Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
Губернатор сообщил о перекрытом движении на выезде из Ярославля в Москву
В ночь на воскресенье Ярославская область подверглась вражеской атаке украинских БПЛА, сообщил в Max-канале губернатор региона Михаил Евраев.
«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», – написал он.
Евраев добавил, что работа подразделений Минобороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.
Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу над Россией уничтожен 231 дрон ВСУ.