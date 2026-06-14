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Обломки БПЛА рухнули на территорию промпредприятия в Тульской области
Обломки БПЛА упали на территорию промпредприятия в Тульской области
Сбитые дроны упали на территорию промышленного предприятия в Новомосковске Тульской области, сообщил в Max-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.
«В ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитых украинских беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска. Реагирование экстренных служб организовано, характер повреждений уточняется», – написал он.
Миляев добавил, что в правительстве региона развернута работа оперативного штаба.
При этом опасность атаки БПЛА сохраняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу над Россией уничтожен 231 дрон ВСУ. Силы ПВО 13 июня уничтожили шесть украинских дронов над Тульской областью.