    Европейцы находят в России спасение от топливного коллапса
    Иран запросил у России гуманитарную помощь
    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ
    Путин поддержал продвижение многодетности как нового бренда России
    Вынесен приговор 19 фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
    Постпред России при ОБСЕ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией
    Венгрия решила вернуть «Ощадбанку» пустые машины инкассаторов
    Глава финской спецслужбы исключил причастность России к обрыву кабелей на Балтике
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    12 марта 2026, 16:15 • Новости дня

    Ворончихина принесла России серебро в гигантском слаломе Паралимпиады

    @ Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Ворончихина выступает в классе LW6/8-2, предназначенном для спортсменов с поражением части руки, передает РИА «Новости». По итогам двух попыток россиянка показала время 2 минуты 25,26 секунды.

    Победу в соревнованиях одержала представительница Швеции Эбба Орше, опередив Ворончихину на 2,84 секунды. Бронзовую медаль завоевала француженка Орели Ришар, уступив чемпионке 4,62 секунды.

    Для сборной России серебро Ворончихиной стало первым на этих Играх. Кроме того, команда уже завоевала четыре золотые и две бронзовые медали.

    Ранее Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте. На церемонии награждения спортсменки на Паралимпийских играх впервые с 2014 года прозвучал национальный гимн России.

    12 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ

    Депутат Колесник: Раскрытое финансирование Галицким ВСУ не списать на ошибки в бизнесе

    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские бойцы в зоне СВО отстаивают будущее страны и отдают за это свои жизни. В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ГП установила, что венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого направил за последние годы украинским оборонным компаниям более 50 млн долларов.

    «Финансирование ВСУ – это не какие-то ошибки в бизнесе или бизнес-история. Мягко говоря, дело пахнет нехорошо», – отметил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, выделение фондом Александра Галицкого более 50 млн долларов украинским компаниям – лишь «верхушка айсберга». «Речь идет фактически о поддержке киевских властей, а также о поощрении обстрелов российских регионов и убийства солдат ВС России», – уточнил собеседник.

    Как считает парламентарий, не имеет значения, кто оказывает помощь ВСУ – простые граждане или юридические лица – и даже в каких объемах. Важнее в этом случае умысел, добавил Колесник. «Наши парни в зоне спецоперации защищают мирное население, отстаивают будущее России и отдают за это свои жизни. Благодаря им планы коллективного Запада по уничтожению страны неосуществимы», – подчеркнул он.

    «В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена», – добавил депутат. Он указал, что в деле Галицкого разберутся уполномоченные органы, в том числе Следственный комитет, структуры ФСБ. «Конечную оценку деятельности Галицкого и его холдинга даст суд», – заключил Колесник.

    Ранее Генпрокуратура направила в Тверской суд Москвы иск о признании бизнесмена Александра Галицкого и его фонда Almaz Capital Partners участниками экстремистского объединения. «Фонд декларирует, что осуществляет исключительно коммерческую и инвестиционную деятельность. Однако фактически прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине», – сообщил источник «Интерфакса».

    Отмечается, что в 2008 году в штате Калифорния (США) гражданин России и Нидерландов Галицкий основал венчурный фонд, который специализируется на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна. До 2014 года фонд имел представительство в Москве, осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий, в том числе в «Яндекс».

    Однако после антиконституционного переворота в Киеве структура изменила свое отношение к правопорядку в России и поддержал политику Киева, а после возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ присоединился к санкциям США и Евросоюза, прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу.

    После начала СВО, как установили в Генпрокуратуре, инвестиционный холдинг официально осудил действия российского руководства и вооруженных сил страны, расценил их как «вторжение» и присоединился к западным рестрикциям. В ходе надзорной проверки установлено, что за последние годы фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным ГП, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Дочерние структуры Almaz Capital Partners взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, «Юнайтед24», через которую централизованно осуществляется сбор денежных средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.

    Бизнесмен продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России, значительными финансовыми ресурсами. Например, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж в Московской области совокупной рыночной стоимостью более одного млрд рублей. На счетах размещено свыше семи млрд рублей, пишут «Ведомости».

    Как отметили в Генпрокуратуре, убеждения Галицкого основываются на проукраинской позиции. «Крайние формы антагонизма к российскому государству и его народу, которые проявляют ответчики, финансируя военные действия украинских властей, способствуют только усилению террористического давления. В результате неминуемо растет количество погибших и раненых среди мирного населения нашей страны», – цитирует издание исковые требования.

