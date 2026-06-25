Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.10 комментариев
ВС России закрепились на востоке Любицкого Запорожской области
Вооруженные силы России расширили зону контроля у Любицкого Запорожской области, они продвинулись вперед и заняли позиции в лесополосе на территории восточной части населенного пункта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«За истекшие сутки в районе Любицкого в Запорожской области велись боевые действия. По той информации, которая мне приходит, наши военнослужащие закрепились на восточной окраине данного населенного пункта – в лесополосе», – сказал он ТАСС.
Ранее Марочко отмечал, что бойцы вплотную подошли к поселку. После этого начались активные боестолкновения за полный контроль над этой территорией.