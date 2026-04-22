    В чем уникальность четвертого в истории энергокризиса
    Казахстан сообщил о невозможности транзита нефти по «Дружбе» в Германию
    Посол России назвал вызов в МИД Италии из-за Соловьева ударом в штангу
    Каллас заявила о создании в Армении миссии ЕС по «борьбе с дезинформацией»
    Украинский дрон обрушил жилой дом в Сызрани, есть жертвы
    Трамп заявил о перехвате китайского «подарка» Ирану
    США потребовали от Ирана участия в управлении Ормузским проливом
    Премьер Италии Мелони ответила на оскорбления Соловьева
    Двоих израильских солдат арестовали за осквернение статуи Иисуса Христа
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальную торговлю ждет сухопутная революция

    Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    8 комментариев
    22 апреля 2026, 08:59 • Новости дня

    Атака израильского беспилотника на ливанское поселение привела к гибели человека

    В результате удара израильского дрона по ливанскому поселению погиб человек

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки действующему режиму прекращения огня, утренний налет беспилотника на юго-востоке Ливана привел к гибели одного человека и ранению еще двоих местных жителей.

    Инцидент произошел в населенном пункте Джабура на юго-востоке Ливана, передает РИА «Новости».

    «Один человек погиб и двое ранены в результате удара вражеского беспилотника на рассвете по окраинам Джабура в Западной Бекаа», – говорится в заявлении.

    Официальное перемирие между конфликтующими сторонами вступило в силу 16 апреля. Представители движения «Хезболла» сообщили, что израильская армия нарушила договоренности более 200 раз. Отмечается, что для атак применялась боевая авиация, артиллерия и беспилотники, а также проводилось минирование жилых домов.

    В ответ на регулярные нарушения режима тишины шиитское сопротивление объявило о проведении первой боевой операции с момента начала перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский беспилотник выпустил ракеты по жилому дому в ливанском городе Сайда.

    Авиаудары ВВС Израиля по девяти южным поселениям ранее привели к гибели четырех мирных жителей.

    21 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления израильского руководства о том, что страна устранила угрозу «ядерного Холокоста» со стороны Ирана, являются неуместными и проявляют неуважение к памяти жертв Второй мировой войны, заявила спикер МИД Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы готовящемся Ираном «новом Холокосте».

    По ее словам, упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в подобном контексте искажают исторические факты и подменяют понятия. «Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю «ядерного Холокоста» со стороны Ирана – это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной армии, освобождавшей лагеря смерти. Потому что это неуместно, потому что подменяет понятия и искажает исторические факты», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат напомнила, что сам Иран в 1943 году объявил войну нацистской Германии, и поинтересовалась: неужели, по логике израильских властей, «первый Холокост» также был делом Ирана. Она подчеркнула, что за геноцид евреев стояли именно нацистская Германия, фашистская Италия и их союзники, включая украинских и прибалтийских коллаборационистов.

    Захарова также обратила внимание на то, что с 2014 года Израиль «не сказал ни слова» киевским властям, которые героизировали палачей еврейского народа, таких как Симон Петлюра и Ярослав Стецько. Она добавила, что, по ее мнению, за спонсированием нацистской партии Гитлера стоял в том числе Банк Англии, а сегодня те же страны поддерживают Киев, где, по словам Захаровой, продолжаются преступления на национальной почве.

    Ранее в Иране назвали число жертв ударов США и Израиля.

    Комментарии (15)
    21 апреля 2026, 23:18 • Новости дня
    Tasnim: Иран окончательно отказался от переговоров с США

    Tекст: Вера Басилая

    Иран принял окончательное решение не участвовать в переговорах с США, которые планировались на среду в Пакистане, сообщает Tasnim.

    По данным Tasnim, решение Ирана об отказе от участия в переговорах с США в среду является окончательным, передает РИА «Новости».

    В заявлении подчеркивается, что иранская переговорная делегация через посредника в Пакистане сообщила США, что по различным причинам не будет участвовать во встрече в Исламабаде в среду. Также отмечается, что Иран пока не видит «никаких перспектив участия в переговорах в дальнейшем».

    Иранская сторона заявила, что на данный момент считает участие в переговорах с США «пустой тратой времени». По мнению Тегерана, Соединенные Штаты препятствуют достижению соглашения, которое могло бы устроить обе стороны.