    Такие обстоятельства, указано в нем, позволяют квалифицировать ответчиков – Галицкого и его венчурный фонд – как членов единой группы, целями которой являются воспрепятствование законной деятельности государственных органов России, нарушение территориальной целостности страны. В связи с этим ГП требует признать Галицкого и его фонд как экстремистское объединение, запретить его деятельность, а также обратить в доход государства имущество бизнесмена и конфисковать средства с банковских счетов.

    11 марта 2026, 19:02 • Новости дня
    Инфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке украинских БПЛА

    «Газпром» сообщил об атаке БПЛА ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» на Кубани

    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компрессорная станция «Русская» в Краснодарском крае подверглась атаке средствами воздушного нападения.

    Станция расположена в Анапском районе в пяти километрах от Черноморского побережья и является начальной точкой газопровода «Турецкий поток», передает РИА «Новости».

    «Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России – компрессорная станция «Русская», – сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

    Минобороны России уточнило, что за атакой стоит Киев, целью было прекращение поставок газа европейским потребителям.

    В районе станции «Русская» российские военные сбили десять беспилотников, объект не получил повреждений. Также украинские военные пытались нанести удары по станции «Береговая» вблизи Туапсе, обслуживающей «Голубой поток», однако атаки были предотвращены.

    Всего за последние две недели силовые структуры отразили 12 нападений на объекты «Газпрома» на юге России.

    На прошлой неделе Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    11 марта 2026, 17:23 • Новости дня
    Венецианскую биеннале пригрозили лишить финансирования за приглашение России

    ЕК заявила о лишении гранта в два млн евро Венецианской биеннале за приглашение России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венецианская биеннале рискует потерять грант на два млн евро из-за допуска России к участию в выставке в этом году, сообщили в Еврокомиссии.

    Еврокомиссия может лишить Венецианскую биеннале гранта в размере два млн. евро за приглашение России открыть собственный павильон на выставке. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    «Это грант в размере два млн евро на период в три года», – заявил Ренье. Он уточнил, что средства из гранта идут на обучение и кинопроизводство.

    Россия последний раз представляла свой проект в павильоне на Венецианской биеннале в 2021 году, тогда экспозиция получила почетное упоминание жюри.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Еврокомиссия заявила, что участие представителей России в Венецианской биеннале якобы противоречит антироссийскому санкционному режиму ЕС.

    До этого Украина потребовала от организаторов биеннале запретить участие российской делегации после их долгого отсутствия.

    Напомним, российский павильон должен открыться на выставке 9 мая и будет работать до 22 ноября 2026 года, представляя проект «Дерево укоренено в небе» с акцентом на искусство регионов России.


    11 марта 2026, 18:40 • Новости дня
    Гражданин США обвиняется в ущербе «ВСМПО-Ависма» на пять млрд рублей

    Суд заочно арестовал гражданина США по делу о крупном ущербе «ВСМПО-Ависма»

    Гражданин США обвиняется в ущербе «ВСМПО-Ависма» на пять млрд рублей
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Екатеринбурга заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину США Игорю Райхельсону, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.

    Решение было принято по ходатайству следствия, которое считает, что бывший руководитель корпорации «ВСМПО-Ависма» нанес предприятию ущерб на сумму более 5,1 млрд рублей, передает ТАСС.

    В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что мера пресечения в виде заключения под стражу начнет действовать с момента задержания Райхельсона на территории России.

    Райхельсон объявлен в международный розыск.

    В прошлом году бывшему главе «ВСМПО-Ависма» Михаилу Воеводину и еще пяти фигурантам вменили хищение более 1,5 млрд рублей через завышенные закупки материалов для производства титана.

    11 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Песков назвал тревожными попытки Киева атаковать газопроводы в Черном море
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки атак украинских беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» вызывают серьезную обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речь идет об ударах по компрессорным станциям «Русская» и «Береговая» на российском побережье.

    Информация о попытках киевского режима атаковать беспилотниками инфраструктуру газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» является крайне тревожной, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В частности, речь идет о компрессорной станции «Русская», отвечающей за работу «Турецкого потока», и станции «Береговая», обслуживающей «Голубой поток» на российском берегу.

    Песков отметил: «Новости о попытках нанести удары дронами по компрессорной станции ”Русская“, которая обеспечивает на берегу работу ”Турецкого“ потока, и компрессорной станции ”Береговая“, которая обеспечивает на берегу работу ”Голубого“ потока – это очень тревожная информация».

