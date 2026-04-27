В Ливане погибли 14 человек из-за израильских авиаударов

Tекст: Денис Тельманов

Четырнадцать человек стали жертвами израильских авиаударов по югу Ливана в воскресенье, 26 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Ливана.

Среди погибших оказались двое детей и две женщины, еще 37 человек получили ранения, отмечается в сообщении агентства NNA.

Министерство здравоохранения Ливана ранее информировало, что общее число погибших в стране в результате израильских ударов с 2 марта превысило 2,5 тыс. человек. Ситуация на границе остается крайне напряженной.

Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение итогами второго раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедших на уровне послов в Белом доме.

По словам американского лидера, перемирие между сторонами продлено еще на три недели.

В то же время представители движения «Хезболлах» считают, что продление режима прекращения огня не имеет смысла, если израильские атаки продолжаются.

Они подчеркивают, что дальнейшие переговоры возможны только при прекращении авиаударов по ливанской территории.

