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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война на Ближнем Востоке угрожает Центральной Азии

    Если в Иране радикально сменится политическая система или страна погрузится во внутреннюю смуту, ее территория станет источником иностранного проникновения в Центральную Азию.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Нужно постоянно напоминать Западу о концлагере

    Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем. Западный человек накачан этим до судорог.

    6 комментариев
    23 июня 2025, 21:52 • Новости дня

    Bild: Доклад Каллас по Израилю раскритиковали еще до презентации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подготовила доклад, который вызвал резкую реакцию в Израиле, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild, в материале отмечается, что правительство в Иерусалиме незамедлительно отреагировало, назвав документ Евросоюза «односторонним» и примером двойных стандартов в отношении Израиля, передает РИА «Новости».

    Европейская служба внешних связей ранее заявила, что видит признаки нарушения Израилем обязательств в сфере прав человека, закрепленных в соглашении с Евросоюзом. Как пишет Bild, Кая Каллас планирует представить итоги расследования на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, которая состоится в понедельник.

    Издание также сообщает, что Каллас может предложить обсудить приостановку Соглашения о партнерстве между ЕС и Израилем от 2000 года, введение экономических санкций либо отмену существующих таможенных льгот для израильской стороны. Официальных решений пока не принято, однако обсуждение этих мер может серьезно повлиять на отношения между Евросоюзом и Израилем.

    В субботу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что политика Евросоюза в отношении России является недальновидной.

    Ранее экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что Евросоюз жаждет смены власти в России и проводит такую же политику в отношении России, как Израиль в отношении Ирана.

    23 июня 2025, 00:45 • Новости дня
    Иран потребовал передать ядерные объекты Израиля под контроль МАГАТЭ

    Tекст: Антон Антонов

    Иран настаивает на передаче израильских ядерных объектов под контроль МАГАТЭ и требует немедленных принудительных мер Совбеза ООН против США и Израиля, заявил постпред Ирана при всемирной организации Амир Саид Иравани.

    Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с американскими ударами по иранским ядерным объектам, заявил, что в соответствии с Уставом ООН СБ должен «устранить несправедливость и серьезные нарушения», передает ТАСС.

    Он призвал «осудить агрессию, нарушения и гнусные преступления против Исламской Республики Иран, принять эффективные принудительные меры в отношении агрессоров, привлечь США и Израиль к ответственности, а также передать израильские ядерные объекты под контроль Агентства».

    Дипломат также отметил, что США воспользовались надуманным и абсурдным предлогом, чтобы развязать войну против Ирана. Своей внешней политикой США дестабилизируют целые регионы, такие как Афганистан, Ирак и Ливия, сказал Иравани. По его мнению, Израиль «завладел внешней политикой США и втянул Соединенные Штаты в еще одну дорогостоящую и необоснованную войну».

    Иран оставляет за собой право на защиту от агрессии США и Израиля, а время и масштаб ответных мер будет определен вооруженными силами страны, сказал Иравани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США открыли «ящик Пандоры» и готовы на любые преступления ради сохранения своей гегемонии.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    22 июня 2025, 22:26 • Новости дня
    Глава МИД Ирана прибыл в Россию

    Министр иностранных дел Ирана Аракчи прибыл в Москву

    Глава МИД Ирана прибыл в Россию
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву для переговоров о развитии ситуации после атак на страну со стороны США и Израиля, сообщает IRNA.

    Как сказано в сообщении IRNA, Аракчи намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и «высокопоставленными официальными лицами». Основной темой обсуждений станет ситуация на Ближнем Востоке и в мире после недавних ударов США и Израиля по исламской республике, передает РИА «Новости».

    Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила приезд в Москву главы МИД Ирана, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. В ночь на воскресенье стратегические бомбардировщики США также нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

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    23 июня 2025, 13:30 • Новости дня
    Израильский эксперт назвал три варианта ответа Ирана на удар США

    Политолог Ципис: Удар США лишь ускорит создание ядерного оружия Ираном

    Израильский эксперт назвал три варианта ответа Ирана на удар США
    @ Ayman Nobani/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    После американской операции «Полуночный молот» Тегеран не спешит «пойти на мировую». Сценарий деэскалации возможен только после ответа со стороны Ирана. «В арсенале» Исламской республики три варианта: ускорение разработки ядерного оружия, активизация деятельности проиранских формирований, а также блокада Ормузского пролива, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис.

    «Спустя сутки после ударов США по иранским ядерным объектам и в Штатах, и в Израиле гадают, были ли уничтожены бункеры, в которых находились центрифуги и лаборатории», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Он указал, что после американской атаки Тегеран не спешит «идти на мировую». «Силы Исламской республики сегодня продолжали наносить удары по целям на территории еврейского государства», – напомнил собеседник. По оценкам политолога, у Ирана «в арсенале» три варианта ответа Штатам.

    «Во-первых, страна, скорее всего, ускорит разработки в рамках собственной ядерной программы. Другими словами, администрация Трампа подтолкнула иранские власти к выводу, что ЯО – единственная гарантия безопасности республики. Во-вторых, Иран прибегнет к помощи собственной агентурной сети, разбросанной по всему Ближнему Востоку», – добавил эксперт.

    По мнению эксперта, речь пойдет о попытках покушений на западных политиков, а также о возможных атаках на американские базы в регионе. Третий вариант ответа Тегерана – возможная блокада Ормузского пролива, добавил Ципис. Однако данный ход может вызвать проблемы и для самого Ирана.

    «Непонятно, как в этом случае поведет себя Европа. ЕС может как подключиться к войне против Ирана, так и попытаться надавить на Трампа с целью урегулировать конфликт. Но в настоящее время Тегеран вряд ли готов к стабилизации ситуации. Ему необходимо «восстановить лицо», то есть как минимум продемонстрировать соразмерный ответ», – рассуждает он.

    На этом фоне примечательны заявления Трампа, допустившего смену режима. «Пока непонятно, действительно ли Америка готова менять власть в республике. Раздаются голоса как за этот шаг, так и против него. Тем не менее сделать это Вашингтону под силу. В Иране нестабильная социальная обстановка. Применить технологии цветных революций вполне возможно», – заключил Ципис.

    Ранее Дональд Трамп допустил возможность смены власти в Иране. «Неполиткорректно использовать термин «смена режима», но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим? MIGA (Make Iran Great Again, «Сделать Иран снова великим»)», – написал президент США в соцсети Truth Social.

    Эта публикация Трампа контрастирует с заявлениями, сделанными ранее членами его администрации. Так, вице-президент США Джей Ди Вэнс и шеф Пентагона Пит Хегсет заверяли, что удары по Ирану были нацелены исключительно на ядерную программу, а не на смену руководства в этой стране.

    Расхождения в заявлениях американских чиновников касаются и результатов прошедшей атаки. В частности, Вэнс заявил, что Штаты не могут подтвердить полное уничтожение иранских ядерных объектов. В то же время Трамп продолжает настаивать: США ликвидировали все цели.

    Напомним, в ночь на воскресенье Вашингтон провел операцию «Полуночный молот», в рамках которой США нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана. Стратегические бомбардировщики B-2 Spirit 509-го авиакрыла ударили по Фордо и Натанзу противобункерными бомбами GBU-57, а подводные лодки атаковали Исфахан ракетами Tomahawk.

    Совбез ООН собрался на экстренное заседание. Постпред России при организации Василий Небензя заявил, что атаки США против Ирана открыли «ящик Пандоры». По его словам, действия американской стороны являются колоссальным ударом по глобальному режиму нераспространения. «Таким образом, Вашингтон в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение к позиции международного сообщества», – подчеркнул дипломат.

