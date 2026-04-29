Жители Ливана сообщили о бомбардировке перед перемирием в Тире

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израильская авиация нанесла массированный удар по жилым кварталам города Тир на юге Ливана за считанные минуты до вступления в силу режима прекращения огня, сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в ночь на 17 апреля были разрушены четыре многоэтажных дома, поисково-спасательная операция продолжалась шесть дней, из-под завалов извлекли тела 30 погибших, еще около ста человек получили ранения.

Местный житель Аббас Хиджази рассказал: «Оставалось всего две минуты до перемирия… и вдруг – сильнейший взрыв. Нас всех отбросило. Женщину рядом со мной отбросило в сторону, ее сын, к сожалению, погиб». Он уточнил, что сам получил травмы от обломков бетона, а его сестру спасли из-под завалов, несмотря на тяжелое состояние.

По словам Фаделя Хиджази, в момент удара он находился дома с семьей: «Я услышал движение сверху, потом вспышку – и удар. Все произошло очень быстро, я даже не успел понять, что происходит». Он сообщил, что погибли пятеро членов его семьи, включая детей, и подчеркнул, что район был полностью мирным – люди отдыхали в домах, машинах и даже на улице.

Жители Тира отмечают, что удары пришлись по жилым кварталам, уничтожив не только жизни людей, но и историческую среду города, который много веков был перекрестком цивилизаций. Собеседники агентства подчеркивают: несмотря на разрушения и потери, они по-прежнему надеются на мир, но считают, что для этого необходимы прекращение авианалетов и гарантии безопасности для мирного населения.

«Мы хотим жить, как все народы мира – в безопасности и мире», – резюмируют жители Тира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные атаковали объекты инфраструктуры шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана.

Жертвами воскресных бомбардировок южноливанских территорий стали четырнадцать человек.

Ранее утренний налет беспилотника на юго-востоке страны привел к гибели одного местного жителя вопреки действующему режиму прекращения огня.