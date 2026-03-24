Мировые автоконцерны начали паническую скупку алюминия
FT сообщил о скупке алюминия автопроизводителями из-за кризиса на Ближнем Востоке
Из-за перебоев поставок из Персидского залива автопроизводители по всему миру спешно пополняют склады алюминием, опасаясь скорого дефицита металла, пишет Financial Times (FT).
Опасения по поводу истощения складских резервов в ближайшие месяцы спровоцировали ажиотажный спрос на сырье, сообщает Financial Times.
Компании из стран Персидского залива, включая Aluminium Bahrain, вынужденно снизили объемы выпуска продукции.
Причиной стали перебои в подаче электроэнергии и сложности с транспортировкой грузов. «Если ситуация сохранится, будет еще больше панических закупок», – приводит издание слова топ-менеджера одного из предприятий отрасли.
Страны Залива обеспечивают около 10% мирового производства первичного алюминия. Япония зависит от этих поставок на 25%, а Европа закупает в регионе примерно 14% необходимого металла. Сейчас судоходство через Ормузский пролив практически парализовано.
Резкий рост цен на газ также заставляет производителей в других частях света предупреждать о возможном сокращении мощностей. На этом фоне японские автоконцерны начали рассматривать вариант закупки материалов у России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бахрейнский концерн Aluminium Bahrain прекратил работу трех производственных линий из-за проблем с логистикой.
Японские производители автозапчастей ранее обратились к российской компании «Русал» для закупки литейных сплавов.