    Высшее военное руководство Ирана пообещало, что США получат жесткий ответ на агрессию против Ирана. «В течение всей истории Ирана мы становились свидетелями преступлений со стороны США. Каждый раз они получали решительный ответ на их преступления. И в этот раз будет так же», – заявил главнокомандующий армией Ирана генерал-лейтенант Амир Хатами в ходе совещания с другими военачальниками.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    23 июня 2025, 00:24 • Новости дня
    Небензя обвинил США в готовности совершить любые преступления ради гегемонии
    Небензя обвинил США в готовности совершить любые преступления ради гегемонии
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы на любые преступления и нарушения международного права ради сохранения своей гегемонии, ударами по Ирану они «открыли ящик Пандоры», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударами США по иранским ядерным объектам, отметил, что эти атаки были «неспровоцированными» и проходили «в полном взаимодействии и координации» с израильской авиацией, которая уже больше недели, нарушая международное право, наносит массированные удары по гражданским объектам и инфраструктуре Ирана, передает ТАСС.

    Постпред обвинил США в том, что Вашингтон «ради интересов своего израильского союзника» готов не только игнорировать «убийства десятков тысяч палестинских женщин, детей и стариков», но и рисковать «безопасностью и благополучием всего человечества». По его словам, США полностью пренебрегают возможными радиологическими последствиями и угрозой для жизни мирных жителей региона.

    Российский дипломат подчеркнул, что США действовали без какого-либо международного мандата и проигнорировали предложения России о посредничестве. «Хотелось бы напомнить, что на подобные действия никто Соединенные Штаты не уполномочивал», – сказал Небензя, отметив, что США «вслед за Западным Иерусалимом возомнили себя верховным судьей, который имеет право вершить правосудие так, как ему заблагорассудится».

    Он возложил ответственность за эскалацию на американское руководство, заявив, что такими шагами Вашингтон «открыл ящик Пандоры», и предсказать последствия теперь невозможно. «Соединенные Штаты подтверждают, что ради сохранения своей гегемонии в мире они готовы на любые преступления и нарушения международного права», – сказал он.

    Небензя выразил сожаление, что часть членов Совета Безопасности не осудила действия США. Он подчеркнул, что удары США усугубили и без того опасную ситуацию на Ближнем Востоке, и напомнил о праве Ирана развивать мирную ядерную программу.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Постпред России призвал МАГАТЭ и его руководство к объективной оценке ситуации и подготовке соответствующего доклада. Он отметил, что проект резолюции Совбеза ООН, подготовленный Россией, Китаем и Пакистаном, отражает позиции большинства участников Совета и направлен на поиск дипломатического решения вокруг иранской ядерной программы.

    «Если эскалацию не остановить, то Ближний Восток окажется на пороге широкомасштабного конфликта с непредсказуемыми последствиями для всей системы международной безопасности, а весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы», – сказал Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана. Российская, китайская и пакистанская делегации в Совбезе ООН распространили проект резолюции с осуждением действий США и призывом к прекращению огня.

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    23 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Десятки израильских истребителей атаковали Тегеран

    Tекст: Евгения Караваева

    Израильские ВВС провели масштабную воздушную операцию, атаковав военную штаб-квартиру и производственные объекты по выпуску ракет в Тегеране.

    Более 50 израильских истребителей нанесли удары по военным и производственным объектам в районе Тегерана, передает ТАСС.

    В официальном заявлении израильской армии отмечается, что целью атаки стали военная штаб-квартира иранского режима, производственные объекты по выпуску ракет и радаров, а также склады для хранения ракет.

    Подчеркивается, что операция стала одной из крупнейших по числу задействованных самолетов за последнее время. Официальных сообщений о последствиях ударов со стороны иранских властей на данный момент не поступало.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Генштаба Израиля заявил о готовности Армии обороны Израиля к длительной кампании. 22 июня израильские ВВС атаковали объекты военной инфраструктуры в Иране, а накануне по Израилю с территории Ирана были выпущены ракеты.

