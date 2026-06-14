Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
Аэропорты Жуковский и Домодедово сменили режим работы с рейсами
Аэропорт Жуковский временно ограничил выпуск и прием рейсов, а в Домодедово с рейсами работают по согласованию, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Жуковский (Раменское) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.
В Росавиации добавили, что аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.
Из-за этого возможны корректировки в расписании рейсов, текущий статус которых можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили за ночь почти 250 дронов ВСУ над регионами России. Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве четыре дрона ВСУ.