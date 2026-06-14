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Кулбергс заявил о секретном решении у Латвии против украинских БПЛА
Рига и Киев договорились о применении новых технических мер для защиты воздушного пространства балтийской страны от проникновения дронов, заявил глава латвийского правительства Андрис Кулбергс.
Политик рассказал о наличии неких скрытых мер, связанных с залетающими на территорию страны украинскими дронами, передает РИА «Новости».
«Это секретная информация, и ее нельзя разглашать, но я могу лишь добавить, что она связана с главным вопросом, который вы задали о беспилотниках, находящихся в пограничной зоне с Россией, и о техническом решении, о котором мне сообщили украинцы», – заявил премьер-министр.
По словам политика, реализация данного плана на практике даст больше возможностей для защиты воздушного пространства государства. Кулбергс добавил, что соглашение с Киевом было подписано очень быстро, а практическая работа уже идет
При этом для полного выполнения задач потребуется время на производство или закупку необходимого оборудования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 июня Украина и Латвия подписали соглашение о сотрудничестве в области беспилотных летательных аппаратов. В мае украинский дрон упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.