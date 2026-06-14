Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
Силы ПВО уничтожили за ночь почти 250 дронов ВСУ над регионами России
Минобороны в Max-канале доложило о б уничтожении за ночь 249 дронов ВСУ над 14 регионами, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.
«В течение ночи в период с 20.00 мск 13 июня до 7.00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили там.
В оборонном ведомстве добавили, что украинские дроны ликвидированы за ночь над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областями. Так же силы ПВО сработали над Республики Крым и акваторией Азовского моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу над Россией уничтожен 231 дрон ВСУ. Обломки БПЛА рухнули на территорию промпредприятия в Тульской области. Губернатор сообщил о перекрытом движении на выезде из Ярославля в Москву из-за дронов.