    Переговоры должны были состояться в Исламабаде, однако сейчас участие Тегерана в подобных встречах не планируется.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок. Причиной стало то, что Тегеран не дал ответа на представленные Вашингтоном переговорные позиции.

    Комментарии (6)
    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    Комментарии (2)
    21 апреля 2026, 23:45 • Новости дня
    Трамп продлил прекращение огня и морскую блокаду Ирана
    Трамп продлил прекращение огня и морскую блокаду Ирана
    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения от Тегерана согласованного «единого предложения» по урегулированию ситуации.

    Президент США объявил о продлении режима прекращения огня и морской блокады Ирана, пока Тегеран не предоставят «единое предложение» по урегулированию, передает ТАСС. Такое заявление лидер США опубликовал в социальной сети Truth Social.

    По его словам, с соответствующей просьбой к Вашингтону обратилось руководство Пакистана, предложившее продлить перемирие до момента, пока Иран не выработает консолидированную позицию.

    «Поэтому я отдал приказ нашим вооруженным силам продолжать блокаду и во всех остальных отношениях оставаться готовыми и способными к действиям и, следовательно, продлеваю перемирие до тех пор, пока не будет представлено их предложение и переговоры не завершатся тем или иным образом», – заявил американский лидер.

    Ранее американские СМИ сообщили, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок.

    Также СМИ сообщили, что Иран окончательно отказался от переговоров с США.

    До этого американский лидер отказался снимать морскую блокаду с Исламской республики до заключения сделки.

    Комментарии (16)
    21 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Испания возобновила попытки наказать Израиль после поражения Орбана

    Испания призвала ЕС ввести санкции против Израиля после ухода Орбана

    Испания возобновила попытки наказать Израиль после поражения Орбана
    Tекст: Мария Иванова

    Мадрид призвал Евросоюз наказать Тель-Авив за действия в Газе, воспользовавшись поражением на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Испания призвала Европейский союз ввести санкции против Израиля за действия в секторе Газа, сообщает Bloomberg. Это произошло после того, как поражение на выборах венгерского лидера Виктора Орбана устранило одно из главных препятствий для принятия подобных мер.

    «Мы должны четко сказать Израилю, что он должен изменить курс», – заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге. По его словам, война не может быть единственным способом выстраивания отношений с соседями.

    Испания, Словения и Ирландия настаивают на приостановке действия соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, регулирующего торговлю. Альбарес отметил, что рассматриваются и другие варианты, поскольку Европа не может оставаться в стороне.

    Ранее ЕС уже обсуждал возможность наказания Израиля на фоне роста числа жертв в Газе, однако инициатива столкнулась с сопротивлением не только Венгрии, но и Германии, и Италии. Министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль назвал такие призывы неуместными.

    Сейчас обсуждается предложение ввести санкции против агрессивно настроенных поселенцев на Западном берегу реки Иордан, включая членов правительства. Ранее Венгрия блокировала эту инициативу, но теперь, после ухода Орбана и критики со стороны Германии, вопрос снова на повестке дня. Кроме того, страны ЕС осудили новый израильский закон о смертной казни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поражение Виктора Орбана на выборах лишило Израиль надежного союзника в Европейском союзе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении ввести санкции против ряда израильских министров.

    Европейский союз допустил приостановку действия соглашения об ассоциации с еврейским государством.

    Комментарии (6)
    21 апреля 2026, 14:56 • Новости дня
    ВМС США перехватили неопознанный танкер из-за подозрений в связи с Ираном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Соединенных Штатов остановили и досмотрели судно без опознавательных знаков, подозреваемое в нелегальных перевозках и материальной поддержке иранской стороны.

    Инцидент произошел в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования американских войск, передает ТАСС. Военное ведомство США подтвердило факт проведения операции в отношении судна Tifani.

    «Сегодня ночью ВС США провели досмотр и перехват и поднялись на борт находящегося под санкциями танкера M/T Tifani без странового обозначения в зоне ответственности INDOPACOM без каких-либо инцидентов», – говорится в сообщении Пентагона.

    Американские военные намерены и дальше предпринимать активные шаги для пресечения незаконных логистических цепочек. В Вашингтоне считают, что подобные сети поставок используются для оказания материальной поддержки Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили в Оманском заливе идущий под флагом Ирана сухогруз Touska. Тегеран потребовал немедленного освобождения захваченного торгового судна. Ранее Пентагон задержал в Индийском океане танкер Veronica III с иранской нефтью.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 14:34 • Новости дня
    ЕК призвала страны ЕС не закрывать АЭС

    Tекст: Мария Иванова

    В условиях нарастающего энергетического кризиса европейским государствам предложено отказаться от остановки действующих атомных реакторов ради сохранения стабильного энергоснабжения.