    Представитель Кремля сообщил, что Россия неоднократно информировала Турцию о планах Киева совершить диверсии на трубопроводах в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 4 марта президент России Владимир Путин заявил, что в Киеве при поддержке западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    Позже глава МИД Сергей Лавров подтвердил наличие у украинских властей подобных планов. А Дмитрий Песков отметил, что взрыв газопровода «Северный поток» со стороны Украины был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и энергетической безопасности ЕС.


    12 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Постпред России при ОБСЕ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией

    Полянский: Нет сомнений, что ЕС готовится к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз готовится к войне с Россией, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Он выступил с этим заявлением на очередном заседании Постоянного совета организации, передает ТАСС.

    По словам дипломата, несмотря на публичные заявления Евросоюза и НАТО о нежелании конфронтации, реальные действия свидетельствуют об обратном. Полянский подчеркнул, что Россия фиксирует масштабную милитаризацию Европы и беспрецедентную кампанию по идеологической обработке населения.

    «В ЕС и НАТО по-прежнему пытаются утверждать, что Старый Свет не ищет конфронтации с Россией. Однако факты – упрямая вещь, и они говорят об обратном», – подчеркнул российский представитель. По его мнению, у Москвы нет сомнений: Евросоюз готовится к военному конфликту с Россией.

    Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар сообщил о подготовке ЕС к войне с Россией.

    Президент Сербии Александр Вучич заявлял о «все более очевидной» войне между Европой и Россией.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Москве разделяют мнение о том, что европейские страны готовятся к военному конфликту с Россией.

    11 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    Абдразаков назначен новым худруком Михайловского театра Петербурга

    Ильдар Абдразаков стал новым художественным руководителем Михайловского театра

    Абдразаков назначен новым худруком Михайловского театра Петербурга
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Михайловском театре Санкт-Петербурга появился новый художественный руководитель – им стал народный артист России Ильдар Абдразаков, сообщили власти города.

    Новым художественным руководителем Михайловского театра в Петербурге стал народный артист России Ильдар Абдразаков. О назначении сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с коллективом театра, передает РИА «Новости».

    В ходе выступления Беглов отметил: «Сегодня открывается новая страница в истории театра, назначен новый художественный руководитель», после чего официально представил Абдразакова труппе.

    Абдразаков – признанный во всем мире оперный певец, режиссер и общественный деятель, который с декабря 2024 года также возглавляет Севастопольский театр оперы и балета. На посту худрука Михайловского театра он сменил Владимира Кехмана, проработавшего в этой должности почти 19 лет и ушедшего в январе.

    После ухода Кехмана обязанности худрука временно исполнял главный дирижер театра Александр Соловьев. Новое руководство связывает с Абдразаковым надежды на развитие театра и сохранение его культурных традиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали о возможности назначения Ильдара Абдразакова на пост в Михайловском театре Петербурга еще 12 февраля.

    Напомним, Владимир Кехман покинул должность художественного руководителя Михайловского театра 16 января после того, как в июле прошлого года давал показания в Следственном комитете по делу о растрате средств.

    10 декабря 2025 года президент Владимир Путин присвоил Абдразакову звание народного артиста России.


    11 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Сокращен срок передачи государству невостребованных на таможне автомобилей
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон, сокращающий срок хранения невостребованных на таможне автомобилей и товаров с 60 до 30 дней, после чего имущество будет передаваться в федеральную собственность.

    Закон внесен правительством России и вносит поправки в действующее законодательство о таможенном регулировании, передает ТАСС.

    Член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин отметил, что с апреля 2023 по декабрь 2024 года на сайте ФТС размещались сведения о 88 транспортных средствах с грузами весом около 400 тонн. По его словам, владельцы вернули себе лишь 6% товаров и практически все – в первую неделю размещения информации. Говырин подчеркнул, что длительный срок обращения имущества в госсобственность приводил к порче товаров, затариванию складов и росту бюджетных расходов.

    Документ также уточняет полномочия таможенных органов по остановке автомобилей и порядок их взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти. Определены условия хранения транспортных средств и товаров, а также порядок передачи сведений в случае выявления нарушений, не относящихся к компетенции таможни.

    В случае обнаружения таких нарушений, информация передается в уполномоченный федеральный орган, а транспорт либо товар возвращается владельцу. Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.

    В прошлом году владивостокская таможня зафиксировала рекордный прирост ввоза авто.

    11 марта 2026, 18:32 • Новости дня
    «Радио Судного дня» передало шесть новых сообщений

    В эфире «Радио Судного дня» прозвучали шесть новых сообщений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В эфире загадочной радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», зафиксировали шесть новых сигналов с разными позывными, включая «Греховный» и «Опустение».

