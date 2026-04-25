ЦАХАЛ сообщил о ликвидации свыше 15 членов «Хезболлы» на юге Ливана

Мария Иванова

Армия обороны Израиля отчиталась о результатах операций против шиитского движения на юге Ливана за прошедшие выходные, передает РИА «Новости».

«ЦАХАЛ ликвидировал более 15 боевиков «Хезболлы» на юге Ливана в течение выходных... Ликвидированные боевики представляли угрозу для сил ЦАХАЛ, действующих на юге Ливана», – говорится в официальном заявлении армейской пресс-службы.

Накануне израильские военные фиксировали пуск двух снарядов со стороны Ливана. Один из них удалось перехватить, другой упал на незаселенной территории.

Ранее Дональд Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия с Ираном. Однако позже иранская сторона заявила о срыве договоренностей из-за продолжающихся израильских ударов по Ливану. Такую же позицию выразил Пакистан, выступающий посредником. Трамп при этом подчеркнул, что ливанская территория не была включена в соглашение о прекращении огня.

