нанес жертве множественные ножевые ранения, от которых она скончалась, и стоял рядом, пока она истекала кровью», – говорится в документах.

    Настоящее имя музыканта – Дэвид Берк. Следствие выяснило, что он познакомился с погибшей, когда ей было 11 лет. Сексуальные домогательства начались, когда школьнице исполнилось 13, а совершеннолетнему артисту – 18 лет, что в итоге и привело к трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский рэпер D4vd стал подозреваемым по делу о смерти 15-летней Селесты Ривас Эрнандес.

    Ранее другой популярный исполнитель Шон Комбс получил шесть новых исков о домогательствах.

    Суд в Нью-Йорке обвинил этого музыканта в организации преступной деятельности.

    29 апреля 2026, 11:47 • Новости дня
    «Единая Россия» продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование

    Tекст: Вера Басилая

    Регистрация участников предварительного голосования партии «Единая Россия» завершится 14 мая, а конкурс среди кандидатов достиг более девяти человек на место.

    Регистрация кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлена и завершится 14 мая, сообщается на сайте партии. На сайте PG.ER.RU уже зарегистрированы более 4 тыс. претендентов.

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил, что конкурс превышает девять человек на место, а поток желающих не снижается.

    «Мы решили продлить сроки и дать большему количеству желающих возможность попробовать себя в политике и стать частью команды «Единой России», – заявил Якушев.

    Среди подавших заявки 12% составляют участники спецоперации на Украине, треть – женщины, каждый пятый кандидат моложе 35 лет, а каждый четвертый – действующий депутат.

    Председатель федерального оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин подчеркнул, что на праймериз идут те, кто готов к честной политической борьбе, и всех участников объединяет стремление работать на результат и нести ответственность перед людьми.

    Регистрация избирателей для участия в голосовании продолжается до 29 мая, в системе уже зарегистрированы 4,3 млн человек.

    Самая высокая активность среди избирателей отмечается в Московской, Свердловской, Ростовской областях, Башкирии и Краснодарском крае, а по доле зарегистрированных лидируют Ямал, Коми, Оренбургская и Волгоградская области, а также Карачаево-Черкесская Республика.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 06:27 • Новости дня
    Герой России рассказал об испытаниях истребителя Су-47
    @ Пашковский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский истребитель с крылом обратной стреловидности Су-47 «Беркут» справился с ролью летающей лаборатории, позволив отработать технологии для будущих самолетов, сообщил Герой России, заслуженный летчик-испытатель и шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан.

    Истребитель Су-47 «Беркут» с крылом обратной стреловидности с успехом выполнил роль «летающей лаборатории», сказал Богдан, передает ТАСС.

    «Помимо крыла обратной стреловидности, самолет «Беркут» имел еще одну важную особенность. Прежде всего, он был оснащен грузовым отсеком, решения по которому впоследствии использовались при создании самолетов пятого поколения. «Беркут» выполнил свою роль в качестве «летающей лаборатории» по двум ключевым направлениям: были проверены характеристики крыла обратной стреловидности, включая критические явления; во-вторых, была выполнена большая серия полетов с грузовыми отсеками», – сказал он.

    Богдан отметил, что технологические решения, примененные при создании грузовых отсеков «Беркута», позже внедрили в истребитель пятого поколения Су-57.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, промежуточный проект самолета Су-47 «Беркут» закрылся из-за распада Советского Союза и экономической нестабильности.

    В 2025 году экспортная модификация новейшего истребителя Су-57 под управлением Сергея Богдана вызвала фурор на международной выставке Aero India.

    Комментарии (8)
    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Заявление немецкого канцлера об унижении дипломатов США в Иране вызвало жесткую реакцию Дональда Трампа, упрекнувшего оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Политический конфликт разгорелся из-за разногласий вокруг иранской ядерной программы, передает Bloomberg.

    Ранее Фридрих Мерц заявил студентам, что американские переговорщики терпят унижение от руководства Исламской республики, а стратегия выхода США из кризиса остается неясной. Немецкий политик также высоко оценил мастерство дипломатов из Тегерана.