    Шесть новых сигналов прозвучали в эфире загадочной радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции. Среди них появились сообщения с необычными названиями: «Греховный» в 12.45 по московскому времени и «Опустение» четырьмя минутами позднее – в 12.49.

    Далее, в течение часа с 13.00 до 14.00 мск, радиостанция передала еще три сигнала: «Абстракция» прозвучала в 13.24, «Блицосидр» – в 13.41, а «Вихлянье» – в 13.43. Последний зафиксированный сигнал был отмечен в 14.05 и назывался «Барак».

    УВБ-76 –  военная радиостанция, начавшая вещание еще в 1970-х годах. Она также получила прозвище «Жужжалка» из-за характерного непрекращающегося звукового сигнала, который транслируется на коротких волнах почти круглосуточно. Периодически радиостанция передает кодированные голосовые сообщения, вызывая интерес и спекуляции среди радиолюбителей по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне радиостанция «Судного дня» передала в эфир слова «Бухозуд» и еще два слова. Неделей ранее на частоте «Жужжалки» прозвучал сигнал под названием «Плескание». А 11 февраля радиостанция «Судного дня» выдала в эфир сразу 23 сообщения за один день.

    11 марта 2026, 20:37 • Новости дня
    Макрон сообщил о сохранении санкций G7 против России

    Макрон сообщил о сохранении антироссийских санкций G7

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидеры Группы семи договорились не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам онлайн-встречи лидеров G7 сообщил на пресс-конференции, что санкции против России останутся в силе. Такое решение принято, несмотря на возникшие сложности с поставками нефтепродуктов и других товаров из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Мы также официально заявили в рамках G7, что эта ситуация ни в коем случае не оправдывает отмену санкций в отношении России, что эта ситуация не должна ослабить наше внимание к поддержке Украины и четкости нашей позиции в отношении санкций против России», – заявил Макрон.

    Он признал, что прекращение движения торговых судов через Ормузский пролив привело к трудностям с поставками нефтепродуктов и удобрений, что может негативно сказаться на сельском хозяйстве. Французский лидер добавил, что страны G7 работают над мерами по снижению негативных последствий для мирового рынка и напомнил о решении Международного энергетического агентства высвободить 400 млн баррелей нефти из резервов.

    Макрон также отметил, что лидеры G7 намерены проводить переговоры с другими странами, чтобы избежать ограничительных мер в отношении экспорта. По его словам, некоторые государства уже приняли решения, затрудняющие мировую торговлю или вызывающие неправильные сигналы на рынках.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что рост цен на энергоносители не станет поводом для смягчения санкций против России и прекращения поддержки Украины.

    До этого Wall Street Journal описала рост спроса на российскую нефть и обсуждение возможного смягчения санкций на фоне войны в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили об отмене части нефтяных санкций против ряда стран для сдерживания роста цен на энергоносители.


    12 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Одобрен проект аэропорта для горнолыжников Архыза и Домбая

    Главгосэкспертиза одобрила проект аэропорта Архыз в Карачаево-Черкесии

    Одобрен проект аэропорта для горнолыжников Архыза и Домбая
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главгосэкспертиза одобрила проект аэропорта Архыз, включающий строительство взлетно-посадочной полосы длиной 3 километра, двух рулежных дорожек и командно-диспетчерского пункта, сообщил Минтранс.

    Главгосэкспертиза одобрила первую часть проекта строительства аэропорта Архыз, сообщает РИА «Новости».

    Согласно информации Минтранса, одобрение получено на строительство взлетно-посадочной полосы длиной три километра, двух рулежных дорожек, перрона и командно-диспетчерского пункта. Аэропорт будет оборудован современной техникой российского производства для обеспечения безопасности полетов.

    Министерство транспорта уточнило, что аэропорт Архыз будет находиться в сорока километрах от Черкесска, а Карачаево-Черкесия пока остается единственным регионом Северного Кавказа без собственной воздушной гавани. В ведомстве отметили, что новый аэропорт позволит принимать увеличивающийся туристический поток, направляющийся на горнолыжные курорты Архыз и Домбай.

    Вторая часть проекта, включающая строительство аэровокзального комплекса и служебно-технической территории, еще находится на рассмотрении. Строительство аэропорта Архыз планируется завершить к 2029 году, сообщили в Минтрансе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что число действующих аэропортов в России вырастет до 241 за ближайшие пять лет.

    11 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    Mitsubishi оформила два новых товарных знака в России

    Mitsubishi зарегистрировала в России два новых товарных знака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Японская компания Mitsubishi оформила исключительные права на товарные знаки S-AWC и XPANDER в России с правом действия до апреля 2035 года.

