Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».0 комментариев
Атака израильского беспилотника на ливанское поселение привела к гибели человека
В результате удара израильского дрона по ливанскому поселению погиб человек
Вопреки действующему режиму прекращения огня, утренний налет беспилотника на юго-востоке Ливана привел к гибели одного человека и ранению еще двоих местных жителей.
Инцидент произошел в населенном пункте Джабура на юго-востоке Ливана, передает РИА «Новости».
«Один человек погиб и двое ранены в результате удара вражеского беспилотника на рассвете по окраинам Джабура в Западной Бекаа», – говорится в заявлении.
Официальное перемирие между конфликтующими сторонами вступило в силу 16 апреля. Представители движения «Хезболла» сообщили, что израильская армия нарушила договоренности более 200 раз. Отмечается, что для атак применялась боевая авиация, артиллерия и беспилотники, а также проводилось минирование жилых домов.
В ответ на регулярные нарушения режима тишины шиитское сопротивление объявило о проведении первой боевой операции с момента начала перемирия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский беспилотник выпустил ракеты по жилому дому в ливанском городе Сайда.
Авиаудары ВВС Израиля по девяти южным поселениям ранее привели к гибели четырех мирных жителей.