    Ответная реакция последовала незамедлительно в соцсети Truth Social. «Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Он не понимает, о чем говорит!» – написал Дональд Трамп. Политик добавил, что появление атомной бомбы у Тегерана сделает весь мир заложником ситуации.

    Американский деятель подчеркнул, что жесткое давление на ядерную программу следовало оказать давным-давно. Кроме того, глава Белого дома связал экономические трудности Германии с некомпетентностью ее нынешнего руководства. Официальный представитель канцлера отказался комментировать эти выпады.

    Берлин последовательно требует от Тегерана прекратить обогащение урана и отказаться от создания атомного оружия. Издание отмечает, что инцидент подчеркивает растущее разочарование европейских лидеров в выстраивании отношений с Трампом.

    Напомним, накануне Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном.

    Канцлер ФРГ поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    Комментарии (14)
    29 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь

    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник не может добиться успеха на поле боя. Между тем ему нужно показать хоть какой-то результат своим западным партнерам, которые недавно согласовали помощь Киеву в размере 90 млрд евро. Поэтому ВСУ и атакуют Крымский полуостров, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц. В ночь на среду в Севастополе отражена комбинированная атака ВСУ.

    «Противник исходит вовсе не из оперативных планов – у него их, по сути, нет. ВСУ действуют, отталкиваясь от технических возможностей. Они наносят удары туда, куда дотягиваются: в первую очередь это критическая инфраструктура, системы противовоздушной обороны, промышленные объекты», – отметил военкор Александр Коц.

    По его мнению, атаки украинских дронов на Севастополь, которые происходят уже несколько дней подряд, укладываются в эту логику. «Противник не может добиться успеха на поле боя. Между тем ему нужно показать хоть какой-то результат своим западным партнерам, которые недавно согласовали выделение Киеву 90 млрд евро, из которых 60 млрд пойдут на продолжение войны. Поэтому Украина и атакует Крымский полуостров», – уточнил собеседник.

    Коц напомнил, что ВС России отвечают на украинские налеты БПЛА и комбинированные удары. «Так, насколько известно, российские военные в ночь на среду ударили по портовой инфраструктуре Измаила в Одесской области. Мы ежедневно наносим Украине урона куда больше, чем они нам. Это, конечно, не должно нас успокаивать. Необходимо модернизировать систему ПВО, масштабировать производство дешевых перехватчиков», – заключил военкор.

    В ночь на среду силы противовоздушной обороны, военные и мобильные огневые группы отразили комбинированную атаку со стороны ВСУ в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    По его данным, в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны сбиты 23 беспилотника, также уничтожены три безэкипажных катера на большом расстоянии от берега. Развожаев отметил, что в результате атаки никто не пострадал. Повреждений также не было зафиксировано.

    Как сообщили в Минобороны, в ночь на 29 апреля сбиты 98 БПЛА. Беспилотники были перехвачены в небе над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями и Крымом.

    Отметим, в последние дни ВСУ совершают массированные атаки на Севастополь. Так, в ночь на 26 апреля перехватили более 70 дронов. Один человек погиб, еще четыре пострадали. Повреждения получили более 100 многоквартирных и 79 частных домов.

    Вечером 27 апреля и в ночь на 28 апреля Севастополь подвергся атаке десятков беспилотников. В то же время удар был нанесен по Туапсе. На нефтеперерабатывающем заводе зафиксировано возгорание. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали.

    Комментарии (16)
    29 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    Новый слив пленок Миндича увязали с деньгами ЕС
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press, кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Публикация новых расшифрованных фрагментов с пленок бизнесмена Тимура Миндича изданием «Украинская правда», полученных от источников в политических кругах, имеют прямую связь с предоставлением ЕС Киеву «кредита» в 90 млрд евро, пишет издание «Страна».

    Публикация новых расшифрованных разговоров бизнесмена Тимура Миндича, полученных от источников в политических кругах, напрямую связана с предоставлением Евросоюзом Киеву кредита на 90 млрд евро, передает ТАСС.