    Японская корпорация Mitsubishi зарегистрировала в России два новых товарных знака. Речь идет о знаках S-AWC и XPANDER, которые относятся к автомобильной тематике и охраняются по классу № 12 международной классификации товаров и услуг. В этот класс входят автомобили, а также их комплектующие и принадлежности, сообщает ТАСС.

    Заявки на регистрацию были поданы из Японии в апреле 2025 года, однако регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) завершили только в марте текущего года. Исключительное право на использование этих товарных знаков закреплено до 4 апреля 2035 года.

    Напомним, что в апреле 2022 года, Mitsubishi Motors остановила производство на своем заводе в Калуге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля компания Mitsubishi зарегистрировала в России четыре товарных знака для автомобилей и комплектующих.

    До этого китайская компания Huawei также зарегистрировала в России товарный знак для выпуска автомобилей. А глава Роспатента Юрий Зубов отметил рост активности зарубежных и российских компаний в сфере регистрации интеллектуальной собственности.


    12 марта 2026, 13:39 • Новости дня
    Уроженку Украины лишили гражданства России из-за угрозы безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уроженка Украины, работавшая на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Кургане, лишена российского гражданства из-за действий, представляющих угрозу национальной безопасности, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

    Сотрудники ведомства установили, что женщина крайне негативно относилась к спецоперации, о чем прямо писала в личных переписках с жителями Украины, придерживающимися националистических взглядов. В этих сообщениях она высказывалась отрицательно о гражданах России и дискредитировала внешнеполитический курс страны, передает РИА «Новости».

    В телефоне женщины обнаружили фотографию документа с грифом «для служебного пользования». В сообщении УФСБ отмечается: «В соответствии с решением УМВД России по Курганской области гражданство Российской Федерации уроженки Украины прекращено».

    По информации ведомства, женщина приехала в Россию в 2013 году и получила гражданство в упрощённом порядке. С 2014 года она работала на оборонном предприятии, где занималась учетом и хранением документации.

    Ранее в Кемерово местного жителя лишили российского гражданства, поскольку он создавал действия, которые угрожали безопасности страны.

    11 марта 2026, 21:40 • Новости дня
    Минздрав предложил включить онковакцины в программу ОМС

    Минздрав внес в проект ОМС 2026 года мРНК- и пептидные противораковые вакцины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Программа бесплатной медпомощи в 2026 году может пополниться персонализированными вакцинами от рака, включая разработку «Онкопепт» и клеточную иммунотерапию, сообщили в Минздраве.

    Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026 год будет расширена, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав. В нее планируется добавить новые методы противоопухолевой терапии, включая персонализированные мРНК-вакцины, пептидную вакцину «Онкопепт» и клеточную иммунотерапию с генетически модифицированными компонентами.

    В пояснительной записке к проекту постановления подчеркивается, что новые методы лечения войдут в раздел высокотехнологичной медицинской помощи, а расходы на них будут определяться отдельно для каждого этапа, поскольку курс терапии длится более полугода и связан с высокими затратами.

    Вводить вакцины планируется поэтапно: первый и второй этапы – однократно и двукратно, третий – пять раз. Авторство вакцин принадлежит НИЦЭМ Гамалеи, НМИЦ радиологии и НМИЦ онкологии им. Блохина Минздрава России.

    Ранее в России анонсировали разработку вакцины против рака поджелудочной железы. До этого в стране начался активный отбор пациентов с метастатическим колоректальным раком для клинического применения новой онковакцины «Онкопепт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые завершили доклинические испытания вакцины против рака осенью 2024 года.


    12 марта 2026, 08:49 • Новости дня
    Посол Джалали сообщил о корректировке сроков поставок газа из России в Иран

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соглашение о поставках российского газа в Иран продолжает реализовываться, несмотря на внешние вызовы, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    Он подчеркнул: «Сотрудничество Ирана и России в газовом секторе является частью долгосрочного стратегического партнерства двух стран в энергетической сфере и не зависит исключительно от региональных условий», передает РИА «Новости».

    Джалали отметил, что геополитические события, а также отдельные технические и финансовые вопросы могут оказать влияние на сроки реализации проекта. Однако, по его словам, сам процесс не был остановлен и продолжается в рамках достигнутых договоренностей.

    В феврале в Тегеране представители России и Ирана обсудили расширение сотрудничества в энергетике и торговле, отметив рост двустороннего товарооборота на 13% за 11 месяцев.