    Руководство Европейского союза обратилось к странам-участницам с просьбой продолжить эксплуатацию ядерных объектов, передает ТАСС. Соответствующая инициатива содержится в полученном агентством Reuters проекте предложений Брюсселя по противодействию текущему кризису.

    «Еврокомиссия призывает страны ЕС не останавливать свои атомные реакторы в условиях, когда Европа консолидирует свое энергоснабжение, чтобы справиться с последствиями иранской войны», – отмечается в тексте. Официальная публикация документа намечена на 22 апреля.

    Информацию о подготовке специального антикризисного энергетического плана ранее подтвердил европейский комиссар по вопросам транспорта и туризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сокращение доли атомной энергетики в ЕС стратегической ошибкой.

    Представитель ведомства Ана Кайза Итконен предупредила о затяжном характере вызванного конфликтом на Ближнем Востоке энергетического кризиса. Для поддержки экономики европейские чиновники предложили странам объединения ввести обязательную удаленную работу.

    Комментарии (5)
    22 апреля 2026, 02:34 • Новости дня
    США потребовали от Ирана участия в управлении Ормузским проливом
    США потребовали от Ирана участия в управлении Ормузским проливом
    Tекст: Вера Басилая

    Американская делегация на переговорах в Исламабаде потребовала предоставить США роль в управлении Ормузским проливом, сообщил посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан.

    Посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан сообщил, что на первом раунде переговоров в Исламабаде американская сторона выдвинула требование о предоставлении США участия в управлении Ормузским проливом. Среди других требований была передача Соединенным Штатам иранского обогащенного урана. Дипломат отметил, что эти пункты вызвали значительные разногласия, передает ТАСС.

    «В отношении управления Ормузским проливом Америка выдвигала требование напрямую участвовать в его управлении, вместо Омана. Однако Тегеран отказался, поскольку пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана, Америка не имеет к нему отношения», – заявил Хосейниан.

    Дипломат добавил, что, несмотря на определенные позитивные моменты на переговорах, позиции сторон по ключевым вопросам остались далеки друг от друга. Вопрос об участии иранской делегации в новом раунде переговоров с американской стороной пока рассматривается. Время и место следующей встречи будут определены в зависимости от действий США и степени их приверженности условиям прекращения огня.

    Переговоры между США и Ираном завершились без постоянного соглашения из-за разногласий по Ормузскому проливу.

    Президент США продлил режим прекращения огня и морскую блокаду исламской республики.

    Американская делегация отложила свой визит в Пакистан до получения единого предложения от Тегерана.

    Комментарии (3)
    22 апреля 2026, 02:05 • Новости дня
    Лукьянов: Иран умеет играть на нервах, но не всегда выигрывает

    Эксперты прокомментировали заявления США и Ирана после срыва переговоров

    Лукьянов: Иран умеет играть на нервах, но не всегда выигрывает
    Tекст: Вера Басилая

    После провала второго раунда переговоров и отказа Ирана от диалога, ситуация для администрации США зашла в тупик, поэтому Белому дому приходится сохранять давление, не переходя к масштабной военной операции, заявили эксперты.

    Второй раунд переговоров между США и Ираном не состоялся, потому что Тегеран отказался от возобновления диалога без отмены блокады, сообщил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Выглядит так, что Трампу придётся снова демонстрировать силу. Сделать это вполне возможно, колебания же связаны с тем, что принципиально другого результата от следующей волны налётов не случится, большая операция с высадкой – очень рискованно, а если после снова придётся возвращаться к переговорам на тех же условиях, это будет в пользу Ирана, а не США», – пишет Лукьянов в Telegram-канале.

    По его словам, в случае возврата к переговорам на прежних условиях это будет рассматриваться как уступка Ирану, а отмена блокады равносильна выполнению требований Тегерана.

    «Ситуация цугцванга Трампа раздражает, как он выйдет из положения – пока гадаем. Иран к умеет играть на нервах, правда, не всегда на них выигрывает», – заявил политолог.