    По данным издания «Страна», Евросоюз увязал выделение этих средств с проведением Украиной антикоррупционных реформ, включая расширение полномочий НАБУ и САП, а также передачу контроля над рядом государственных органов внешнему управлению.

    В частности, реформы предполагают возможность НАБУ и САП предъявлять обвинения депутатам Верховной рады без участия генерального прокурора, а офис генпрокурора, ГБР, МВД, Высшая квалификационная комиссия судей и Конституционный суд должны перейти под контроль структур, связанных с Евросоюзом.

    Издание отмечает, что речь идет о передаче контроля органам, которые ранее были связаны с Демпартией США, а теперь курируются Евросоюзом. По мнению «Страны», эти реформы могут фактически лишить Владимира Зеленского полномочий, превратив его в «британскую королеву». В правящей партии «Слуга народа» не поддерживают такие изменения, а оппоненты, как сообщается, намеренно слили записи Миндича для давления на Зеленского.

    Осенью прошлого года на Украине возник скандал из-за операции «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике, где были отмыты не менее ста миллионов долларов. Следствие назвало координатором операции Миндича, близкого друга Зеленского, который покинул страну до обысков. НАБУ начало публиковать записи разговоров, обсуждавших коррупционные схемы, всего собрано тысяча часов аудиоматериалов. В результате скандала ушли в отставку несколько министров, в том числе Герман Галущенко и Андрей Ермак, а работа парламента была временно парализована. Вечером 28 апреля были обнародованы записи Миндича, касающиеся оборонных контрактов и недвижимости элитного класса.

    22 апреля после снятия вето Венгрии и Словакии послы Евросоюза одобрили выделение Украине 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России. В среду агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз требует от Киева налоговых изменений, в частности увеличение НДС до 20% для компаний с годовым доходом выше 77,4 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз может ужесточить условия выдачи кредита Украине на 90 млрд евро и требует спорных налоговых изменений.

    Тимур Миндич, которого называют близким другом Зеленского, отказался возвращаться на Украину и покидать Израиль, несмотря на расследование по делу «Мидас» о крупной коррупционной схеме в энергетике.

    Комментарии (6)
    29 апреля 2026, 09:31 • Новости дня
    Американский активист заявил о контроле улиц Одессы фашистами
    @ Kay Nietfeld/dpa/Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Улицы Одессы находятся под неприкрытым контролем не только репрессивного правительства в Киеве, но и фашистских организаций, заявил американский правозащитник, координатор кампании солидарности с Одессой Фил Уилайто.

    Уилайто заявил, что улицы Одессы находятся под контролем как репрессивных властей в Киеве, так и фашистских организаций, передает РИА «Новости».

    В преддверии годовщины трагедии 2 мая он отметил: «Ситуация обеспечивается не только репрессивным правительством, но и открыто фашистскими организациями, которые контролируют улицы».

    По словам Уилайто, американские активисты собирают свидетельства жителей Одессы, чтобы подготовить доклад о реальном положении дел в городе. Он уверен, что распространение этих материалов поможет американцам критически взглянуть на официальную трактовку событий на Украине. Уилайто подчеркнул, что цель доклада – лучше донести до американского общества контекст происходящего на Украине после 2014 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил о ежедневных репрессиях против русскоязычных жителей Одессы при нацистском режиме Зеленского.

    Экс-депутат одесского облсовета Алексей Албу назвал решение ЕСПЧ по трагедии 2 мая инструментом давления Европы на Киев.

    Комментарии (8)
    29 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    Ядерный арсенал КНДР превзошел потенциал ПРО США
    @ KCNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    За последнее десятилетие КНДР нарастила свой ядерный арсенал до уровня, при котором система ПРО США может оказаться неспособной отразить массированный удар, поскольку Пхеньян теперь способен производить до 20 боеголовок ежегодно, сообщили СМИ.

    Ядерный арсенал КНДР превращается в серьезную угрозу для системы ПРО США, пишет Bloomberg.