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    23 июня 2025, 18:23 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп поставил интересы Тель-Авива выше приоритетов США

    Американист Дробницкий: Противники Трампа получили повод называть его диктатором

    Дробницкий: Трамп поставил интересы Тель-Авива выше приоритетов США
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп ударами по иранским ядерным объектам переиграл сам себя: либеральные элиты получили новый повод называть президента США «диктатором», а лозунг MAGA-крыла «Америка прежде всего» оказался в тени интересов Израиля, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Конгрессе раскритиковали Трампа за удары по Ирану, а в администрации США разошлись в оценках операции.

    «Дональд Трамп надеялся ударами по иранским ядерным объектам удовлетворить интересы двух лагерей Белого дома. С одной стороны, ястребов – тем, что все-таки провел операцию против Исламской республики. А с другой, участников MAGA-крыла, представив удар как отказ Штатов вступать в полномасштабную войну», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его оценкам, президент США в итоге «переиграл сам себя», а победителями в сложившейся ситуации оказались либералы. Собеседник указал, что в прессе уже проводят сравнительные анализы действий Трампа и Джорджа Буша-младшего. Последний в марте 2003 года в телеобращении к нации сообщил о начале военной операции «в целях разоружения Ирака, освобождения народа этой страны и защиты мира от серьезной опасности».

    «Сейчас либеральные элиты отмечают, что Буш-младший, по крайней мере, обратился в Конгресс за одобрением операции. Нынешний глава США этим пренебрег, а значит, как они считают, покусился на права законодательного органа. В этой связи ему припоминают и действия по подавлению беспорядков в Лос-Анджелесе. После ударов по Ирану у противников Трампа появился еще один повод называть его «диктатором», – детализировал политолог.

    Кроме того, операция «Полуночный молот» нанесла чувствительный удар по MAGA-крылу, продолжил Дробницкий. Он напомнил, что представители движения выступали против вмешательства в ирано-израильский конфликт. «Их главный посыл: заниматься Штатами, а не всем миром. В итоге же на первое место вышли интересы Тель-Авива», – пояснил эксперт.

    «Чем теперь Трамп отличается от других республиканских политиков? При этом важно помнить, что на каждого Буша найдется Барак Обама», – подчеркнул политолог. По его оценкам, внутриполитическая ситуация для Белого дома ухудшается, и в сентябре у президента США попытаются отобрать власть, передав основные полномочия Конгрессу.

    Напомним, демократы в Конгрессе осудили решение президента США нанести удары по иранским ядерным объектам без консультаций с Сенатом и Палатой представителей. Некоторые из них призвали к радикальным мерам, в частности к импичменту Дональда Трампа.

    «Ни один президент не имеет полномочий бомбить другую страну, которая не представляет неминуемой угрозы для США, без одобрения Конгресса», – считает член Палаты представителей Шон Кастен. В схожем ключе высказалась его коллега Александрия Окасио-Кортес.

    «Катастрофическое решение президента бомбить Иран без санкции Конгресса – это грубое нарушение конституции», – подчеркнула она. По словам законодательницы, Трамп поставил страну на грань войны, которая может затронуть несколько поколений. «Это является абсолютно ясным и недвусмысленным основанием для импичмента», – полагает Окасио-Кортес.

    Сенатор-демократ Марк Уорнер также раскритиковал Трампа. «Президент пришел к власти, пообещав «положить конец бесконечным зарубежным войнам». В итоге он сделал шаг, чтоб втянуть США в еще одну, без консультаций с Конгрессом, без точной стратегии, не принимая во внимание выводы разведки и не объяснив американскому народу, что поставлено на карту», – сказал Уорнер.

    Республиканцы в основном выразили слова поддержки главе Белого дома. Однако отличился конгрессмен Томас Масси. Он, как и демократы, поставил под сомнение конституционность ударов США по Ирану. По его мнению, «когда две страны бомбят друг друга в активной войне, и третья страна присоединяется, то это – акт войны».