    Как отмечает ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Дмитрий Новиков в Telegram-канале, заявления Трампа по итогам срыва переговоров подтверждают стратегию сохранения блокады без эскалации военных действий. По мнению эксперта, президент США перекладывает ответственность за возможный срыв диалога на Тегеран и Исламабад, одновременно проверяя реакцию иранских властей: «что дальше делать будете?» При этом Иран, пусть и считается победившей стороной, продолжает нести издержки от американских бомбардировок.

    Политолог Тимофей Бордачев отмечает в Telegram-канале, что Иран продолжит действовать исходя из собственных интересов, а не логики Вашингтона. Переговорная позиция Тегерана, по словам эксперта, останется жёсткой, а после паузы и демонстрации независимости иранская сторона вернётся к «ползучим» переговорам с США.

    Ранее президент США объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения согласованного предложения от Тегерана.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил визит в Исламабад для переговоров с Ираном из-за отсутствия ответа от Тегерана.

    СМИ писали, что Иран отказался от переговоров с США.

    Американская делегация отложила свой визит в Исламабад до получения единого предложения от Тегерана.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 11:39 • Новости дня
    Иранский танкер прошел Ормузский пролив вопреки американской блокаде
    Иранский танкер прошел Ормузский пролив вопреки американской блокаде
    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник нефтеналивное судно исламской республики успешно пересекло Ормузский пролив вопреки американским ограничениям и достигло одного из южных портов.

    Иранский нефтеналивной танкер при поддержке Военно-морских сил Ирана в ночь на вторник миновал Ормузский пролив и вошел в территориальные воды исламской республики, передает ТАСС.

    После прохождения Аравийского моря судно в полной безопасности достигло иранских территориальных вод. В настоящее время танкер уже несколько часов находится в одном из южных портов страны.

    Ранее Центральное командование ВС США сообщило о начале морской блокады Ирана 13 апреля. Американские военные препятствуют движению всех судов, направляющихся к портам исламской республики или отходящих от ее берегов. Это решение было принято после американо-иранских переговоров в Исламабаде 11 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили иранский сухогруз Touska в Оманском заливе. Министерство иностранных дел исламской республики потребовало немедленного освобождения данного судна.

    Центральное командование Вооруженных сил США отчиталось о полной остановке движения кораблей в первые сутки морской блокады.

    Комментарии (2)
    22 апреля 2026, 09:03 • Новости дня
    Контейнеровоз атакован в Ормузском проливе
    Контейнеровоз атакован в Ормузском проливе
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Контейнеровоз подвергся нападению в водах Ормузского пролива, экипаж находится в безопасности, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Контейнеровоз подвергся нападению в Ормузском проливе, экипаж не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

    Инцидент произошёл примерно в 28 км к северо-востоку от побережья Омана.

    В заявлении UKMTO говорится: «О возгорании или ущербе окружающей среде не сообщается. Экипаж, согласно сообщению, находится в безопасности».

    По данным центра, капитан контейнеровоза сообщил, что к судну приблизилась лодка, предположительно принадлежащая Корпусу стражей исламской революции, и с нее был открыт огонь. Экипаж лодки не попытался выйти на радиосвязь с командой контейнеровоза. В результате обстрела капитанский мостик судна получил серьезные повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно французской компании CMA CGM попало под обстрел в Ормузском проливе.

    Управление морских торговых операций Великобритании сообщило об инциденте с танкером у берегов Омана.

    По меньшей мере два торговых корабля подверглись нападению после решения Ирана о восстановлении военного контроля над акваторией.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 02:19 • Новости дня
    Двоих израильских солдат арестовали за осквернение статуи Иисуса Христа

    Двоих израильских солдат арестовали за осквернение статуи Иисуса Христа в Ливане

    Двоих израильских солдат арестовали за осквернение статуи Иисуса Христа
    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля объявила, что двое израильских военных получили арест на 30 дней и были отстранены от боевой службы после осквернения статуи Христа на юге Ливана.

    Армия Израиля объявила о наказании двух своих военных, причастных к инциденту с осквернением статуи Иисуса Христа в Дибеле на юге Ливана. Солдат, разбивший изваяние, и его сослуживец, снявший происходящее на фото, получили военный арест сроком на 30 дней и были отстранены от боевой службы, передает ТАСС.

    В пресс-службе израильской армии сообщили, что решение было принято после внутренней проверки. Расследование показало, что в момент происшествия на месте находилась группа из восьми военных, однако остальные солдаты не пытались остановить действия сослуживцев и не сообщили о случившемся командованию.