    По оценкам президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена, Пхеньян способен ежегодно производить материал для почти 20 ядерных боеголовок, что вскоре позволит КНДР приблизиться по объемам к Франции. Аналитики отмечают, что наращивание или модернизация объектов по производству расщепляющихся материалов ускоряет расширение северокорейского арсенала.

    Уже сейчас Пхеньян располагает межконтинентальными баллистическими ракетами Hwasong-15, -17, -18 и -19, а также необходимым количеством боеголовок, чтобы потенциально преодолеть американскую систему ПРО наземного базирования, рассчитанную на отражение ограниченного удара. Американская система включает 44 ракеты в Аляске и Калифорнии и может быть расширена еще на 20, однако при запуске двух перехватчиков на каждую цель ее потенциал ограничен.

    По оценкам экспертов, КНДР могла построить до 24 межконтинентальных ракетных установок, а также развивать новые методы доставки боеголовок. Помимо этого, у Пхеньяна есть крупный арсенал ракет малой и средней дальности, способных угрожать базам США в Азии, включая крупнейший склад боеприпасов на Гуаме.

    Северокорейские ракеты проходят испытания в реальных условиях – часть из них была отправлена в Россию и применялась в ходе спецоперации на Украине, что позволило Пхеньяну получить важные данные о работе западных систем противоракетной обороны. В этом году Ким Чен Ын провел новые испытания ракет с кассетными боеприпасами и ложными целями, стремясь обойти оборону США и Южной Кореи.

    Эксперты отмечают, что КНДР активно модернизирует свою ядерную программу, а после заключения военного альянса с Россией получает новые ресурсы и опыт для дальнейшего развития. Как заявил Элбридж Колби, высокопоставленный представитель Пентагона, именно ядерные силы КНДР и России в 2025 году стали главным экзистенциальным вызовом для США.

    Ким Чен Ын также начал демонстрировать элементы ядерной инфраструктуры, публикуя фотографии из объектов по обогащению урана, что позволяет экспертам делать более точные оценки. По мнению Эллен Ким из Korea Economic Institute of America, эти действия направлены на укрепление сдерживающей позиции КНДР и подтверждение легитимности власти Кимов.

    Впрочем, остается неясным, насколько эффективно северокорейские ракеты смогут работать с боеголовками в реальных условиях – они не проходили испытаний с боевыми зарядами, и неизвестно, выдержат ли они полет к Северной Америке. США параллельно развивают программу Golden Dome для противодействия угрозам со стороны КНДР, Китая и России, однако стоимость такой защиты может превысить 1 трлн долларов.

    Ситуация заставляет ряд стран задуматься о создании собственных ядерных программ, поскольку доверие к американскому «ядерному зонтику» снижается. Как отмечает экс-дипломат США Джоэл Уит, сегодняшняя КНДР – это принципиально новый игрок на мировой арене, а подходы к ней требуют пересмотра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США назвали пуски баллистических ракет КНДР угрозой.

    Комментарии (6)
    29 апреля 2026, 12:53 • Новости дня
    Песков объяснил отсутствие военной техники на параде мерами безопасности
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отсутствие военной техники на параде ко Дню Победы в этом году связано с необходимостью минимизировать опасность из-за террористической угрозы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился в террористическую активность, поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности», – заявил Песков, отвечая на вопрос о причинах проведения парада без военной техники, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что в связи с оперативной обстановкой парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2026 года пройдет без участия колонны военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральную репетицию военного парада назначили на 7 мая.

    Накануне Песков подтвердил, что торжественное шествие в честь 9 мая традиционно пройдет на Красной площади, однако добавил, что точный формат мероприятия станет известен позже.

    Комментарии (18)
    29 апреля 2026, 09:19 • Новости дня
    Пропавшую при атаке ВСУ в Туапсе девочку нашли мертвой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несовершеннолетняя девочка, исчезнувшая после удара украинских беспилотников по городу Туапсе, обнаружена без признаков жизни, сообщили в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт».

    Пропавшая во время атаки вооруженных сил Украины в Туапсе девочка найдена погибшей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение организации.