    После этого Трамп назвал однопартийца «простодушным выскочкой» и «жалким неудачником», а также исключил его из числа сторонников движения MAGA («Сделаем Америку снова великой»). Американский лидер отметил, что Масси в своем штате Кентукки сталкивается с сильной конкуренцией и, по его прогнозу, не сможет вновь попасть в Конгресс.

    Как отмечает NBC News, до атаки на иранские объекты представители MAGA были расколоты по вопросу эскалации против Ирана, но после того, как Трамп санкционировал удары, большинство влиятельных фигур движения публично поддержали его.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко назвал удар США по Ирану большой ошибкой Трампа. Газета ВЗГЛЯД писала, какую угрозу для всего Ближнего Востока и мира создала американская операция «Полуночный молот».

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    23 июня 2025, 03:43 • Новости дня
    Иран запустил ракеты по Израилю
    Иран запустил ракеты по Израилю
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По Израилю с территории Ирана выпущены ракеты, сообщила Армия обороны Израиля.

    «Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Системы противоракетной обороны задействованы, «чтобы перехватить угрозу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана в ночь на 13 июня. С тех пор Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.

    В ночь на воскресенье стратегические бомбардировщики США ударили по ключевым ядерным объектам Ирана. В воскресенье израильские ВВС атаковали объекты военной инфраструктуры в Иране.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    22 июня 2025, 23:00 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о близости Израиля к реализации своих целей в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль почти достиг ключевых целей операции против ядерной и ракетной угрозы со стороны Ирана, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    «Это режим, который хочет нас уничтожить, и именно поэтому мы начали эту операцию», – сказал Нетаньяху. Он отметил, что операция направлена на устранение двух ключевых угроз – «ядерной угрозы и угрозы баллистических ракет».

    «Мы шаг за шагом движемся к достижению этих целей, мы очень близки к их достижению», – приводит его слова ТАСС.

    Нетаньяху заявил, что Израиль «не будет втянут в войну на истощение» и не собирается действовать «сверх необходимого», но продолжит «эту историческую операцию, пока не достигнет всех целей».

    В свою очередь, постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон в ответ на вопрос о намерениях Израиля продолжать воздушные атаки заявил: «У нас все еще есть много целей». Он также отметил, что теперь Тегеран должен подходить к своим дальнейшим действиям с особой осторожностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль может попытаться не только полностью лишить Иран шансов создать ядерное оружие, но и изменить правящий режим в Тегеране.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    23 июня 2025, 17:15 • Новости дня
    В Иране арестовали европейского туриста по обвинению в шпионаже на Израиль

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранские правоохранители арестовали гражданина одной из европейских стран по обвинению в работе на израильские спецслужбы, сообщил прокурор провинции Хамадан Аббас Наджафи.

    Наджафи уточнил, что задержанный въехал на территорию Ирана как турист. По его словам, арестованный выполнял задания по созданию разведывательных сетей, сбору информации и попыткам вывести из строя противоракетные системы, передает ТАСС.

    Ранее в Иране казнили мужчину за передачу секретных данных «Моссаду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агенты израильской разведывательной службы «Моссад» были задержаны в пригороде Тегерана и в иранской провинции Курдистан. В Иране казнили мужчину за передачу конфиденциальной информации о ситуации в стране израильской разведке «Моссад».

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    23 июня 2025, 07:49 • Новости дня
    Экс-дипломат объяснил вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке

    Экс-посол Ирана Мусавиан объяснил участие США неудачей Израиля в конфликте

    Tекст: Вера Басилая

    США приняли решение напрямую вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке из-за того, что Израиль оказался на грани поражения в противостоянии с Ираном, заявил бывший иранский посол в Германии Сейед Хоссейн Мусавиан.

    Бывший иранский дипломат Сейед Хоссейн Мусавиан объяснил позицию США в конфликте на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что прямое вмешательство Вашингтона было бы невозможно, если бы не провал Израиля в его десятидневной операции против Ирана и угроза поражения еврейского государства.