    «Расследование показало, что поведение солдат полностью противоречило приказам и ценностям Армии обороны Израиля. Армия обороны Израиля выражает глубокое сожаление в связи с инцидентом и подчеркивает, что ее операции в Ливане направлены исключительно против террористической организации «Хезболла» и других террористических группировок, а не против гражданского населения Ливана», – говорится в заявлении.

    Остальные военные, находившиеся на месте происшествия, будут вызваны на беседы для разъяснений, после которых командование примет решение о возможных дисциплинарных взысканиях.

    Ранее в ливанских СМИ были опубликованы фотографии разрушения статуи.

    Армия обороны Израиля официально подтвердила факт разрушения статуи Иисуса Христа в ливанском поселении Дибель.

    Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выразил возмущение действиями военнослужащих.

    Глава израильского МИД Гидеон Саар резко осудил этот акт вандализма.

    Комментарии (4)
    21 апреля 2026, 18:06 • Новости дня
    Стало известно о бойкоте «Евровидения-2026» из-за допуска Израиля

    Более тысячи артистов призвали к бойкоту конкурса из-за участия Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    К открытой инициативе по бойкоту «Евровидения-2026» присоединились музыканты, лейблы и победители прошлых лет, требуя отстранения Израиля от участия.

    Более тысячи музыкантов, музыкальных лейблов и других деятелей искусства выступили с призывом бойкотировать «Евровидение-2026», передает РИА «Новости».

    Обращение опубликовано на сайте движения No Music for Genocide. В письме говорится: «Мы солидарны с призывами палестинцев к государственным телерадиокомпаниям, артистам, организаторам, сотрудникам и фанатам бойкотировать «Евровидение» до тех пор, пока EBU не запретит допуск израильской телерадиокомпании KAN».

    Авторы обращения выступают против «нормализации израильского геноцида» в секторе Газа.

    Среди подписавших письмо оказались такие известные музыканты, как победители конкурса прошлых лет Эммили де Форест и Чарли Макгеттиган, а также Роджер Уотерс, Massive Attack, Улоф Дрейер и Брайан Ино.

    В октябре 2025 года Европейский вещательный союз отменил голосование по недопуску Израиля к «Евровидению-2026» и перенес рассмотрение вопроса на декабрь, после чего принял решение в пользу допуска страны.

    В ответ на это Нидерланды, Ирландия, Словения и Испания объявили о бойкоте конкурса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, народный артист России Филипп Киркоров заявил, что шоу конкурса красоты БРИКС в Казани по уровню организации и зрелищности превосходит европейское «Евровидение».

    Победитель конкурса «Евровидение-2024» Nemo из Швейцарии отказался от своей награды из-за допуска Израиля к участию в состязании.

    Нидерланды, Ирландия, Испания и Словения объявили об отказе участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение» по той же причине.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Израиль наказал уничтоживших в Ливане статую Иисуса солдат
    Израиль наказал уничтоживших в Ливане статую Иисуса солдат
    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое израильских военнослужащих, уничтоживших статую Иисуса Христа в Южном Ливане, отстранены от боевых должностей и приговорены к 30 дням военного ареста, сообщил телеканал CNN.

    По информации CNN, шестеро их сослуживцев, которые присутствовали при инциденте, но не предприняли никаких действий и не сообщили о случившемся, вызваны на так называемые разъяснительные беседы, которые пройдут позднее. Представители армии Израиля уточнили, что в отношении командования возможны дополнительные дисциплинарные меры.

    Во вторник Армия обороны Израиля также заявила, что «в полной координации» с жителями населенного пункта Дибель заменила статую Иисуса Христа. Отмечается, что новая фигура выполнена из металла и установлена на обновленном кресте.

    Ранее Армия обороны Израиля официально подтвердила, что в поселении Дибель в Ливане израильский солдат разбил статую Иисуса Христа.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил возмущение действиями военнослужащих ЦАХАЛ, разбивших католическую статую Иисуса Христа во время операции на юге Ливана. Глава МИД Израиля осудил разбившего статую Христа солдата.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 15:45 • Новости дня
    Франция заморозила 6 млрд евро расходов из-за кризиса на Ближнем Востоке

    Politico: Франция заморозила 6 млрд евро расходов из-за кризиса на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Франция замораживает расходы на сумму 6 млрд евро в этом году из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке, пишет Politico.