    До этого в результате атаки беспилотников на Туапсе погибли двое детей.

    Комментарии (8)
    29 апреля 2026, 13:05 • Новости дня
    Силуанов заявил о последствиях для России из-за выхода ОАЭ из ОПЕК

    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК означает, что страна сможет предлагать на мировом рынке столько нефти, сколько позволяют ее производственные мощности, заявил министр финансов России Антон Силуанов на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

    В такой ситуации, по его словам, Россия должна иметь «финансовую подушку» на случай колебаний нефтяных цен, передает РИА «Новости».

    Силуанов напомнил, что примерно пятая часть российского бюджета формируется за счет нефтегазовых доходов, а поэтому требуется тщательно следить за конъюнктурой мирового рынка углеводородов. «Сегодня цены на нефть высокие, завтра цены на нефть – низкие. Нужно всегда иметь подушку финансовую на случай, если мы будем меньше получать доходов от нефти и газа», – подчеркнул министр.

    Он добавил, что если страны ОПЕК перестанут координировать добычу, а будут производить столько нефти, сколько захотят, цены пойдут вниз. По мнению министра, в такой ситуации бюджет России должен быть рассчитан с запасом прочности не менее чем на три года. Это связано с тем, что переориентация нефтедобывающих компаний может занять именно этот срок.

    Силуанов отметил, что высокая себестоимость, например, у компаний, добывающих сланцевую нефть, составляет около 60 долларов за баррель. Он пояснил, что если цены упадут, предложение на рынке уменьшится, а затем и стоимость нефти со временем восстановится.

    Министр подчеркнул, что грамотная оценка и прогнозирование ситуации важны не только для государства, но и для личных финансов граждан. Сбалансированный бюджет и взвешенная бюджетная политика, по мнению Силуанова, являются ключевыми для доверия населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

    Экономист Игорь Юшков предположил возможную сделку Абу-Даби с США по снижению цен на топливо перед парламентскими выборами.

    Президент США заявил о намерении Вашингтона участвовать в политическом будущем Венесуэлы и ее нефтяного сектора.

    Комментарии (3)
    29 апреля 2026, 11:32 • Новости дня
    Яхта Мордашова под флагом России прошла Ормузский пролив
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Яхта Nord, принадлежащая председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову, находилась на плановом техническом обслуживании в Дубае и следовала во Владивосток через Ормузский пролив под российским флагом по утвержденному маршруту, рассказал близкий к Мордашову источник.

    Яхта Nord, принадлежащая председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову, находилась на плановом техническом обслуживании в Дубае и направлялась во Владивосток, передает РИА «Новости».

    По словам источника, близкого к Мордашову, судно шло под российским флагом и действовало строго по утвержденному маршруту, не нарушая международное морское право и навигационные правила.

    Источник подчеркнул, что маршрут и характер движения были исключительно гражданскими и частными.

    Собеседник агентства добавил, что Иран не препятствовал перемещению яхты, поскольку она является гражданским судном дружественной страны и осуществляла мирный транзит. По его словам, у американской стороны также не возникло вопросов, так как яхта не заходила в иранские порты и не связана с Ираном.

    Особо отмечается, что Алексей Мордашов – один из немногих владельцев подобных судов, кто зарегистрировал свою яхту в России. Российский флаг, по словам источника, стал главным фактором, обеспечившим безопасный транзит.

    Он пояснил, что уникальная ситуация сложилась благодаря тому, что иранские власти не трогают суда под флагами дружественных стран, а США не блокируют те, которые не заходят в иранские порты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран ввел исключения из новых сборов за проход через Ормузский пролив для ряда дружественных стран, включая Россию.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о сохранении для российской стороны возможности прохода через Ормузский пролив.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о принятии всех необходимых мер для безопасного прохода судов дружественных стран через Ормузский пролив.