    Мусавиан отметил, что несмотря на серьезные потери, которые понес Иран, негативные последствия конфликта почувствуют и США. По его мнению, происходящее скажется на безопасности всего региона.

    Дипломат также отметил, что команда по национальной безопасности президента США Дональда Трампа либо недооценила возможные последствия удара по Ирану, либо не смогла убедить Трампа отказаться от такого шага.

    Мусавиан добавил, что часть этой команды, вероятно, поддержала военное решение, и произошедшее вновь продемонстрировало влияние премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Белый дом.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в ночь на 22 июня.

    Иран заявил, что имеет право сопротивляться американской военной агрессии для защиты национальных интересов.

    Президент США Дональд Трамп предложил «сделать Иран снова великим» через смену режима.

    В МИД России сообщили, что Москва осуждает удары Вашингтона по нескольким иранским атомным объектам, считая это существенным уроном для глобального режима нераспространения, основанного на ДНЯО.

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    23 июня 2025, 09:10 • Новости дня
    Тегеран усомнился в эффективности ДНЯО после удара США по Ирану

    Арагчи назвал атаку США по Ирану угрозой режиму нераспространения ядерного оружия

    Тегеран усомнился в эффективности ДНЯО после удара США по Ирану
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Недавняя атака Соединенных Штатов по иранским ядерным объектам поставила под сомнение эффективность Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, прибывший в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул, что недавняя атака Соединенных Штатов по иранским ядерным объектам поставила под сомнение эффективность Договора о нераспространении ядерного оружия, передает ТАСС.

    По его словам, этот шаг Соединенных Штатов стал серьезным ударом по всему режиму нераспространения и может иметь негативные последствия для международной безопасности.

    Арагчи отметил, что подобная обеспокоенность уже была высказана многими странами. Он добавил, что по положениям ДНЯО, ядерные объекты стран-участников должны оставаться под защитой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о важности консультаций с Россией в условиях угроз мировому порядку.

    Напомним, в ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    Иран запросил в Совете Безопасности ООН экстренное заседание из-за американских ударов.

    В МИД России сообщили, что Москва осуждает удары Вашингтона по иранским атомным объектам, совершенные утром 22 июня, и считает, что это наносит существенный урон глобальному режиму нераспространения, основанному на ДНЯО.

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    22 июня 2025, 23:21 • Новости дня
    МАГАТЭ заявило о невозможности оценить масштабы ущерба ядерному объекту в Фордо

    Tекст: Антон Антонов

    После ночных авиаударов США на ядерных объектах в Исфахане, Фордо и Натанзе зафиксированы разрушения; масштабы ущерба, нанесенного объекту по обогащению урана в Фордо, не удалось оценить, сообщило МАГАТЭ.

    МАГАТЭ подтвердило разрушения на иранских ядерных объектах в Исфахане, Фордо и Натанзе. В Исфахане был нанесен значительный дополнительный ущерб, отмечается в официальном релизе ведомства. На объекте Фордо масштабы разрушений оценить не удалось из-за подземного расположения и характера примененных боеприпасов, передает РИА «Новости».

    «Другой иранский объект по обогащению урана в Натанзе, который ранее уже был значительно поврежден, был вновь атакован в ходе ударов прошлой ночью с применением наземных проникающих боеприпасов», – говорится в сообщении.

    Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время выступления в Совбезе ООН по видеосвязи заявил: «В настоящее время никто, включая МАГАТЭ, не может оценить степень повреждений под землей на Фордо». Он подчеркнул, что на площадке Фордо видны воронки, свидетельствующие об использовании проникающих боеприпасов, что соответствует заявлениям Соединенных Штатов.

    Гросси напомнил, что вооруженные атаки на ядерные объекты недопустимы и могут привести к радиоактивным выбросам с серьезными последствиями. Он призвал к максимальной сдержанности и прекращению боевых действий, чтобы инспекторы МАГАТЭ могли безопасно выполнять свои функции.

