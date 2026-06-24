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    24 июня 2026, 11:50 • Экономика

    Рубль слабеет медленно, но верно

    Рубль слабеет медленно, но верно
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    После уникального периода укрепления рубля до 71 за доллар, тренд медленно, но верно меняется. Факторов, которые давят на рубль и заставляют слабеть, теперь стало больше, чем факторов, помогающих рублю укрепляться. Однако резкой девальвации эксперты не ждут. Что будет с рублем летом, осенью и к концу года?

    После долгого периода уникального укрепления рубля к доллару, российская валюта начала слабеть. В мае рубль укреплялся до 71,2 за доллар.

    «Уникальный период укрепления рубля стал формироваться с 20-х чисел марта, когда Минфин сначала объявил о приостановлении операций по бюджетному правилу до 1 июля, а спустя месяц решил возобновить их с мая. Временная приостановка бюджетного правила и некая рассинхронизация привела к тому, что объемы валютной выручки от нефтеэкспортеров к маю увеличились в несколько раз по сравнению с показателями февраля, в то время как валютный стабилизатор – операции по бюджетному правилу – отключился», – отмечает Сергей Клисенко, управляющий директор рейтинговой службы НРА.

    Впрочем, в этот уникальный период укрепления рубля сошлись сразу несколько факторов. «Рубль укрепился не на одном каком-то событии, а на сочетании ряда факторов. Это подорожавшая нефть, высокий приток экспортной выручки, слабый спрос на импорт, высокая ключевая ставка и небольшие покупки валюты со стороны государства. В мае доллар дешевел до 71–72 рублей, юань опускался к 10,4–10,5 рубля, и это действительно были очень сильные уровни для рубля», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

    Однако тренд стал медленно, но верно меняться. По крайней мере, факторов, которые давят на рубль, стало существенно больше тех, что его поддерживают.

    «Сейчас набор факторов стал менее комфортным для рубля. Во-первых, нефть уже не такая дорогая, как весной.

    В апреле–мае высокая цена нефти давала экспортерам больше валютной выручки, которую они продавали на внутреннем рынке. Теперь Brent опустилась в район 77–78 долларов за баррель, а это значит, что через лаг в несколько недель валютная выручка экспортеров должна стать меньше», – говорит Чернов.

    Во-вторых, изменились операции Минфина и ЦБ. «В начале года государство продавало валюту, потом операции были фактически мягкими для рубля, а с июня покупки валюты заметно выросли. Это уже прямой спрос на валюту со стороны государства и, соответственно, давление на рубль», – поясняет эксперт.

    В-третьих, начинает оживать спрос на валюту со стороны импорта. «В первом квартале и в апреле импорт уже был выше прошлогодних уровней. Чем больше компании закупают оборудование, комплектующие, потребительские товары, тем больше им нужно валюты. Летом к этому добавляется еще и сезон отпусков, когда население активнее покупает валюту для туристических поездок», – говорит Владимир Чернов.

    Ключевая ставка Центробанка тоже оказывает влияние, но оно двойственное. «Сама ставка остается высокой, и это пока поддерживает рубль: людям и компаниям все еще выгодно держать деньги в рублях, депозитах и облигациях. Но цикл снижения ставки уже начался. ЦБ снижает ее осторожно, поэтому резкого удара по рублю именно от ставки нет. Но сам факт движения ставки вниз постепенно снижает привлекательность рублевых инструментов», – поясняет собеседник.

    Факторы в пользу укрепления рубля есть, но они сейчас работают слабее. «Рубль по-прежнему поддерживают высокая ставка, продажи валютной выручки экспортерами и положительный торговый баланс. Но этих факторов уже меньше для нового движения к 70 рублям за доллар. Скорее они будут сдерживать слишком быстрое ослабление рубля. Чтобы рубль снова заметно укрепился, нужна либо новая волна роста стоимости нефти, либо резкое увеличение продаж валюты экспортерами, либо снова очень слабый спрос на импорт. Пока такого сочетания нет», – говорит Чернов.

    «Факторы в пользу укрепления продолжают присутствовать ввиду повышенных объемов валютной выручки, однако их действие постепенно будет ослабевать. Дополнительным фактором для ослабления курса с июля станет прекращение операций по продаже валюты Банком России, связанным с Фондом национального благосостояния, по которому регулятор ежедневно продавал по 4,6 млрд рублей», – указывает Клисенко.

    В целом эксперты ждут ослабления рубля, однако не резкого, а довольно плавного.

    «На лето я бы ждал плавного ослабления рубля без резкой девальвации. Для доллара рабочий диапазон 74–78 рублей, для юаня – 10,8–11,4 рубля.

    Если нефть удержится ниже 80 долларов за Brent и импорт продолжит восстанавливаться, рубль будет ближе к верхней границе этих диапазонов», – прогнозирует Чернов.

    Осенью давление на рубль может усилиться. «К осени в курс начнет полнее приходить эффект более низкой нефтяной выручки, спрос на импорт может стать выше, а рынок будет ждать новых шагов ЦБ по ставке. На осень мой ориентир 78–83 рубля за доллар и 11,2–11,8 рубля за юань», – отмечает эксперт.

    К концу года рубль, скорее всего, будет слабее текущих уровней. «Мой основной прогноз 82–87 рублей за доллар и 11,7–12,3 рубля за юань. Если Brent закрепится ниже 75 долларов и импорт быстрее восстановится, доллар может подойти к верхней части диапазона еще раньше», – говорит Чернов.

    Клисенко считает, что рубль может ослабнуть до 80-85 к доллару и до 12-12,5 к юаню уже к концу лета или началу осени.

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