    Комментарии (23)
    29 апреля 2026, 11:25 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предрекла Европе долгий энергетический кризис
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американо-израильский конфликт грозит Европе многолетним энергетическим кризисом и уже вынудил регион потратить дополнительные 27 млрд евро на топливо, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду перед Европарламентом в Страсбурге, заявила о долгосрочных экономических проблемах для региона, передает Bloomberg.

    «Есть также суровая реальность, с которой нам всем нужно столкнуться: последствия этого конфликта могут отдаваться эхом в течение нескольких месяцев или даже лет», – подчеркнула она.

    Тревожное заявление прозвучало на фоне энергетического кризиса и проблем с поставками. Ситуация обострилась после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив – важнейший водный путь для коммерческого судоходства. Сейчас европейские страны страдают от высоких цен на нефть и газ, опасаясь дефицита таких важных товаров, как авиатопливо и удобрения.

    С конца февраля Евросоюз потратил на импорт ископаемого топлива дополнительные 27 млрд евро (31,6 млрд долларов). Аналитический центр Bruegel также подсчитал, что страны объединения выделили более 10 млрд евро на защиту потребителей и бизнеса от растущих цен на энергоносители.

    На прошлой неделе Еврокомиссия предложила первый комплекс мер по преодолению надвигающегося кризиса, однако на пятничном саммите лидеры ЕС потребовали более решительных шагов. При этом среди политиков существуют разногласия относительно темпов поддержки: некоторые выступают за постепенный подход, тогда как другие настаивают на немедленном принятии более масштабного пакета мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение ситуации на Ближнем Востоке заставило мир задуматься о безопасности Малаккского пролива.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о дополнительных тратах ЕС на импорт ископаемого топлива в размере более 22 млрд евро.

    Европейский союз рассматривает возможность введения чрезвычайных мер для предотвращения энергетического кризиса.

    Комментарии (19)
    29 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Сбер выразил обеспокоенность тенденцией ухода платежей в наличность
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сбербанк выражает обеспокоенность ростом доли наличных расчетов, заявил финансовый директор кредитной организации Тарас Скворцов.

    По его словам, тенденция перехода части платежей в наличную форму стала заметна не только по отдельным сигналам, но и по конкретным цифрам. «Что касается наличности, мы их [операции] видим, и это нас очень беспокоит, потому что в целом государство ведет работу по снижению доли серой экономики», – заявил Скворцов, передает ТАСС.

    Он уточнил, что в последние месяцы рост доли безналичных платежей прекратился и даже наблюдается незначительное снижение этого показателя. Скворцов подчеркнул, что пока невозможно однозначно оценить, станет ли подобная динамика долгосрочной.

    Финансовый директор Сбербанка отметил, что увеличение наличных расчетов негативно влияет на финансовый сектор и экономику, так как обслуживание наличного оборота требует больших затрат по сравнению с безналичными операциями.

    В среду министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что более половины россиян сегодня имеют финансовую подушку безопасности.

    Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ фиксирует увеличение спроса на наличные средства в начале 2026 года, однако делать выводы о каких-либо долгосрочных изменениях пока рано.

    Ранее эксперты сообщили о резком росте наличных денег в России. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных.

    Комментарии (25)
    29 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Трамп заявил о поражении Украины в военном противостоянии
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нанесла поражение Украине в военном плане.

    «Думаю, в военном плане Украина потерпела поражение. Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости», – сказал американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

    Американский лидер попытался проиллюстрировать свою позицию, однако в своей речи приводил примеры, связанные с Ираном. «У них было 159 кораблей. Все корабли теперь находятся под водой. <…> Все их (военные) самолеты сбиты», – сказал он.

    Кроме того, Трамп выразил мнение, что конфликты на Украине и с Ираном могут завершиться примерно в одно и то же время. Он допустил, что это может произойти «по схожему графику».

    Напомним, Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине, а Трамп заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине.

    Комментарии (17)
    29 апреля 2026, 08:27 • Новости дня
    ЕС собрался ужесточить условия выдачи кредита Украине на 90 млрд евро
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз рассматривает введение новых жестких условий для выделения макрофинансовой помощи Украине, включая требования по изменению налоговой системы для бизнеса, отмечает Bloomberg.