    Гендиректор отметил, что путь дипломатии остается открытым и выразил готовность отправиться в Иран для содействия мирному использованию ядерных технологий. Он заявил, что необходимо «провести учет запасов урана», особенно 400 кг урана, обогащенного до 60%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье. МАГАТЭ заявило, что повышение уровня радиации за пределами ядерных объектов Ирана не фиксируется.

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    22 июня 2025, 22:52 • Новости дня
    Израильские ВВС нанесли удары по Тегерану

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские ВВС атаковали объекты военной инфраструктуры в Иране, сообщила Армия обороны Израиля.

    Ударам подверглись цели в Тегеране и на западе Ирана, передает ТАСС.

    Позднее Армия обороны Израиля сообщила, что 20 истребителей применили «более 30 боеприпасов» против «инфраструктуры хранения и запуска ракет», а также против военных радиолокационных станций в Керманшахе и Медане. В центре Тегерана ВВС атаковали пусковую установку зенитных ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 13 июня Израиль начал наносить ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. В ночь на воскресенье стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана. Израиль может попытаться не только полностью лишить Иран шансов создать ядерное оружие, но и поменять правящий режим в Тегеране.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    22 июня 2025, 23:59 • Новости дня
    Захарова заявила, что «Иран создавал мирный атом и не создавал ядерное оружие»

    Захарова заявила о праве Ирана определять стратегию развития атомной энергетики

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай поддерживают право Ирана самостоятельно определять развитие атомной энергетики при соблюдении международного права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что единственным государством на Ближнем Востоке, обладающим ядерным оружием, является Израиль.

    «Россия и Китай полагают, что Иран (как и любая другая страна) сам может и должен определять свою стратегию развития атомной энергетики в соответствии с международным правом, в частности с ДНЯО, а другие государства могут выстраивать свое отношение к этому также на международноправовой основе», – заявила Захарова в Telegram.

    Захарова подчеркнула, что «Иран создавал мирный атом, на что имеет полное право, и не создавал ядерное оружие». Это не раз подтверждалось как иранской стороной, так и МАГАТЭ.

    В своем заявлении Захарова напомнила, что идея свободного от ядерного оружия Ближнего Востока впервые прозвучала в 1958 году в заявлении ТАСС, «выполнявшего тогда роль официального голоса Москвы». В 1974 году Иран инициировал обсуждение Генассамблеей ООН данной темы. Идея была поддержана большинством стран.

    По словам Захаровой, на сегодняшний день единственным государством региона, «обладающим ядерным оружием», остается Израиль, который системно игнорирует международные инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комментарий Захаровой прозвучал в ответ на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия и позиции России и Китая по этому поводу. В ночь на воскресенье стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана.

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    23 июня 2025, 05:59 • Новости дня
    Орбан призвал ЕС отменить запреты на поставки нефти и газа из России

    Tекст: Антон Антонов

    Будапешт настаивает на отмене ограничений ЕС на поставки российских энергоносителей на фоне угрозы роста мировых цен из-за конфликта Израиля, США и Ирана, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что эскалация между Израилем, США и Ираном может привести к резкому удорожанию энергоносителей на мировом рынке. «Это серьезная угроза, поэтому сейчас мы должны отменить постановления и запреты на российские энергоносители, введенные Брюсселем. У нас и так хватает проблем с негативным влиянием ирано-израильской войны на энергетику», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на М1.

    Премьер подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке также вызывает опасения возникновения новой волны миграции и роста террористической угрозы для Европы.

    Он отметил, что Венгрия уже предприняла меры по защите от миграции и готова противостоять новым вызовам. Орбан поручил министру внутренних дел обратить особое внимание на усиление миграционного давления на южные границы страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил несогласие с инициативами Еврокомиссии по прекращению энергетического сотрудничества с Россией. Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей.

    Европейская комиссия намерена ограничить возможность подписания новых контрактов на поставку газа из России и планирует прекратить действующие соглашения поэтапно до 2028 года, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии или Словакии.

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