    «На данном этапе мы не можем закрывать глаза ни на войну, ни на долг. Столкнувшись с затратами кризиса в 6 млрд евро, мы планируем остановить расходы на такую же сумму», – заявил министр бюджета Давид Амьель, сообщает Politico.

    Министр финансов Ролан Лескюр подчеркнул, что речь пока идет о мерах предосторожности, а не о конкретных сокращениях, однако такие решения возможны в будущем. Он уточнил, что правительство снизило прогноз роста экономики Франции до 0,9% на 2026 год и повысило инфляционный прогноз до 1,9%.

    Чиновник Минэкономики сообщил на условиях анонимности, что 4 млрд евро будут заморожены в общем бюджете, еще 2 млрд затронут бюджет социальной защиты, финансирующий здравоохранение и пенсии. Пока не ясно, какие именно министерства больше всего почувствуют эти меры, и когда будет принято окончательное решение по возможным сокращениям расходов.

    Из общей суммы дополнительных расходов 3,6 млрд евро составляют выплаты по процентам по госдолгу, 1 млрд связан с инфляцией, другой 1 млрд – с ростом военных расходов, остальные средства предназначены для поддержки граждан и бизнеса.

    Позднее премьер-министр Себастьен Лекорню объявит о продлении субсидий на топливо для наиболее пострадавших отраслей хотя бы на май, а пакет поддержки, по словам Лескюра, может быть расширен.

    Европейский центральный банк и Международный валютный фонд ранее предостерегли от расширения субсидий, заявив о высокой стоимости таких мер и сложности их отмены. В ЕЦБ подчеркнули, что субсидии должны быть «временными, адресными и адаптированными».

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что боевые действия в ближневосточном регионе спровоцировали масштабный энергетический кризис и привели к резкому росту уровня нищеты на всей планете.

    Газета The Times писала, что власти Британии готовят план на случай нехватки продуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 05:54 • Новости дня
    Посол Ирана назвал возможных гарантов соглашения Тегерана и Вашингтона

    Посол Хосейниан назвал Россию и Китай гарантами соглашения Ирана и США

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Китай могли бы выступить гарантами реализации потенциального соглашения между Ираном и США, заявил посол Исламской Республики в Тунисе Мир Масуд Хосейниан

    По словам дипломата, Совет Безопасности ООН способен обеспечить необходимую правовую и политическую основу для регистрации и ратификации такого соглашения, передает ТАСС.

    Хосейниан отметил, что при необходимости Совет Безопасности ООН может создать специальные механизмы мониторинга или коллективного реагирования на случай нарушения условий соглашения. Дипломат подчеркнул, что Россия и Китай, как постоянные члены СБ ООН и крупные державы, способны играть политическую роль и стать гарантами реализации договоренностей.

    Он добавил, что Москва и Пекин могут предоставить дипломатическую поддержку, участвовать в механизмах мониторинга и содействовать предотвращению возможных нарушений соглашения на международном уровне. По мнению посла, участие этих стран повысит доверие к будущему соглашению и поможет эффективной реализации договоренностей.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы стать гарантом нового соглашения между Ираном и США.

    Власти Китая пообещали сыграть конструктивную роль для смягчения конфликта двух стран.

    Позже иранская сторона отказалась от участия в запланированных переговорах с Вашингтоном.

    Комментарии (0)
    Шесть стран НАТО подняли истребители для сопровождения Ту-22м3
    По Сумами ликвидированы десять награжденных Зеленским офицеров ВСУ
    Британские госслужащие ополчились против Стармера
    Замглавы парка «Патриот» арестовали за взятку в 18 млн рублей
    OpenAI выпустила масштабное обновление генератора изображений для ChatGPT
    Россиян предупредили о реальных сроках за клевету в домовых чатах
    Жители Кишинева потребовали отменить концерт «Машины времени»

    В чем уникальность четвертого в истории энергокризиса

    Это самый крупный в истории человечества энергетический кризис, заявили в Международном энергетическом агентстве. В чем его главные особенности в сравнении с тремя предыдущими энергетическими кризисами – в 1973, 1979 и 2022 годах? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Уничтожение статуи Христа потрясет весь Израиль

    Демонстративное уничтожение солдатами ЦАХАЛ статуи Иисуса Христа в оккупированном Ливане вызвало панику в правительстве Израиля. Под угрозой пропагандистская модель, оправдывающая войну, и что еще хуже – дальнейшая поддержка Соединенных Штатов, от опеки которых зависит само существование еврейского государства. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