    Евросоюз может ужесточить условия выдачи кредита Украине на сумму 90 млрд евро, часть которого зависит от внедрения спорных налоговых изменений, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

    Речь идет об условиях получения 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи в этом году, что имеет ключевое значение для финансирования Киева на фоне продолжающейся спецоперации.

    Согласно обсуждаемому плану, украинские власти должны будут ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% для компаний, работающих по упрощенной схеме и с доходом выше 4 млн гривен (примерно 90 800 долларов) ежегодно.

    По оценке Минфина Украины, эта мера позволит дополнительно привлечь в бюджет свыше 40 млрд гривен ежегодно. Власти страны и международные доноры считают, что действующий налоговый режим способствует теневой экономике и снижает поступления в бюджет.

    Переговоры между Еврокомиссией и Международным валютным фондом (МВФ) по этому вопросу продолжаются. ЕС намерен как можно скорее завершить согласование меморандума о взаимопонимании, который определит условия выделения средств, отметили в пресс-службе Еврокомиссии. При этом в Брюсселе подчеркнули, что реформа налоговой системы Украины необходима для укрепления экономики и ускорения евроинтеграции.

    Новое требование уже вызывает острое недовольство в украинском обществе и осложняется противостоянием между Владимиром Зеленским и парламентом. В начале года депутаты отказались поддержать расширение перечня товаров, облагаемых НДС, несмотря на давление со стороны МВФ. Офис президента возложил часть ответственности на Минфин, обвинив его в излишней уступчивости перед кредиторами.

    МВФ, в свою очередь, настаивает на реализации налоговых изменений до июня, когда назначен очередной пересмотр программы помощи. Киев уже сорвал мартовский дедлайн по принятию законопроекта, а следующие выплаты фонда в размере 700 млн долларов теперь под вопросом. В случае провала реформ Украина рискует остаться без части критически важных поступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС после одобрения кредита в 90 млрд евро резко увеличил политическое давление на руководство Украины.

    Евросоюз решил начать выплаты Киеву из пакета в 90 млрд евро во втором квартале 2026 года при выполнении ряда условий по борьбе с коррупцией.

    Международный валютный фонд отменил предварительные налоговые требования для предоставления нового кредита Украине, включая обязательное введение НДС для предпринимателей.

    Комментарии (4)
    Главное
    США передали России и Китаю предложения по контролю над ядерным оружием
    Ушаков рассказал о содержании разговора Путина и Трампа
    США отказались принять мирные предложения Ирана
    В Туапсе восстановили газоснабжение после атаки дронов ВСУ
    Суд изъял активы экс-замглавы Минтранса Семенова на 6 млрд рублей
    «Северсталь» заявила о регистрации всех активов Мордашова в России
    Россельхознадзор предупредил о продаже семян борщевика на маркетплейсах

    Иранский кризис залез в американские кошельки

    Экономический парадокс наблюдается в США: с одной стороны, и американские нефтяные компании, и бюджет получают сверхприбыли, а с другой – индекс потребительских настроений достиг рекордно низких отметок. Чем объясняется такое положение дел, как происходящее влияет на кошельки американцев и чем это грозит партии Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Молдавские шпионы послужили интересам России

    Масштабный обмен задержанными произошел между Россией и Белоруссией, с одной стороны, и рядом стран Восточной Европы – с другой. Главным результатом этой операции стало возвращение на родину российского археолога Александра Бутягина – в обмен на сотрудников молдавских спецслужб. Почему Варшава де-факто уступила требованиям России, а не запросу киевского режима? Подробности

    Перейти в раздел

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Финнам навязывают американское ядерное оружие

    Яростное сопротивление оппозиции вызвала инициатива правительства Финляндии принять закон, позволяющий размещение в стране ядерного оружия. Более того, согласно опросам, большинство финнов тоже против того, чтобы видеть ядерные бомбы на своей территории. Перед нами не только глубокий раскол в финском обществе, но и признак того, что хотя бы его часть услышала российские аргументы. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации