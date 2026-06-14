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Над Курской областью за сутки сбили более 160 дронов
Средства противовоздушной обороны за сутки над Курской областью нейтрализовали свыше 160 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
С 9.00 13 июня до 9.00 14 июня дежурные силы ПВО перехватили над регионом 168 украинских беспилотников различного типа, указал Хинштейн в Max.
Помимо этого, противник 95 раз применил артиллерию для обстрела отселенных районов. Также зафиксировано 20 атак на территорию с использованием беспилотников, оснащенных взрывными устройствами.
В результате нападений выявлены материальные разрушения в двух населенных пунктах. В селе Нижний Мордок Глушковского района пострадали остекление, кровля и фасад домовладения. В слободе Белой Беловского района получили повреждения забор частного дома и легковой автомобиль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня жительница села Малое Солдатское пострадала при атаке украинского беспилотника. В тот же день дрон ранил семейную пару в селе Песчаное.